Tout ce que nous savons sur la sortie de Bayonetta 3

Bien que la date du Date de sortie de Bayonetta 3 Nous vous présentons tout ce que nous savons sur l’un des jeux les plus attendus. Un titre qui est en préparation depuis un certain temps. Comme son nom l’indique, il s’agit de la suite de Bayonetta 2 et les joueurs seront envoyés dans un autre voyage plein d’action avec l’audacieuse sorcière d’Umbra connue sous le nom de Bayonetta.

Il est développé par le célèbre studio PlatinumGames, connu pour ses jeux d’action au rythme effréné tels que Metal Gear Rising : Revengeance, Astral Chain, The Wonderful 101 et Nier : Automata, pour n’en citer que quelques-uns.

Depuis son annonce, peu de détails ont été révélés sur Bayonetta 3. Cependant, le Nintendo Direct du 20 septembre 2021 nous a enfin donné un premier aperçu du prochain jeu d’action, avec une fenêtre de sortie et même des captures d’écran du titre.

Nous nous posons encore un certain nombre de questions, mais nous avons parcouru les profondeurs de l’internet pour trouver le plus d’informations possible à son sujet. De sa date de sortie à sa bande-annonce, en passant par son gameplay et plus encore, voici tout ce que nous savons sur Bayonetta 3.

Remorque

Commençons par la vidéo teaser de Bayonetta 3 (présentée ci-dessus), qui a officiellement révélé le projet lors des The Game Awards 2017. On y voit un gros plan de la lune, avec le logo de PlatinumGames, suivi d’une séquence d’action rapide mettant en scène la sorcière elle-même.

D’après la bande-annonce, on dirait que Bayonetta a les cheveux longs gominés en arrière (ce qui était un point de discorde car elle avait les cheveux courts dans Bayonetta 2). Après quelques clichés rapides, il est révélé que Bayonetta 3 est en développement exclusivement sur Nintendo Switch.

Des fans aux yeux d’aigle ont remarqué que la vidéo de révélation de Bayonetta 3 ressemble (presque trait pour trait) aux avant-premières des deux précédents volets. Dans le cadre d’une interview accordée à Famitsu (diffusée par DualShockers), PlatinumGames a déclaré que la bande-annonce d’ouverture de Bayonetta 3 contenait des secrets cachés.

Cela nous amène à la deuxième bande-annonce, qui a été montrée lors du Nintendo Direct du 20 septembre 2021. Il s’agit d’un teaser absolu, qui nous offre près de quatre minutes de Bayonetta 3, avec du gameplay, quelques personnages et Bayonetta elle-même (avec une nouvelle coupe de cheveux).

Il s’est terminé par une fenêtre de sortie, ce qui était certainement encourageant à voir. Nous ne dévoilerons pas l’avant-première ici, alors regardez-la ci-dessus.

Date de sortie

Après un long cycle de développement, Bayonetta 3 sera enfin prêt à sortir en 2022. PlatinumGames et Nintendo n’ont pas annoncé de date précise, mais il serait logique qu’il sorte au milieu de l’année.

Son jour de sortie dépend du déroulement de son cycle, ainsi que des autres dates de sortie de la Nintendo Switch. Le jeu a été initialement révélé en 2017, il a donc mis du temps à arriver, c’est certain. Espérons qu’il atteindra sa date de sortie en 2022.

Plateformes

Comme indiqué dans sa bande-annonce, Bayonetta 3 est en développement exclusivement pour la Nintendo Switch. Comme Bayonetta 2 avant lui, le nouveau venu sera publié par Nintendo, ce qui signifie qu’il n’arrivera pas sur d’autres plateformes, du moins pas de sitôt.

Il est possible que Bayonetta 3 soit finalement lancé sur la prochaine console de Nintendo, tout comme Bayonetta 2 a sauté de la Wii U au successeur de la Switch, mais à ce stade, rien de tout cela n’a été confirmé.

Comment jouer

Bayonetta 3 se jouera comme ses prédécesseurs, nous offrant une aventure d’action rapide avec des tonnes d’instinct et de style. Étant donné le long cycle de développement du jeu, il est probable que de nouvelles fonctionnalités seront implémentées.

D’après la récente bande-annonce, il semble que le nouveau volet mettra en œuvre des batailles à grande échelle entre des créatures massives. Bayonetta peut contrôler un monstre de type Kaiju pour se défendre contre un autre ennemi de taille égale, ce qui devrait donner lieu à des moments mémorables.

