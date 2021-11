Twitter ajoute un bouton permettant de rechercher les anciens tweets d’un utilisateur

Twitter améliore son système de recherche dans l’application iOS avec un bouton petit mais utile pour trouver des tweets spécifiques dans le compte d’un utilisateur.

Jusqu’à présent, pour trouver les tweets d’un utilisateur particulier, il fallait taper le texte « From:username » plus le terme souhaité dans le champ de recherche de Twitter. Au lieu de cela, la nouvelle option iOS ajoute simplement un bouton en haut du compte de l’utilisateur en question, grâce auquel vous pouvez fouiller dans les anciens messages comme une sorte de raccourci.

Le site XDA Developers explique que ce bouton a été testé pendant un certain temps sur un groupe très limité d’utilisateurs, mais qu’il s’est progressivement étendu à davantage de personnes sur le système d’exploitation d’Apple. Toutefois, on ne sait pas si cette fonctionnalité sera également ajoutée à l’application Android ou au web à l’avenir.

La nouvelle fonctionnalité de Twitter pour iOS n’est qu’une des nombreuses options que le réseau social a ajoutées non seulement à une version spécifique de l’application, mais aussi à la plateforme en général.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, les Super Follows et le système de pourboire ont fait leur apparition, de sorte que les utilisateurs peuvent récompenser directement leurs tweeters préférés. Les salles audio sont désormais accessibles à tous et, en ce qui concerne le ton des conversations, de nouveaux outils ont été ajoutés pour avertir les utilisateurs lorsqu’un échange de tweets risque de devenir plus vif qu’il ne le faudrait.