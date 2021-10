Une espèce de chouette cachée depuis près de 150 ans photographiée

Une espèce de chouette qui n’avait pas été observée depuis près de 150 ans a finalement été trouvée et photographiée dans une forêt du Ghana.

Il s’agit du hibou géant, du hibou grand-duc ou de la chouette de Shelley, dont l’existence n’est connue que par un animal que quelqu’un a chassé en 1872. Depuis lors, ces oiseaux n’avaient pas été aperçus, sauf à quelques occasions sporadiques dans les forêts de ce pays africain, célèbre pour sa diversité.

Cependant, le 16 octobre, les chercheurs britanniques Joseph Tobias et Robert Williams ont trouvé un spécimen de cette espèce dans la forêt d’Atewa au Ghana. En raison de sa taille, ils ont d’abord cru qu’il s’agissait d’un aigle, jusqu’à ce qu’ils se rendent compte, à l’aide de jumelles, qu’ils avaient devant eux l’insaisissable oiseau.

Dr. Robert Williams

La chouette s’est arrêtée quelques secondes sur une branche basse, le temps de prendre quelques photos et de confirmer qu’il s’agissait bien de la chouette de Shelley et non d’une autre espèce.

Les scientifiques expliquent que cette découverte est extraordinaire pour plusieurs raisons : tout d’abord, en raison de la durée pendant laquelle il a été caché et parce qu’ils s’attendaient à le voir dans d’autres régions et non là où ils l’ont trouvé.

Malgré cette observation, on sait très peu de choses sur la chouette de Shelley, ou hibou grand-duc, sinon qu’il s’agit d’une espèce menacée par la destruction de son habitat naturel en Afrique centrale et occidentale. On pense qu’il n’y a pas plus de 7 000 chouettes de Shelley dans le monde et toutes sont réparties sur un seul territoire.