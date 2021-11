Un gisement de lithium monumental découvert à seulement 17 années-lumière de la Terre

Une équipe de scientifiques espagnols a découvert une mine de lithium extrêmement précieuse – l’or blanc – à une distance relativement courte de la Terre : environ 17 années-lumière.

Le site en question où se trouve un tel gisement de lithium est Reid 1B, une naine brune. Dans le contexte, les naines brunes sont des étoiles qui auraient pu être des soleils, mais qui maintiennent une température suffisamment basse pour ne pas brûler l’hydrogène – le combustible dont se servent les étoiles pour briller – mais surtout pour conserver intacts leurs dépôts de lithium.

Selon les experts, Reid 1B recèle 13 000 fois plus de lithium que la Terre et une proportion considérablement plus élevée que celle que l’on estime trouver sur Jupiter, la deuxième plus riche réserve d' »or blanc » de notre système solaire.

Le lithium est un minéral extrêmement précieux pour les développements technologiques contemporains. L’application la plus pertinente est son utilisation pour créer des batteries, essentielles dans la transition énergétique des combustibles fossiles vers les énergies propres. La Bolivie est le pays qui possède les plus grandes réserves prouvées de lithium. C’est pourquoi l’ancien président Evo Morales a suggéré que les pouvoirs en place le renversent.

La découverte en question a été faite grâce aux observations de l’instrument OSIRIS du Gran Telescopio de Canarias en Espagne. Pour y parvenir, les scientifiques ont effectué des observations spectroscopiques très sensibles de Reid 1B.

Carlos del Burgo Díaz, auteur de l’étude rendant compte de la découverte publiée dans la revue scientifique Monthly Notices of Royal Astronomical Society, assimile la découverte de Reid 1B et de ses gigantesques réserves de lithium à « un coffre au trésor caché ».

Comme dans certains films de science-fiction ou jeux vidéo, le temps viendra peut-être où nous disposerons des outils nécessaires pour faire des allers-retours dans l’espace et extraire toutes les ressources nécessaires à l’expansion de l’humanité. Seule la découverte des gisements de Reid 1B prouve qu’en matière d’exploitation minière spatiale, nous avions la carte bien avant le vaisseau pour partir à la recherche du trésor.