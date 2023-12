Un petit coin de paradis à Melbourne : la modernité dans une maison édouardienne

En plein cœur de Melbourne, une ancienne maison édouardienne a été métamorphosée en véritable havre de paix où modernité et tradition se rencontrent. Alliant le charme des éléments d’époque avec une décoration contemporaine, cette demeure est un petit coin de paradis pour ses habitants.

Une maison emblématique de l’architecture édouardienne

Construite au début du 20ème siècle, cette maison est caractéristique de l’architecture édouardienne, un style qui s’est développé en Australie sous le règne du Roi Edouard VII. Les éléments architecturaux tels que le parquet en bois massif et les moulures, témoignent de cette période historique. Cette magnifique demeure offre un voyage dans le temps, permettant aux résidents et aux visiteurs d’apprécier le charme authentique de l’époque.

Cependant, ce qui rend vraiment unique cette maison, c’est l’harmonie parfaite entre son passé et le présent. En effet, les propriétaires ont réussi à préserver les caractéristiques originales tout en incorporant des éléments modernes pour répondre aux besoins d’un mode de vie contemporain.

La transformation moderne : un mariage réussi entre ancien et nouveau

Lorsqu’on pénètre dans cette maison édouardienne, on peut ressentir le mélange de l’ancien et du nouveau. Les espaces de vie ont été réorganisés pour permettre une plus grande ouverture et fluidité. La décoration intérieure combine des meubles design avec des pièces vintage, créant un équilibre parfait entre le moderne et le traditionnel.

La maison dispose également d’une cuisine entièrement équipée avec des appareils haut de gamme, garantissant un confort optimal pour les résidents. Dans la salle de bains, une baignoire sur pieds vintage cohabite harmonieusement avec une douche à l’italienne moderne.

Un espace extérieur idyllique

L’un des points forts de cette maison est sans aucun doute son jardin luxuriant. Cet espace extérieur a été soigneusement aménagé pour offrir un véritable havre de paix en plein cœur de la ville. Parmi les caractéristiques notables du jardin, on peut citer :

Un vaste gazon verdoyant

Une variété d’arbres et de plantes locales

Un coin détente ombragé

Une terrasse pour les repas en plein air

C’est dans ce cadre enchanteur que les propriétaires peuvent se détendre après une longue journée, tout en profitant du climat agréable de Melbourne.

En somme : une maison qui fait rêver

Cette maison édouardienne modernisée est plus qu’une simple demeure : c’est un véritable coin de paradis qui offre à ses habitants un cadre de vie exceptionnel. Entre l’authenticité de son architecture, la modernité de ses équipements et la beauté de son jardin, elle a tout pour plaire. Une chose est sûre : cette maison fait rêver.