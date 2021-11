Les meilleurs jeux Android à découvrir

Votre console est peut-être géniale, mais pouvez-vous la transporter dans votre poche partout où vous allez ? Votre téléphone portable, quant à lui, vous accompagne partout où vous allez, de votre fauteuil préféré aux voyages les plus longs. Faites-en votre meilleur compagnon avec les meilleurs jeux pour Android que vous pouvez actuellement télécharger sur le Google Play Store.

Ticket to Earth (5 $)

Ce jeu est gratuit pour les abonnés au Google Play Pass ; tous les autres peuvent profiter de ses plus de 20 heures de jeu coloré dans un univers de style bande dessinée pour 5 $. Dans ce jeu de rôle, de stratégie au tour par tour et de puzzle, vous incarnez une équipe de quatre personnages différents, chacun ayant ses propres capacités, et vous vous battez à New Providence, une colonie spatiale au bord de l’effondrement. Ce jeu stimulant se déroule dans un monde coloré, où chaque couleur correspond aux capacités de votre personnage. Planifiez vos actions de manière stratégique, en ligne droite ou en diagonale. Il existe plus de 120 missions différentes.

Portail Bridge Constructor (2 $)

Bridge Constructor Portal vous permet de libérer l’ingénieur qui sommeille en vous. Votre travail consiste à construire des ponts, des rampes de glissement et bien plus encore pour aider les Bendies à atteindre leur destination en toute sécurité. Vous utiliserez diverses ressources comme le gel répulsif et les portails pour éviter les dangers et les obstacles, notamment l’acide, les barrières laser et bien plus encore. Ce jeu peut être assez addictif.

The Escapists : Prison Escape (6 $)

Vous avez commis le crime, vous avez été condamné, et il est temps de planifier votre évasion. Arrachez des objets utiles aux gardes, fabriquez des outils qui vous aideront à sortir de prison et créez un gang avec d’autres détenus, mais quoi que vous fassiez, gardez toujours deux longueurs d’avance sur les gardes, faites profil bas, cachez vos objets de contrebande et n’oubliez pas de vous présenter à l’appel. Il s’agit d’un jeu tendu et addictif, facile à jouer mais stimulant une fois que vous vous y mettez. Et si vous l’aimez, vous pouvez aussi essayer The Escapists 2, pour 7 $.

Critical Ops : FPS multijoueur

Ce jeu de tir à la première personne multijoueur en 3D a été conçu spécialement pour être utilisé sur votre téléphone, et est l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne que vous pouvez actuellement trouver pour Android. Vous profiterez de cartes magnifiques, d’environnements époustouflants et de modes stimulants, et vous pourrez jouer en solo ou vous battre en équipe avec vos amis. Vous pouvez également organiser des tournois et des matchs privés, ou jouer dans l’un des trois modes suivants : Team Deathmatch ; Defuse, où une équipe place et défend une bombe pendant que l’autre essaie de la désamorcer ; ou Gun Game, où deux équipes s’affrontent pendant que les joueurs individuels utilisent toutes les armes disponibles. Ce jeu est régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modes de jeu, vous ne vous ennuierez donc jamais – et vous n’aurez jamais à payer.

Bird Alone (3 dollars)

Êtes-vous assez vieux pour vous souvenir du Tamagotchi original ? Même si vous ne l’êtes pas, il y a de fortes chances que vous ou quelqu’un de votre entourage ait eu un animal de compagnie virtuel à un moment donné. Eh bien, c’est en gros ce que l’on ressent en jouant à Bird Alone pour la première fois. Jouez avec l’oiseau le plus triste du monde, nourrissez-le, parlez-lui. Lorsqu’il aura suffisamment interagi, il vous le fera savoir. D’accord, vous penserez, mais est-ce vraiment un jeu ? C’est là que l’histoire commence. Votre oiseau vous posera des questions tous les jours (attendez-vous à des questions profondes, comme « Quel est le sens de la vie ? », ainsi qu’à des questions plus quotidiennes, comme « Quelle est votre couleur préférée ? »). Il existe également toute une série d’activités que vous pouvez faire ensemble, comme écrire un poème, faire un dessin ou simplement lui gratter le ventre. Au fur et à mesure que vous jouerez, vous commencerez à réfléchir : Peut-être que cet oiseau n’est pas si seul, après tout, il t’a maintenant. Nous ne vous spoilerons pas la fin (le jeu est très court et moins vous en saurez à l’avance, mieux ce sera) mais nous vous dirons une chose : Bird Alone est indéniablement touchant, et vous y penserez encore longtemps après l’avoir terminé.

