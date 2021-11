Un outil d’intelligence artificielle crée de l’art numérique

L’intelligence artificielle a toutes sortes d’applications, et l’art ne pouvait pas être laissé de côté. La preuve en est l’outil Dream, créé par une société de développeurs d’intelligence artificielle appelée Wombo.

Le principe de Dream est simple. Pensez à un concept, sélectionnez un style visuel et en quelques secondes, Dream créera une image avec l’art numérique. Nous avons essayé Digital Trends et le style « art fantastique » et voici le résultat que nous avons obtenu.

Lorsque nous avons essayé le même concept, mais avec le style « steampunk », nous avons obtenu cet autre résultat :

Le site web de Dream ne contient pas beaucoup d’informations sur le type d’outil d’intelligence artificielle qu’il utilise. On pense à un processus de génération procédurale (celui utilisé dans le jeu vidéo No Man’s Sky), mais les experts consultés par The Next Web parlent de l’architecture VQGAN+CLIP.

Au-delà des aspects techniques, il souligne que même lorsque nous avons sélectionné le même concept avec le même style artistique, les résultats étaient quelque peu différents. Avec d’autres concepts plus populaires, comme les personnages de bandes dessinées ou de jeux vidéo, les résultats sont identifiables et visibles.

Et avant les discours catastrophistes sur la façon dont l’intelligence artificielle va mettre les graphistes au chômage, The Next Web a consulté l’un de ses concepteurs, qui, au lieu de dresser un tableau sombre de l’emploi, a déclaré que l’outil pourrait être utile lorsque vous êtes en manque d’inspiration.

Dream est disponible via une application web, mais il existe également des applications pour Android et iOS. En outre, les applications disposent d’outils permettant de publier les résultats sur vos réseaux sociaux.