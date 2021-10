Tuto : Comment télécharger des vidéos YouTube étape par étape

in

Arrêtez de dépenser de plus en plus de données en regardant toujours la même vidéo : si ce matériel fait désormais partie de votre quotidien, il est temps d’apprendre à le télécharger. comment télécharger des vidéos de YouTube pour les conserver et les regarder hors ligne. Voici comment procéder.

Avant d’aller plus loin, une chose à garder à l’esprit : il est généralement légal de partager et d’intégrer des vidéos YouTube sur l’internet, mais il n’est pas toujours autorisé de les télécharger pour les visionner hors ligne. Ce dernier cas peut même constituer une violation des conditions d’utilisation, à moins que YouTube n’ait explicitement donné l’autorisation de télécharger la vidéo en question.

Étape 1 : Télécharger 4K Video Downloader

Allez sur le site officiel de 4K Video Downloader et cliquez sur le bouton. Obtenir 4K Video Downloader pour le télécharger. Une fois téléchargé, exécutez-le pour installer l’application sur votre PC.

Si vous ne disposez pas d’un écran 4K, ne vous laissez pas intimider par son nom. C’est l’un des outils de téléchargement les plus polyvalents et les plus faciles à utiliser, et il fonctionnera avec tous vos fichiers, quelle que soit la résolution d’écran de votre PC.

La version gratuite de ce logiciel permet de télécharger des vidéos individuelles avec des qualités personnalisables jusqu’à 4K, prend en charge les vidéos en 3D et à 360 degrés, et vous permet de télécharger des sous-titres, même via des liens intégrés.

Il est également disponible dans une version payante à 15 $, mais pour une seule vidéo, l’alternative gratuite est suffisante.

Étape 2 : Copiez l’URL de la vidéo depuis YouTube.

L’étape suivante est la plus simple : il suffit d’accéder à la vidéo YouTube que vous souhaitez télécharger et de copier son URL dans la barre d’adresse située en haut de la fenêtre du navigateur. Une fois l’URL verrouillée et chargée dans votre presse-papiers, vous pouvez fermer la fenêtre ou l’onglet vidéo.

Étape 3 : Coller l’URL

Ouvrez l’application 4K Video Downloader que vous avez téléchargée. Il n’est pas nécessaire de coller manuellement l’URL. Il suffit de cliquer sur le bouton Coller le lien dans le coin supérieur gauche de la barre de menu et le logiciel récupérera l’URL dans le presse-papiers de votre PC.

Étape 4 : téléchargez votre vidéo

Une fois que vous avez fini de visionner la vidéo, plusieurs options de qualité, de formats et de conversions vous sont proposées. Vous pouvez également définir l’emplacement de téléchargement de la vidéo et l’application créera un dossier contenant tous vos fichiers.

Il est important de noter que la vidéo capturée par le logiciel sera basée sur votre adresse IP, et non sur l’URL que vous entrez, de sorte que les utilisateurs de VPN peuvent avoir besoin de changer leur emplacement pour télécharger la bonne version.

Il suffit de cliquer sur le bouton de téléchargement après avoir sélectionné les options souhaitées. Vous verrez alors une page de progression détaillant la taille et la vitesse du téléchargement, ainsi que le temps restant estimé. Vous pouvez interrompre ou annuler le téléchargement à tout moment.

Une fois que vous avez pris le coup de main, 4K Video Downloader peut être configuré pour télécharger des vidéos automatiquement ou en un seul clic à l’aide des fonctions suivantes Abonnements o Mode intelligentrespectivement.

