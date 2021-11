Une personne reçoit la première prothèse oculaire imprimée en 3D

Les prothèses oculaires ne sont pas nouvelles ; de nombreuses personnes dans le monde y ont recours. Ce qui est nouveau, c’est qu’ils sont désormais créés par impression 3D, comme cela vient de se produire en Angleterre.

Au Moorfields Eye Hospital de Londres, une personne a reçu la première prothèse oculaire imprimée en 3D. Il s’agit de Steve Verze, un homme de 47 ans dont l’œil gauche a désormais un aspect beaucoup plus réaliste grâce à ce nouveau type d’impression, qui présente certains avantages par rapport aux prothèses traditionnelles.

Selon l’hôpital, l’œil imprimé en 3D présente une meilleure définition et une plus grande profondeur dans la zone de la pupille. En outre, la procédure de création est moins invasive, car il suffit de scanner l’œil du patient au lieu d’introduire un moule dans la cavité oculaire pour obtenir les mesures exactes de l’œil à reproduire, une méthode beaucoup plus complexe et inconfortable pour les personnes.

Une fois le moule de l’œil numérisé, l’impression ne prend que quelques heures ; l’ensemble du processus jusqu’à ce que l’œil imprimé en 3D puisse être implanté prend trois semaines.

Les professionnels de l’hôpital où l’implant a été réalisé estiment que cette nouvelle technologie pourrait présenter de nombreux avantages pour l’avenir, notamment en termes de délais, et qu’elle pourrait avoir un impact très positif sur les listes d’attente des patients nécessitant des implants similaires.

Et comme il s’agit de la première prothèse oculaire imprimée en 3D, la technologie ne peut que s’améliorer à l’avenir. En fait, le patient lui-même révèle qu’il utilise des implants oculaires depuis 20 ans et que c’est la première fois que sa prothèse a l’air beaucoup plus naturelle.