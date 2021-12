Tous les jeux PS Plus et Xbox Live gratuits pour janvier 2022

Nouvelle année, nouveau lot de jeux gratuits. 2022 est là, et janvier apporte avec lui des titres très intéressants pour les abonnés PlayStation Plus et Xbox Live with Gold, même si, sans aucun doute, les plus chanceux de ce premier mois de l’année semblent être les utilisateurs de PlayStation.

PlayStation Plus

Les joueurs ayant un abonnement PS Plus actif recevront le spin-off Persona 5 Strikers, un jeu qui développe l’univers de Persona 5 mais abandonne le combat au tour par tour pour un jeu plus riche en action, tout en conservant les visuels spectaculaires et le style musical des Persona précédents. En outre, le célèbre jeu de course Dirt 5 est également disponible.

PlayStation 5 et PlayStation 4

Deep Rock: Galactic

PlayStation 4

Persona 5 Strikers

Dirt 5

Xbox Live with Gold

Pour les utilisateurs ayant un abonnement Xbox Live with Gold, le mois de janvier 2022 est plein d’indies intéressants. L’un d’entre eux est NeuroVoider, un titre d’action-roguelike au look visuel magnifique et nostalgique. Il y a aussi une version plus récente de l’un des jeux les plus classiques, Space Invaders.

Xbox Series X/S et Xbox One :

NeuroVoider (disponible entre le 1er et le 31 janvier).

Aground (disponible du 16 janvier au 15 février)

Xbox 360 (compatible avec les nouvelles consoles)

Radiant Silvergun (disponible du 1er au 15 janvier)

Space Invaders Infinity Gene (disponible du 16 au 31 janvier)

Dans le cas de PS Plus, les jeux ne restent accessibles aux utilisateurs que tant qu’ils sont abonnés au service ; les jeux PS4 sont également disponibles sur PS5 via la rétrocompatibilité. De même, les jeux Xbox 360 peuvent également être joués sur la Xbox One et la Xbox X/S Series via la rétrocompatibilité.