Un groupe de nonnes cause des problèmes à Microsoft

Microsoft a trouvé un nouveau et redoutable rival dans le monde. Il ne s’agit toutefois pas d’une multinationale comme ses concurrents traditionnels, mais d’un groupe de religieuses qui font partie d’un groupe d’actionnaires de Microsoft et cherchent à rendre l’entreprise responsable des conséquences éthiques et sociales de la technologie qu’elles développent.

Les religieuses font partie des Sœurs de Saint-Joseph de la Paix et ont deux demandes très spécifiques à adresser au conseil d’administration de Microsoft. L’une d’elles consiste à s’assurer que les lobbyistes de l’entreprise respectent les valeurs que l’entreprise prétend avoir en matière de vie privée, de justice raciale et de droits de l’homme.

La deuxième demande pourrait être un peu plus compliquée à satisfaire : il s’agit de demander à l’entreprise de cesser de vendre son logiciel de reconnaissance faciale aux gouvernements.

Les Sœurs de St Joseph de la Paix affirment que, malgré ce que l’on dit, « la technologie n’est pas neutre ». Les entreprises telles que Microsoft doivent donc être conscientes que nombre des produits qu’elles créent et commercialisent sont utilisés pour « renforcer les systèmes d’oppression existants ».

Susan Francois, l’une des sœurs à l’origine de cette bataille contre Microsoft, affirme que, bien que la société ait déclaré publiquement qu’elle ne vendrait pas son logiciel de reconnaissance à la police, elle exerce un lobbying intense au Congrès américain pour empêcher l’adoption d’une loi qui interdirait l’utilisation de cette technologie de manière discriminatoire.

https://www.youtube.com/watch?v=_9ACwuUHn1A

L’objectif ultime des religieuses n’est autre que de faire en sorte que Microsoft tienne ses engagements et ne se contente pas de bonnes intentions, surtout à une époque où les questions raciales aux États-Unis ont atteint leur paroxysme.