Evoland 2 (8 $)

Avez-vous déjà eu envie de voyager dans le temps et d’explorer l’évolution des jeux vidéo ? Avec Evoland 2, c’est exactement ce que vous obtiendrez : un voyage nostalgique rempli de références amusantes à tous vos jeux (et consoles) préférés. L’histoire est une aventure classique de jeu de rôle, mais l’action se déroule dans des jeux de cartes, des RPG en 2D, des combats en 3D et plus encore, et il y a plus de 20 heures de jeu pour vous divertir. Ce jeu est sorti à l’origine sur PC, mais cette version Android a tout le charme de l’original, avec ses graphismes mignons et la prise en charge des commandes Bluetooth.

Baba Is You (7 dollars)

Ce jeu de puzzle innovant ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà joué ; nous vous le garantissons. Baba Is You est un de ces jeux où vous vous promettez de jouer « juste un niveau de plus » et où vous finissez par jouer pendant des heures. Les graphismes et le principe sont simples : dans chaque niveau, vous trouverez des blocs avec lesquels vous pourrez interagir. Celles-ci représentent les règles, et vous pouvez les manipuler et les modifier pour changer la façon dont le niveau fonctionne. Vous devez y jouer pour comprendre ce que nous voulons dire, mais vous verrez à quel point il est curieux de se transformer en rocher ou de changer complètement l’objectif d’un niveau. Si vous ne pouvez pas progresser, vous pouvez appuyer sur le bouton « annuler » et réessayer. Et oui, il y aura certainement des moments où vous ne pourrez pas progresser, mais grâce à l’imprévisibilité du jeu, ce n’est jamais ennuyeux ou frustrant.

Pureya (4 $)

Si vous n’arrivez pas à vous décider sur le type de jeu que vous voulez, allez voir Pureya. Cette collection de mini-jeux de style arcade compte plus de 30 propositions originales (et elles changent aléatoirement toutes les 10 secondes, alors ne vous ennuyez pas). Vous pouvez jouer hors ligne, et comme il n’y a pas de publicités ni d’achats in-app, le jeu vaut vraiment les 4 $. Les mini-jeux vont du sport aux essais de voitures, en passant par les plates-formes en 2D et les jeux de tir dans l’espace rétro, et grâce à leurs niveaux de difficulté dynamiques, ils conviennent à tous, quel que soit leur niveau. Vous pouvez débloquer de nouveaux jeux et profiter des superbes graphismes et de la bande sonore originale. Il est également facile à utiliser, avec seulement deux boutons, et vous pouvez jouer en mode portrait ou paysage.

Sky : Les enfants de la lumière



Les fans de Journey et Flower vont adorer le dernier jeu des mêmes créateurs. Sky : Children of the Light offre la même sensation que les autres titres, mais avec une touche sociale. Vous incarnez l’un des « enfants de la lumière », envoyés pour redonner espoir au royaume et ramener les étoiles déchues dans leurs constellations. Il y a sept royaumes à explorer et vous pouvez personnaliser votre personnage avant de partir. Discutez avec d’autres joueurs pour entreprendre des quêtes, sauver des esprits, découvrir des trésors et explorer des royaumes plus sombres et plus dangereux. Si vous voulez en profiter, vous devez jouer avec d’autres personnes, car jouer seul peut être une expérience ennuyeuse.

