Un homme paralysé écrit son premier tweet en utilisant uniquement sa pensée

Philip O’Keefe souffre de sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative rare du système nerveux (la même que celle qui a touché le physicien Stephen Hawking de son vivant) qui a laissé cet Australien de 62 ans complètement paralysé. Le 26 décembre, O’Keefe a posté son premier tweet, et il l’a fait en utilisant uniquement son esprit.

O’Keefe est, pour autant que l’on sache, la première personne à avoir posté un message sur un réseau social en utilisant uniquement ses ondes cérébrales. Cette étape a été rendue possible par un implant cérébral, une interface endovasculaire développée par une société appelée Synchron.

no need for keystrokes or voices. I created this tweet just by thinking it. #helloworldbci

