Un abonnement à la PlayStation semblable au Xbox Game Pass est prévu pour le printemps.

Dans un marché aussi disputé que celui des jeux vidéo, Xbox Game Pass est une source de grande satisfaction pour Microsoft. Le service d’abonnement offert par la société de Redmond est clairement la proposition la plus avancée de son genre à la disposition des utilisateurs, et en tant que tel Il n’est pas surprenant que Sony ait une proposition concurrente à l’esprit, avec la PlayStation.

S’il est vrai que l’entreprise japonaise a déjà PlayStation Plus y PlayStation Now. Depuis quelque temps, on parle de la possibilité de concentrer l’effort sur une nouvelle proposition. Selon Bloomberg le service en question fait l’objet d’un développement actif et sera disponible pour les utilisateurs à partir du printemps..

Le média indique que le plan de Sony pour concurrencer le Xbox Game Pass aurait pour nom de code Spartacus. Apparemment, l’intention serait de fusionner les fonctionnalités qui existent déjà dans PlayStation Plus et PlayStation Now, mais en ne conservant que la première marque.

En outre, il introduirait. trois niveaux d’abonnement. Le niveau le moins cher comprendrait les avantages actuels de PlayStation Plus, tandis que le niveau intermédiaire permettrait d’accéder à un large catalogue de jeux PS4 et PS5. Au niveau le plus élevé, les utilisateurs bénéficieraient de fonctionnalités supplémentaires telles que le streaming de jeux sur le cloud (style Xbox Cloud Gaming), des démos exclusives et des titres classiques de la PS1, Ps2, PS3 et PlayStation Portable, à l’instar de ce que propose Nintendo avec Switch Online.

Sony jouerait des cartes fortes pour le nouveau service d’abonnement PlayStation.

Si les données de Spartacus sont correctes, l’initiative de Sony viserait à réunir sous un même toit plusieurs fonctionnalités qui ont déjà fait leurs preuves chez ses rivaux. On ne sait pas encore quels seraient les différents prix de l’hypothétique nouvel abonnement PlayStation, mais le Japonais semble prêt à jouer gros pour le rendre suffisamment attractif et rentable.

Un point important à garder à l’esprit est que Sony travaillerait sur cette proposition. un écosystème de dispositifs beaucoup plus limité que le Xbox Game Pass de Microsoft. En effet, l’abonnement PlayStation serait réservé aux utilisateurs de PS4 et PS5, alors que la société de Redmond propose actuellement sa plateforme en ligne sur Xbox One, Xbox X Series X|S, Windows et les smartphones Android, et entend la porter sur tous les écrans.

Au-delà du matériel, le Xbox Game Pass compte actuellement près de 20 millions d’abonnés dans le monde. Et ce nombre devrait augmenter à mesure que le Xbox Cloud Gaming s’étend à d’autres pays. PlayStation Now, la variante de Sony pour le jeu en streaming basé sur le cloud, compte un peu plus de 3 millions d’abonnés en ligne, après avoir été lancé aux États-Unis au début de 2014.

Il est clair que PlayStation n’a pas réussi à transposer les chiffres de vente de ses consoles à ses services en ligne. Il n’est donc pas surprenant qu’elle fasse table rase du passé avec une proposition qui a le potentiel d’être une grande amélioration. Nous verrons s’il en profite.