Grid Autosport (10 $)



Vous en avez assez de Real Racing 3 ? Alors Grid Autosport est ce qu’il vous faut. Il s’agit d’un titre premium sans publicité, mais qui nécessite un téléphone puissant pour fonctionner, ainsi que 3,9 Go de stockage. Il compte une centaine de pistes et le même nombre de voitures. C’est ce qui se rapproche le plus d’une course de qualité console sur Android. Les commandes sont personnalisables. Il comporte de multiples disciplines, de l’endurance à la démolition en passant par les courses de rue. Malgré son prix, il s’agit d’une expérience sans publicité et sans achat in-app.

Gorogoa (5 dollars)



Si nous vous disons que Gorogoa est étrange, nous ne lui rendons pas justice. C’est plus que ça. Mais si vous aimez ce genre de choses, vous allez adorer ce jeu. Il est conçu pour être déroutant, et par moments, il y parvient avec beaucoup de succès. Les panneaux dessinés à la main semblent raconter une histoire, même si, à première vue, on ne voit pas très bien comment ils s’articulent. Votre travail consiste à relier tous les éléments entre eux pour progresser dans le récit, en réorganisant les panneaux, en faisant des zooms avant et arrière et en les superposant pour débloquer l’histoire. Plus qu’un simple jeu, Gorogoa est une œuvre d’art, qui vous procurera une immense satisfaction lorsque vous aurez résolu ses défis. C’est court, mais ça en vaut la peine.

Encré (4 $)

Ce jeu magnifique vous immerge dans un monde dessiné à la main avec un stylo à bille. Votre personnage est un samouraï sans nom qui doit parcourir le monde avec son grand amour, Aiko. L’endroit où vous vous trouvez a été créé par le mystérieux artiste, dont vous verrez souvent les mains au cours de votre exploration. Lorsque tout ce que vous aimez vous est soudainement enlevé, vous devez le récupérer en manipulant votre environnement, en effaçant et en redessinant des parties du tableau pour résoudre des énigmes. Vous avez le contrôle total du monde et devez débloquer la voie à suivre, ce qui est parfois facile, parfois moins facile. Une bande-son émouvante, une histoire attachante et un monde magnifique font de ce jeu l’un de nos préférés de l’année. Il vaut vraiment le prix si vous êtes attiré par ce genre de jeu.

Final Fantasy XV Pocket Edition

Final Fantasy XV Pocket Edition est le 15ème épisode de la série Final Fantasy. Cette version mobile du jeu original sur console divise l’histoire en 10 chapitres ; vous pouvez jouer le premier gratuitement, et les chapitres suivants sont payants. Derrière son animation, vous trouverez une bande-son incroyable et une histoire tentaculaire qui raconte l’histoire du Roi élu, sauveur de l’étoile. Après des années de combat, les nations de Niflheim et de Lucis ont finalement accepté un cessez-le-feu. Noctis, le prince héritier de Lucis, est fiancé à Dame Lunafreya de Tenebrae, la plus jeune Oracle de l’histoire, comme symbole de cette paix. Le prince prend la route de son mariage la veille de la cérémonie, mais de nombreux dangers l’attendent en chemin.

Crash Bandicoot : On the Run

Il y a trois raisons de télécharger ce jeu : il est gratuit, il est addictif et il met en scène le mutant préféré de tous, Crash Bandicoot. Mais sérieusement, ce jeu est idéal pour les moments où vous regardez une émission qui ne retient pas toute votre attention, ou si vous avez simplement du temps à tuer. Que devez-vous faire ? Courez aussi loin et aussi vite que vous le pouvez, évitez les obstacles et collectez des objets. Pour la plupart, c’est à peu près tout… sauf pour le mode multijoueur où vous pouvez faire équipe pour voir lequel de vos amis est le meilleur.

Garena Free Fire – Le Cobra

Ce jeu de style bataille royale vaut le coup d’œil si vous vous lassez de Fortnite ou PUBG. Dans chaque match de 10 minutes, vous affrontez 49 autres joueurs, tous avec la même mission : survivre. Les graphismes ne sont peut-être pas les plus impressionnants que vous ayez jamais vus sur l’écran de votre téléphone, mais ce qui manque d’attrait est compensé par le plaisir.