Bayonetta a toujours été sauvage et exagérée, mais cette nouvelle version semble vouloir relever la barre, notamment en termes d’échelle. On peut s’attendre à voir de grandes zones à explorer, un gameplay d’action fluide et une histoire folle qui vise à captiver sa fanbase.

Dans le cadre d’une interview d’Eurogamer avec Atsushi Inaba, cofondateur de PlatinumGames, il a été révélé que Bayonetta 3 resterait un jeu d’action à progression linéaire, mais que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux mécanismes seraient également ajoutés.

Platinum sait que » les fans s’attendent à des jeux d’action plus fous, meilleurs et plus serrés « , et il est donc probable que nous verrons une évolution notable avec Bayonetta 3. Il est probable que le système de combo sera maintenu, ainsi que divers bonus, armes, objets et autres éléments.

Il a ajouté : « Pour Bayonetta 3, nous pouvons dire que nous avons suffisamment appris de la réalisation des deux derniers jeux pour modifier notre processus d’une manière différente de celle que je viens de décrire. Peut-être que les joueurs le reconnaîtront aussi – et c’est tous les indices que vous obtenez ! »

Encore une fois, on ne sait pas comment ce nouveau processus de développement se traduira dans le jeu lui-même, mais il est probable que vous verrez quelques changements avec la troisième version lorsque tout sera dit et fait.

Multijoueur

Bayonetta 2 comportait un composant multijoueur coopératif intéressant appelé Tag Climax qui permettait aux joueurs de faire équipe pour vaincre des vagues d’ennemis dans la version originale Wii U.

Ce mode a été repris dans l’édition Switch et était l’un des aspects les plus appréciés de l’ensemble. Dans cette optique, il existe un précédent pour l’inclusion d’un mode multijoueur qui pourrait revenir dans Bayonetta 3, bien que rien n’ait été confirmé.

Il est possible que le mode multijoueur soit entièrement supprimé pour se concentrer sur la partie solo de la prochaine version. Nous avons déjà vu cela se produire avec des suites, comme dans BioShock Infinite ou The Last of Us Part II.

Comme rien n’a été confirmé concernant le multijoueur, nous ne pouvons pas en être sûrs, mais nous espérons qu’il reviendra, car le Tag Climax était très amusant dans Bayonetta 2.

DLC

Dans Bayonetta 2, des costumes DLC gratuits ont été mis en place, notamment ceux basés sur Link de The Legend of Zelda, la princesse Peach de Super Mario, la princesse Daisy de Super Mario, Fox McCloud de Star Fox et Samus Aran de Metroid. Puisque Bayonetta 3 sera publié par Nintendo, il se peut qu’il comprenne un ensemble similaire de costumes à porter par l’héroïne.

Quant aux DLC plus substantiels, tels que de nouveaux niveaux ou du contenu scénaristique, ils sont peu probables, car PlatinumGames n’a pas l’habitude d’ajouter des extensions majeures après le lancement.

Il y a quelques exceptions, comme dans le cas de Nier : Automata et Metal Gear Rising, mais dans l’ensemble, il ne faut pas s’attendre à des DLC majeurs pour Bayonetta 3. Bien sûr, rien n’a été confirmé au sujet des DLC, donc nous ne pouvons pas encore en être sûrs.

Disponibilité en prévente

Enfin, vous vous demandez peut-être s’il est possible de précommander Bayonetta 3. Pour l’instant, les précommandes ne sont pas encore disponibles, Platinum et Nintendo ayant gardé le silence sur le calendrier de développement du projet.

En général, les jeux sont disponibles en précommande lorsqu’une date de sortie solide est annoncée. Faisant référence à la réédition de Bayonetta 2 sur Switch, les consommateurs ont pu précommander peu après l’annonce en décembre 2017 lors des Game Awards, avant sa sortie en février 2018.

Depuis lors, les développeurs et les éditeurs ont cessé d’annoncer les dates de sortie trop tôt, car les fans sont souvent déçus en cas de retard. Dans cette optique, ne vous attendez pas à pouvoir précommander Bayonetta 3 avant une date de sortie proche.

En ce qui concerne les bonus de précommande, il est possible que vous obteniez quelques goodies supplémentaires en achetant tôt, même si, comme le montre l’histoire, il ne faut pas trop compter dessus.

Avec Bayonetta 2, les clients japonais ont eu accès à un chiffon en microfibre lors de la précommande sur Amazon, mais à part cela, il n’y avait pas grand-chose en termes de bonus supplémentaires.

Étant donné que la série a une base de fans beaucoup plus grande maintenant, les bonus de précommande pourraient être plus abondants avec la sortie prochaine, mais rien n’a encore été confirmé.