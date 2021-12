Une tweeteuse nommée Kristin Livdahl a raconté que sa fille de 10 ans a demandé à Alexa de lui recommander un défi et l’assistant virtuel d’Amazon lui a conseillé de coller une pièce de monnaie entre une prise et un chargeur de téléphone.

Selon une capture d’écran publiée lundi par la mère, l’assistant, qui est intégré à un haut-parleur intelligent Echo, a pris les informations relatives au défi sur le site ourcommunitynow.com et a déclaré : « Le défi est facile : branchez un chargeur de téléphone à peu près à mi-chemin dans une prise, puis touchez [un centime] sur les points exposés. »

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021