Donut County (5 dollars)

Ce jeu de puzzle est super mignon, bizarre et addictif ; vous aurez du mal à le poser. Votre rôle est celui d’un trou dans le sol (oui, un trou dans le sol, vous avez bien lu) dont la mission est d’avaler tout ce qu’il voit en grandissant à chaque seconde. Plus vous consommez d’articles, plus vous grandissez. Mais ce n’est pas tout : vous pouvez combiner des objets pour profiter d’effets sympas, comme des feux d’artifice. Vous pouvez également lancer des objets pour détruire des choses ou résoudre des énigmes.

Five Nights at Freddy’s (3 $)

Dans ce jeu, vous avez un emploi d’été dans une pizzeria, où l’attraction principale pour les enfants et leurs parents est Freddy Fazbear et ses deux amis animatroniques. Cependant, quelque chose ne va pas avec les robots ; leur comportement est devenu imprévisible la nuit, et vous engager comme agent de sécurité était moins cher que d’engager quelqu’un pour les réparer. Votre travail consiste à surveiller les caméras de sécurité depuis votre bureau… simple, n’est-ce pas ? Pas vraiment. Vous voyez : l’énergie est très limitée, et lorsque vous n’aurez plus d’électricité la nuit, il n’y aura plus de lumières ni de portes de sécurité – vous devrez vous protéger de Freddy et de ses amis !

CarX Drift Racing 2

Avec plus de 65 voitures de sport que vous pouvez débloquer, plus la possibilité de « régler » votre véhicule pour obtenir des améliorations, il est facile de perdre des heures avec ce jeu entre les mains. Contrairement à d’autres titres de course, la pression des pneus influe ici sur les performances, et le contrôle de la voiture varie en fonction de la surface sur laquelle vous conduisez, de la neige au sable en passant par le macadam, vous devrez donc faire attention. Il existe également de nombreuses options de personnalisation esthétique ; changez les rétroviseurs, les lumières et autres. Nous adorons le mode multijoueur, où vous pouvez vous battre pour la première place dans les championnats, et vous pouvez rejoindre des clubs de voitures ou créer le vôtre. Le jeu est également entièrement gratuit.

Gwent : le jeu de cartes du Witcher

Vous avez hâte que la prochaine saison de The Witcher arrive sur Netflix ? Nous avons le jeu qu’il vous faut. Les fans de Gwent connaissent probablement déjà la version PC du jeu, mais vous pouvez désormais y jouer n’importe où grâce à la version mobile, qui présente des visuels époustouflants et des images magnifiques qui donnent vie à chaque duel. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modes différents. Mais attention : vous devrez investir beaucoup de temps pour accumuler des cartes et obtenir des capacités spéciales et des sorts. La bonne nouvelle, c’est que c’est gratuit.

Stars de la bagarre

Cette bataille royale multijoueur 3v3 est la plus amusante que vous puissiez avoir avec vos amis en ligne (il existe également une variété de modes solo). Débloquez des tonnes de personnages, chacun avec son propre équipement, ses propres bonus et ses propres capacités, et personnalisez-les avec des skins à débloquer pendant que vous vous battez dans une variété de lieux. Avec Brawk Ball, vous pouvez montrer vos compétences en jouant au football, ou essayer Showdown, une bataille royale de type deathmatch. Vous maîtriserez rapidement ce jeu et ne voudrez plus le lâcher. Le jeu est gratuit, bien qu’il y ait des achats in-app pour améliorer votre personnage.

Impact de Genshin

Ce RPG d’action possède des graphismes impressionnants qui ont même été comparés à Zelda : Breath of the Wild. Il se déroule dans un immense monde ouvert appelé Teyvat, où vous êtes arrivé avec votre frère (mais sans pouvoirs). Vous partez ensuite à la rencontre de sept dieux élémentaires qui, espérons-le, vous donneront les réponses que vous cherchez. Ce jeu a été salué par la critique pour son vaste monde ouvert, ses superbes graphismes et sa bande-son apaisante interprétée par le London Philharmonic. De plus, il est compatible avec toutes les plates-formes, de sorte que vous ne serez jamais seul (sauf si vous le souhaitez).

