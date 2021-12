Traits de personnalité de l’homme Verseau, compatibilité amoureuse et conseils de rencontre

Il y a quelques principes de base qui doivent être explorés lorsque vous commencez à sortir avec quelqu’un. D’où vient-il ? Que fait-il dans la vie ? Oh, et surtout, quelle est la date de son anniversaire ? Il ne s’agit pas seulement de se rappeler quand envoyer le texto « joyeux anniversaire 🙂 » !

Connaître le signe du zodiaque d’un amoureux potentiel peut vraiment aider à comprendre son comportement. L’astrologie nous aide à décomposer les traits de personnalité, les bêtes noires et, oui, même les habitudes de fréquentation. Il peut être amusant et instructif de rechercher son signe et de voir comment le vôtre fonctionne avec le sien.

Si vous sortez avec un homme Verseau, si vous le suivez sur Insta (coupable) ou si vous fantasmez sur lui, nous sommes là pour vous aider à vous y retrouver. Ces porteurs d’eau sont parfois considérés comme des solitaires distants, mais ils apprécient vraiment leur temps libre et marchent au rythme de leur propre tambour.

Il se peut que vous puissiez trouver le même contenu dans un autre format, ou que vous puissiez trouver plus d’informations, sur leur site web.

Heureusement, l’astrologie nous permet de déchiffrer les traits de personnalité, les bêtes noires, et bien plus encore. Et croyez-moi quand je vous dis qu’un homme Verseau est bien plus que ce que vous pensiez au départ. Alors si votre homme est né entre le 20 janvier et le 18 févriervous allez vous régaler, mais comme c’est le cas pour tous les signes, il y a certaines choses auxquelles vous devez faire attention.

Les bases du Verseau

Anniversaire : du 20 janvier au 18 février

Élément : Air

Planète dominante : Saturne (traditionnel) et Uranus (moderne)

Mots-clés : Amical, unique, geek, intellectuel, complexe, décalé, humanitaire, distant, intelligent, unique en son genre.

Représenté par : Le porteur d’eau

Hommes Verseau célèbres : Darren Criss, Harry Styles, Michael B. Jordan, The Weeknd, Ashton Kutcher, Taylor Lautner, Joseph Gordon-Levitt, Elijah Wood, Christian Bale, Justin Timberlake, Cristiano Renaldo, Chris Rock, Tom Hiddleston, Ed Sheeran, J-Hope, Gucci Mane, Tom Hiddleston, Evan Peters

Les meilleures correspondances pour un homme Verseau

Le Verseau s’entend très bien avec Gémeaux et Balance. Ils sont tous deux des signes d’air et peuvent suivre le rythme mental de l’autre. Comme ils sont du même élément, ils « parlent le même langage » – ils s’entendent parfaitement. Les Gémeaux encouragent le Verseau à être plus enjoué, tandis que la Balance fait ressortir le côté social du Verseau.

Bélier est une autre combinaison géniale pour le Verseau. Le Verseau est infiniment fascinant pour la passion du Bélier, de sorte que l’intérêt du signe de feu n’est jamais perdu. Ils apprécient tous deux l’unicité et comprennent le besoin d’espace de l’autre. De même, le Verseau est fasciné par un autre signe de feu, Sagittaire. Le Sag et l’Aqua sont tous deux farouchement indépendants et dévoués à l’apprentissage, bien que le Sag ait tendance à être beaucoup plus impulsif que le Verseau, qui est calme, froid et posé.

Un autre signe de feu, extraverti Lion Le Verseau et le Lion ont une alchimie de type « attraction des contraires » – ils sont en fait des contraires sur la roue du zodiaque. Le Lion encourage le Verseau à se démarquer, tandis que le Verseau enseigne au Lion l’importance de la communauté.

Et pour finir, qui pourrait mieux correspondre au Verseau qu’un autre Verseau ? Verseau? Avec leurs capacités intellectuelles et leurs intérêts décalés combinés, ces deux-là ne s’ennuieront jamais.

Les pires correspondances pour un homme Verseau

Le Verseau est un signe fixe, ce qui signifie qu’il est loyal, indépendant et têtu comme l’enfer… pas vraiment une recette pour s’entendre avec les deux autres signes fixes notoirement têtus, Taureau et Scorpion. Il n’y a tout simplement pas trop d’énergie fixe ici ! (Le Lion est aussi un signe fixe, mais il est plutôt un complément du Verseau).

Cela dit, avoir des signes solaires incompatibles ne signifie pas que votre relation est condamnée – cela signifie simplement que vous devrez peut-être faire un peu de travail pour vraiment vous comprendre. Et la compatibilité est tellement plus importante que votre signe solaire de toute façon, donc si vos signes lunaires ou une autre partie de vos cartes de naissance correspondent bien, vous pourriez être un match béni astrologiquement de toute façon.

Mais même si votre thème de naissance est plein de placements Taureau, si vous faites un effort pour comprendre votre Verseau et vice versa, vous pouvez aussi avoir une relation formidable. Et pour être honnête, les « tensions astrologiques » peuvent souvent mener à des « tensions sexuelles », donc il y a quelque chose à dire sur « l’incompatibilité » !

