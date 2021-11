Un corgi est le symbole de la rigueur brutale de la Chine dans le contrôle du Delta.

Le site Variante Delta La variante du SRAS-CoV-2 met une fois de plus les autorités sanitaires chinoises en état d’alerte, mais ce qui s’est passé le vendredi 12 novembre dans la ville de Shangrao, dans la province de Jiangxi (sud-est), est digne du manque de bon sens.

Il s’avère qu’un grand immeuble résidentiel a été victime d’une épidémie de COVID-19 et les inspecteurs sanitaires ont déterminé qu’ils devaient désinfecter la communauté.

Sur ce site vit une dame nommée Fu, à qui on a promis que pendant sa quarantaine, rien ne serait fait à son petit chien corgi qui l’accompagnait. Cependant, comme un symbole macabre de la sévérité du régime chinois, les images et l’histoire sont devenues virales sur le réseau social Weibo, où l’on voit les autorités sanitaires rassemblant l’animal domestique et prêtes à le battre et à le jeter dans un sac en plastique jaune.

« Le chef a-t-il dit que nous devions résoudre le problème ici, sur place ? », demande l’un d’eux. « Oui », répond l’autre, en déplaçant une table sous laquelle le corgi était caché, puis en frappant l’animal à la tête avec le pied-de-biche. Le chien gémit et s’enfuit hors caméra dans une autre pièce.

La mort du chien a provoqué des protestations massives au sein de la population chinoise, qui vit actuellement avec 1 300 cas de la variante Delta dans tout le pays.

Dans une déclaration faite samedi 13 novembre en fin de journée, le gouvernement local du district de Xinzhou, où se trouve le complexe, a confirmé que le chien avait été tué dans le cadre de la nécessité de « désinfecter complètement » les maisons de la communauté.

Mme Fu a réussi à écrire un message sur Weibo, qui a ensuite été supprimé :

« Le chien a essayé d’éviter les coups et s’est enfui dans la pièce, et n’a donc pas été enregistré par la caméra de surveillance, mais j’ai pu entendre de faibles gémissements. Quelques minutes plus tard, ils ont dit qu’ils l’avaient soigné et qu’ils allaient l’emmener, un sac en plastique jaune à la main… Même maintenant, je ne sais pas si mon chien est vivant ou mort, et où ils l’ont emmené », a-t-il ajouté.

Le plus scandaleux pour les Chinois est que même un test PCR n’a pas été effectué sur l’animal, ce qui aggrave l’incident. À cet égard, les propos des centres américains de contrôle et de prévention des maladies sont essentiels : rien ne prouve que les animaux jouent un rôle majeur dans la transmission du virus à l’homme.