Brawlhalla

C’est une excellente solution si le temps passé avec vos amis vous manque. Il s’agit d’un jeu de combat où vous affrontez jusqu’à huit joueurs, avec un support multiplateforme. Mais il est préférable de créer une salle personnalisée pour combattre avec vos amis. Veillez simplement à affiner vos compétences dans la salle d’entraînement avant. Il y a 50 personnages différents à choisir (et une rotation de nouveaux personnages chaque semaine), ainsi qu’un large éventail de modes de jeu. Grâce au grand nombre de joueurs, vous trouverez rapidement des adversaires, et en plus c’est 100 % gratuit.

Parmi nous

La popularité de ce jeu est évidente ; à l’heure actuelle, vous avez probablement vu plus d’un mème à son sujet. Le décor de ce jeu de stratégie multijoueur est un vaisseau spatial et vous pouvez jouer avec jusqu’à 10 joueurs en ligne. C’est amusant entre amis, mais la folie commence lorsque vous vous joignez à un groupe d’inconnus. Le principe de base est le suivant : en tant que membre de l’équipe, votre travail consiste à accomplir diverses tâches dans le vaisseau, mais attendez ! Il y a un imposteur parmi vous, qui prévoit de vous massacrer tous, et vous devez découvrir qui est le coupable. Pendant ce temps, l’imposteur va essayer de détourner l’attention des autres en sabotant des choses, en créant des alibis et en couvrant les meurtres. Si vous jouez le rôle d’un membre de l’équipe, vous devez vous assurer d’accomplir vos tâches tout en essayant de découvrir qui est l’imposteur. Si vous jouez le rôle de l’imposteur, votre objectif sera de les tuer tous avant qu’ils ne sachent qui est le méchant.

Castlevania : Symphonie de la nuit (3 dollars)

Il semblerait que Castlevania existe depuis la nuit des temps, n’est-ce pas ? Des jeux des années 1980 sur NES, Game Boy et Sega Genesis aux titres Symphony of the Night et Legends sur PlayStation. Et peu importe que vous soyez déjà un fan de la série ou que vous cherchiez simplement un jeu de plates-formes décent pour votre téléphone, Castlevania : Symphony of the Night vaut vraiment les 3 dollars qu’il coûte. La version originale PlayStation est la meilleure, sans conteste, et la version Android est à la hauteur. Bien qu’il soit possible de jouer sur l’écran tactile, nous vous recommandons d’utiliser la manette. Dans le jeu, vous suivez l’histoire d’Alucard, fils de Dracula, alors qu’il explore un mystérieux château à la recherche de Richter, découvrant de nouvelles capacités et augmentant sa puissance au fur et à mesure.

Battle Chasers : Nightwar (10 $)

Ce jeu de rôle japonais fera vibrer les fans de la série de bandes dessinées éponyme autant que nous. Votre rôle est celui de Gully, une jeune fille qui part à la recherche de son père Aramus, qui a disparu en laissant derrière lui ses gants magiques. Avec une équipe d’assistants, dont un ancien golem de guerre, vous devez apprendre à les utiliser pour le retrouver. Le combat se fait au tour par tour et il y a beaucoup d’ennemis à combattre, ainsi qu’un monde vaste et coloré à explorer. Ce titre coûte 10 $, mais il n’y a pas d’achats in-app ou de contenu téléchargeable payant. C’est un jeu qui vous occupera pendant un certain temps.

One-Punch Man : Road to Hero 2.0

Basé sur la série animée à succès, One-Punch Man : Road to Hero 2.0 vous met en charge de mobiliser la réaction de l’Association des Héros face aux attaques de divers monstres. Collectez des cartes de héros et utilisez des mouvements spéciaux pour maintenir la paix au fur et à mesure que l’histoire progresse. Il y a un mode joueur contre joueur si vous ne voulez pas vous lancer seul en ligne.