Tout sur le Verseau

Le Verseau est un signe d’air, ce qui signifie qu’il est intellectuel, réfléchi, charismatique et expert en communication. C’est également le signe le plus associé aux relations platoniques et à l’excentricité, ce qui revient à sortir avec votre meilleur ami bizarre ! Tout le monde est attiré par sa nature unique et non conventionnelle car il est régi par Uranus, la planète de la soudaineté, de l’invention et de la perturbation.

Sa capacité à s’exprimer sans complexe est la raison pour laquelle il est connu pour briser le statu quo fréquemment et souvent, ce qui fait de lui l’humanitaire du zodiaque… et son rebelle pour une cause. Si vous voulez être avec un homme inoubliable, trouvez-vous un Verseau ! C’est peut-être un intello complet, mais il est charmant et complexe, et il a l’esprit et le cœur ouverts.

Il est rare de trouver un Verseau qui cherche activement des intérêts romantiques sur les applications de rencontre. Comme c’est un signe d’air, il est très sociable et privilégie la recherche d’amitiés étroites plutôt que les relations, c’est pourquoi vous devez vraiment être son pote avant que les rencontres n’entrent dans l’équation. Il est gêné par le fait d’être un excentrique, il lui faut donc un certain temps pour s’ouvrir à vous, mais une fois qu’il l’aura fait, vous verrez qu’il vaut la peine d’attendre !

Il accorde également beaucoup d’importance à sa communauté. Si ses amis ou sa famille ne t’apprécient pas, tu as un maaaajor problème. En fait, ne soyez pas surpris s’il vous présente son équipe relativement tôt, parce qu’elle est si importante pour lui. La phrase des Spice Girls « Si tu veux être mon amant, tu dois t’associer à mes amis » est une bonne devise pour le Verseau. (Et pour votre information, Baby Spice est un Verseau).

En tant que signe fixe fiable, ce type est votre rocher et vous apprendrez à aimer la façon dont il est toujours capable d’être là pour vous quand vous en avez besoin. Il écoutera volontiers vos problèmes et s’efforcera de vous donner les meilleurs conseils. Parce qu’il est capable de se détacher et de voir les choses objectivement, vous savez toujours qu’il est sincère. Pour couronner le tout, son excentricité naturelle et son grand sens de l’humour rendent tout meilleur, et comme un vrai meilleur ami, il est toujours à vos côtés, contre vents et marées.

En tant que signe d’air, il est optimiste et social, mais en tant que signe fixe, il est un grand fan de la relaxation et de rester au même endroit autant qu’il le peut. Cette combinaison est contradictoire, certes, mais le Verseau l’est aussi ! Honnêtement, c’est le meilleur des deux mondes : il est l’âme de la fête quand il sort, mais il est aussi prêt à se détendre à la maison.

Une chose qui l’énerve toujours, cependant, c’est la cause à laquelle il se consacre. S’il entend parler d’un rassemblement ou d’une manifestation, il mettra tout le reste sur pause pour pouvoir y assister – et il voudra vous y emmener aussi. Si vous n’avez pas de connaissances politiques et que vous n’êtes pas impliqué dans l’activisme, le Verseau ne sera pas du tout intéressé. Aussi calme qu’il soit la plupart du temps, il est passionné quand c’est important. Et il tient à ce que vous y teniez aussi. Il veut quelqu’un qui partage sa passion pour la création de changements dans le monde entier et qui peut aussi le maintenir intellectuellement intéressé.

Ceci étant dit, votre petit ami Verseau est un peu comme Siri. Il est super intelligent, ultramoderne, et programmé avec des traits fascinants. Mais à la fin de la journée, il peut être un tel robot ! Son cerveau super-ordinateur est la source de ses meilleurs traits de caractère, mais aussi la raison pour laquelle il intellectualise et traite ses émotions plutôt que de les exprimer. Il se détache facilement de ses sentiments, ce qui fait que votre relation manquera de moments d’amour et de tendresse. Et n’essayez même pas de le pousser à être plus romantique ou intime – c’est un signe fixe avec une obstination inégalée, donc il ne bougera pas.

Les hommes Verseau ont également tendance à provoquer des remous partout où ils vont. Il est régi par Uranus, la planète de la perturbation, après tout, mais cela ne justifie pas à quel point il aime se mettre en avant. Il est à la fois hyper conscient de sa différence et n’hésite pas à en faire étalage devant les autres pour être validé.. Il adopte parfois une nature contraire juste pour le plaisir d’être différent, semble-t-il, surtout quand il est de mauvaise humeur. Vous dites « oui » et il dit « non », juste pour montrer qu’il ne suit pas le statu quo. Ne laissez pas ses insécurités et son attitude aigre transformer un simple désaccord en une véritable dispute – cet aspect indésirable de sa personnalité ressort rarement.

Ce contenu a été importé depuis {embed-name}. Il se peut que vous puissiez trouver le même contenu dans un autre format, ou que vous puissiez trouver plus d’informations, sur leur site web.

Le meilleur conseil ? Traitez-le comme votre meilleur ami que vous aimez mais qui vous agace parfois. Après tout, il traite tout le monde comme son ami, y compris vous, donc c’est logique. Mais il compense largement ce manque de romantisme par son engagement sans fin envers ses proches et sa présence inoubliable. Votre relation avec lui a une dynamique très complexe : vous avez l’impression d’être avec votre meilleur ami la plupart du temps, mais il y a aussi un réel sentiment d’amour et d’affection. Vous n’aurez pas une romance de conte de fées, mais son amour durable et son dévouement à votre égard vous promettent une fin heureuse !