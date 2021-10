Un implant cérébral peut-il éliminer la dépression ?

La dépression est une maladie mentale grave qui touche des millions de personnes. Selon le rapport 2017 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 322 millions de personnes dans le monde vivent avec une dépression. Cela équivaut à environ 4,4 % de la population mondiale.

Ces dernières années, notamment en raison de la pandémie et des problèmes qui ont touché différents pays, il est plus probable que ce nombre ait augmenté plutôt que diminué. C’est pourquoi le domaine de la science a été chargé de trouver des moyens de combattre cette maladie, et les avancées sont impressionnantes.

Récemment, un groupe de chercheurs du Weill Neurosciences Institute de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) a mis au point un implant cérébral expérimental, qui peut traiter la dépression grave en stimulant électriquement certaines régions du cerveau. De cette façon, il est capable d’éliminer la dépression en temps réel.

Cet implant expérimental innovant permet de surveiller l’activité neuronale à la recherche de biomarqueurs indiquant l’apparition d’une dépression. Il cible ensuite brièvement une région clé du cerveau en temps réel pour interrompre le cycle et y répondre par une stimulation. Cela peut améliorer les symptômes de l’humeur de la personne.

« Un succès historique »

L’équipe de chercheurs à l’origine de cette étude l’a qualifiée de « succès historique » dans l’application des progrès des neurosciences au traitement des troubles psychiatriques.

« Cette étude ouvre la voie à un nouveau paradigme dont la psychiatrie a désespérément besoin. Nous avons mis au point une approche de médecine de précision qui a permis de gérer avec succès la dépression résistante au traitement de notre patiente en identifiant et en modulant les circuits de son cerveau qui sont uniquement associés à ses symptômes, a déclaré Andrew Krystal, co-auteur principal de la nouvelle étude publiée dans la revue Nature Medicine.

Auparavant, certains chercheurs se sont efforcés de trouver des associations entre certains états d’esprit et des schémas d’activité électrique dans le cerveau. D’autre part, certaines études se sont concentrées sur des régions spécifiques du cerveau qui renforcent les symptômes de la dépression lorsqu’elles sont stimulées par des chocs électriques.

Cela a servi de toile de fond aux scientifiques de l’UCSF. « Cette nouvelle étude rassemble presque tous les résultats essentiels de nos recherches précédentes dans un traitement complet visant à soulager la dépression », a déclaré le coauteur principal Edward Chang.

Le patient qui a testé l’implant

Le premier patient à être traité avec l’implant cérébral expérimental est une femme de 36 ans nommée Sarah. Elle souffre depuis l’enfance d’une dépression sévère et résistante aux traitements. Tout au long de sa vie, elle a essayé toutes les thérapies pour traiter son état, des multiples antidépresseurs à la thérapie électroconvulsive. Lorsqu’ils n’ont pas fonctionné, Sarah a bénéficié pendant un an d’un dispositif de stimulation cérébrale profonde (SCP).

La première étape de la recherche a consisté à suivre de près l’activité électrique du cerveau de Sarah, qui a été surveillée pendant 10 jours afin d’identifier les schémas spécifiques en corrélation avec les symptômes dépressifs. Les chercheurs se sont concentrés sur une zone particulière de l’amygdale qui présentait systématiquement une activité, ce qui indique l’apparition de symptômes dépressifs aigus.

Les chercheurs ont ensuite découvert que de courtes impulsions de stimulation électrique dans le striatum ventral pouvaient contrecarrer cette activité amygdalienne. Une fois ce schéma d’activité cérébrale personnalisé et ciblé identifié, les chercheurs ont implanté un dispositif expérimental capable de détecter l’activité dans une région et de répondre par une stimulation électrique dans une autre.

Sarah John Lok

Après près de deux semaines avec l’implant personnalisé, Sarah a commencé à voir sa dépression s’améliorer. Avant l’implantation, elle avait un score de 36 sur 45 sur l’échelle d’évaluation de la dépression de Montgomery-Asberg (MADRS) et seulement 12 jours après l’activation de l’implant, son score est tombé à 14.

Au cours des mois suivants, le score a diminué de plus en plus pour finalement s’établir à seulement 10 points. Ce score signifie une rémission clinique, c’est-à-dire que les symptômes du patient ont été atténués. « Avant d’avoir l’appareil, les émotions et l’obscurité étaient écrasantes. Maintenant, je me lève et je continue ma journée. Pour moi, l’appareil a été une merveille », a déclaré Sarah.

L’avenir de cet implant cérébral innovant

Cette nouvelle thérapie personnalisée pourrait être plus efficace, plus durable et capable de générer moins d’effets secondaires que n’importe quel traitement actuel, c’est donc un signe d’espoir pour les personnes souffrant de dépression sévère résistante aux traitements.

Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir avant que ce type de thérapie ne s’approche même d’une utilisation clinique dans le monde réel. Bien que Sarah ait montré une amélioration constante au cours des 12 mois où elle a eu l’implant, les effets à long terme sont encore inconnus.

Selon Katherine Scangos, premier auteur de la nouvelle étude, ils doivent « examiner comment ces circuits varient d’un patient à l’autre » et si « les circuits cérébraux d’une personne changent avec le temps » à mesure que le traitement progresse.

Cependant, comme le traitement avec Sarah s’est avéré très efficace, les chercheurs ont recruté deux participants supplémentaires pour ces essais en cours. Pour l’avenir, les chercheurs prévoient de recruter 12 participants au total, l’essai devant se poursuivre jusqu’en 2035.