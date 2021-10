Vanessa Hudgens s’affiche en maillot de bain tie and dye sur la couverture de « Shape »

Vanessa Hudgens a fait la couverture du numéro de novembre de « SHAPE » où elle a fait sensation dans un bikini en denim tout en célébrant le fait qu’elle est la plus « en forme » qu’elle ait jamais été.

Vanessa Hudgens, 32 ans, était plus belle que jamais lorsqu’elle a fait la couverture du numéro de novembre de SHAPE. Sur la couverture, elle était fabuleuse dans un maillot de bain tie and dye décolleté en denim bleu foncé avec des bonnets à armature et des fermoirs sur le devant. Elle s’est prélassée au bord de la piscine dans ce maillot de bain, montrant ses jambes toniques.

Non seulement Vanessa était superbe sur la couverture, mais elle s’est ouverte sur le fait de se sentir au mieux de sa forme lorsqu’elle est en pleine forme. « Quand je suis au mieux de ma forme, je me sens inarrêtable. Vous pensez qu’il n’y a aucune chance que je puisse faire 30 répétitions. Mais ensuite, on y arrive et on se rappelle qu’on peut faire tout ce qu’on veut. Ces petites victoires doivent toujours être célébrées. C’est ce qui apporte la joie, le bonheur, la puissance et la force à votre vie« , a révélé Vanessa.

Outre le fait de se sentir en forme, Vanessa a admis qu’elle avait confiance en elle, mais qu’il lui avait fallu du temps pour accepter son corps. « Ces deux dernières années, j’ai vraiment pris conscience de ma personnalité« , a-t-elle déclaré. « Lorsque vous acceptez pleinement qui vous êtes, et que vous arrêtez d’essayer de supprimer des parties de vous-même, vous pouvez conquérir le monde. »

Vanessa a poursuivi : « J’aime à quel point je suis idiote. J’aime à quel point je suis excitable. Et j’aime le fait que je sois enfin à un endroit où je peux accéder à ces choses. Même les choses bizarres qui auraient pu être rejetées par d’autres personnes dans le passé, comme être ridicule avec mes amis, ce sont des choses que j’autorise maintenant à s’épanouir. Pour certaines personnes, je suis beaucoup trop. Mais j’aime qui je suis, et il y a une telle puissance dans cela. »

Non seulement Vanessa se sent bien dans sa peau, mais elle a aussi une excellente relation avec elle-même. « Là où je suis maintenant, c’est mieux que ce dont j’aurais pu rêver », a-t-elle révélé. « Ma relation avec moi-même est quelque chose que j’estime profondément, même si les choses ne se passent pas toujours comme je l’attendais. Par exemple, ma mère s’est mariée à 25 ans, alors j’ai toujours pensé que j’allais me marier à 25 ans. »

Elle poursuit : « Cela ne s’est pas produit. Mais je suis dans une relation tellement incroyable et saine, alors ça n’a pas d’importance. Ce que j’ai découvert, c’est que nous avons tous ces idées – et si elles ne se réalisent pas, c’est qu’il y a une raison. Apprendre cela a été extrêmement utile à ma croissance. Je suis très reconnaissante chaque jour d’être là où je suis à ce moment de ma vie. »

Nous avons hâte que le magazine arrive dans les kiosques et il est officiellement en vente le 15 octobre.