Histoires de chambres minuscules : Mystère de la ville

Rien de tel qu’un bon mystère pour capter votre attention et vous divertir, et Tiny Room Stories : Town Mystery est certainement un bon mystère. Vous incarnez un détective qui retourne dans la ville de son père, pour la trouver complètement déserte. C’est à vous de découvrir ce qui s’est passé, en utilisant tous vos talents de détective pour explorer des niveaux 3D entièrement interactifs remplis d’énigmes et d’indices amusants. Il s’agit essentiellement d’un mélange de salles d’évasion et de quêtes, et c’est le jeu qu’il faut pour gratter tous les mystères.

SimpleMMO

Les jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO) sont bien des choses, mais ils sont rarement simples. Si vous aimez partir à l’aventure dans un monde avec d’autres personnes, mais que vous n’avez pas le temps de vous occuper de toutes les choses annexes qui accompagnent la plupart des MMO, SimpleMMO pourrait être votre nouveau meilleur ami. SimpleMMO est entièrement basé sur le texte, il est donc facile à jouer et à comprendre, et vous pouvez facilement faire équipe avec d’autres joueurs pour affronter un monde fantastique fascinant. Il est intéressant de noter qu’il a une réelle profondeur, et que vous pouvez participer à des batailles entre joueurs, devenir un commerçant et même un tueur à gages.

Game Dev Tycoon (5 $)

Game Dev Tycoon vous place dans le rôle d’un modeste développeur de jeux des années 80, qui codifie dans son garage. Créez un jeu à succès et vous pourrez vous installer dans un bureau, embaucher des artistes et des développeurs pour vous aider et créer des titres plus grands et meilleurs au fur et à mesure que l’industrie mûrit. C’est une idée simple, mais séduisante, et vous serez rapidement captivé par les rapports sur le succès de vos derniers jeux et sur la façon dont votre prochain succès peut attirer plus de monde. Si 5 dollars semblent être une somme importante, c’est un jeu auquel vous pouvez passer de nombreuses heures.

Bloons TD 6 (5 dollars)

Si vous êtes un fan des jeux de défense de tour, où les méchants envahissent votre carte autour d’un itinéraire prédéterminé et vous devez ériger des tours destructrices, vous devez acheter Bloons TD 6. Avec un style artistique de dessin animé, les choses peuvent devenir assez folles. Vous devez choisir comment vous défendre avec des dizaines de tours, chacune ayant ses propres niveaux d’amélioration. En outre, il existe d’autres unités défensives qui patrouilleront le secteur et de nombreux défis spécifiques qui vous permettront de gagner de l’argent lorsque vous les réussirez. Il y a aussi quelques achats, mais c’est un jeu tellement amusant qu’ils ne seront pas nécessaires.

Exploding Kittens (2 $)

Il n’y a pas beaucoup de jeux où vous devez empêcher un chaton d’exploser en l’air, mais bon : le voici. Exploding Kittens est une combinaison astucieuse de stratégie et de chance, semblable au Uno et à la Roulette russe. La version Android du jeu capture parfaitement l’esprit du jeu de cartes original, une véritable œuvre d’art en forme de chaton réalisée par l’artiste Matthew Inman de The Oatmeal. Il faut un certain temps pour le maîtriser, mais ça en vaut la peine. Il est préférable de jouer en mode multijoueur avec un groupe d’amis, mais il existe également un mode solo, au cas où vous auriez besoin de vous entraîner ou si vous aimez jouer seul.

Call of Duty : Mobile

L’une des plus grandes franchises de FPS arrive sur les téléphones mobiles sous la forme d’un jeu délibérément conçu pour les tireurs à écran tactile. Si vous aimez le tournage d’actions, c’est un outil indispensable sur votre téléphone Android. Il est gratuit, propose de nombreux modes multijoueurs – dont le Battle Royale – et vous trouverez des cartes et des personnages classiques des autres jeux Call of Duty. Vous pouvez personnaliser vos chargements, monter en grade, gagner des prix et bien plus encore. Mais surtout, son gameplay rapide, frénétique et satisfaisant et ses excellents graphismes en font le meilleur jeu de tir sur les appareils mobiles à l’heure actuelle.

