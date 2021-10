Twitter teste une fonctionnalité permettant de signaler les débats intenses

Il y a peu de temps, Twitter a annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle fonctionnalité permettant d’avertir les utilisateurs si la conversation ou le débat dans lequel ils s’apprêtent à s’engager risque de devenir plus intense, peut-être plus que de raison. Cette fonctionnalité est déjà testée dans les applications Android et iOS.

L’avertissement qui s’affichera juste en dessous d’un tweet – comme le montre l’image ci-dessous – ne dit pas exactement ce qui va se passer dans la conversation, mais il prévient que des échanges similaires « peuvent être intenses », comme une forme d’avertissement avant de poster une réponse ou de poursuivre la lecture.

Vous avez déjà voulu connaître l’ambiance d’une conversation avant d’y participer ? Nous testons actuellement des messages sur Android et iOS qui vous avertissent si la conversation que vous êtes sur le point d’entamer risque d’être animée ou intense. https://twitter.com/TwitterSupport/status/1445824131040120835

Selon Twitter, les critères permettant de déterminer si une conversation a le potentiel de s’intensifier ou non peuvent changer en cours de route. Mais celle qui est actuellement utilisée concerne « la relation entre l’auteur du tweet et le répondant ».

Outre l’avertissement, les utilisateurs se verront également rappeler certaines des règles et valeurs du réseau social : se rappeler que derrière chaque tweet se cache une personne (ou presque toujours), ne pas tomber dans les fausses données ou les faux faits et être conscient qu’il peut y avoir différentes perspectives ou points de vue sur une même situation.

Comme pour tous les produits et toutes les fonctionnalités de test, il est possible que peu de personnes voient ces avis sur votre application mobile. Il est également possible que cela ne soit pas efficace et que les gens finissent par se disputer dans la bonne humeur, quel que soit le nombre d’avertissements donnés.

Cette décision fait suite à un certain nombre de mesures récemment mises en place, notamment l’ouverture du pourboire à tous, y compris l’acceptation du bitcoin.