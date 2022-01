Tout le monde peut déplacer ce rocher géant de 132 tonnes.

Si l’on se rend dans la forêt de Huelgoat, en France, on peut trouver une grande variété de rochers impressionnants. Cependant, parmi toutes ces pièces, l’une d’entre elles se distingue par son énormité et son poids. Il s’agit du Trembling Rock, un rocher de 137 tonnes que n’importe qui pourrait déplacer avec ses mains.

Nous parlons d’un rocher oblong qui, a priori, et compte tenu de sa taille et de son poids, devrait être impossible à déplacer pour les humains. Il s’agit d’une de ces variations fascinantes et étranges de la géologie, une des pierres dites d’équilibre, des roches d’une certaine taille qui sont dans un tel équilibre que l’application d’une petite force à l’un de ses points, soit par le vent, soit par une personne, la fait bouger ou osciller.

Sous ces caractéristiques, les rochers qui se balancent sont d’origine naturelle, formés par l’érosion ou l’effondrement glaciaire, mais dans d’autres cas, il s’agit de mégalithes fabriqués par l’homme. Trembling Rock est tout à fait naturel, et ce n’est qu’à certains moments que l’on parvient à le faire osciller légèrement sans grand effort.

Ceci est rendu possible par sa position sur une base rocheuse beaucoup plus large, qui dispose la roche dans une position unique. En raison du petit pic sur lequel il est assis, le rocher peut se balancer doucement, faisant, comme on le voit dans les vidéos, passer n’importe qui pour la personne la plus forte du monde.

La zone où il se trouve, la forêt dense de Huelgoat, faisait autrefois partie des terres royales réservées à l’usage des riches. Quoi qu’il en soit, il s’agit aujourd’hui d’une zone sauvage ouverte au public, et Trembling Rock est l’une des principales raisons pour lesquelles tant de gens visitent le site. [Oddity Central]