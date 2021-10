Un homme construit une maison tournante pour sa femme.

in

Imaginez que vous puissiez prendre votre petit-déjeuner en regardant le lever du soleil et votre dîner en regardant le coucher du soleil sans quitter la cuisine ? C’est l’idée avec laquelle Vojin Kusic, 72 ans, a construit une « maison tournesol » pour sa femme dans la petite ville bosniaque de Srbac.

Kusic, fatigué d’écouter les plaintes de sa femme concernant la vue hideuse depuis leur maison située au milieu d’un terrain, a trouvé une solution incroyable. « J’en ai eu assez de ses plaintes et des rénovations fréquentes de notre maison familiale et je lui ai dit : je vais te construire une maison tournante pour que tu puisses la faire tourner à ta guise », a-t-il déclaré.

Après six ans de travail, le Bosniaque a créé une maison rotative de 56 mètres carrés, d’un vert éclatant. La maison est capable de tourner à 360 degrés en seulement 22 secondes, mais « peut faire un cercle complet pendant 24 heures à la vitesse la plus lente », a expliqué l’homme dans une déclaration à Reuters. Il est ainsi possible de choisir les vues ou l’éclairage qu’ils souhaitent dans chacune des pièces de la maison tout au long de la journée.

Pour effectuer le mouvement, la maison utilise une plate-forme en béton avec des engrenages. Cette plate-forme mesure 7 mètres de diamètre et se trouve juste en dessous de la maison. Kusic a créé le mécanisme de la plate-forme à l’aide de moteurs électriques provenant de vieux apartaments et des roues d’un vieux véhicule de transport de l’armée. Les tuyaux, les canalisations et les installations électriques de la maison sont tous situés dans la zone centrale de la maison, de sorte qu’ils ne sont pas affectés par le mouvement.