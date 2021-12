Video : Kim Kardashian s’arrête dans un sex-shop sur le chemin de l’aéroport à Miami

La star de téléréalité, désormais milliardaire, profite de son célibat et vit pleinement sa vie à Miami.

Kim a fait un arrêt technique dans un sex-shop pour prendre quelques « essentiels » avant de sauter dans son avion privé et de rentrer à Los Angeles.

Kim Kardashian a été vue absolument insouciante ces derniers temps, draguant Maluma et faisant la fête avec les Beckham à l’ouverture du Goodtime Hotel, malgré son divorce imminent avec son mari depuis 7 ans, Kanye West.

Rejointe par sa copine Stephanie Shepherd, Simon Huck et ses gardes du corps, la star de KUWTK a pris le temps de parcourir les différentes sections du magasin et les produits classés XXX.

Ensuite, la sécurité de Kim a été vue quittant le magasin avec des sacs de produits, et bien que l’on ne sache pas exactement ce qu’elle a acheté, nous savons qu’il s’agissait d’un assortiment de produits.

Après avoir quitté le magasin de jouets érotiques, Kim s’est rendue au Swan, dans le Design District de Miami, pour déjeuner avec le magnat de la vie nocturne de Miami, David Grutman, avant de se rendre à l’aéroport pour rentrer à Los Angeles.

Kim a dévoilé ses célèbres courbes dans une jupe noire longue et un chemisier court et transparent, qu’elle a associés à des talons et à un sac à main encore plus petit que son téléphone portable.

Quel genre d’article a-t-elle acheté au sex-shop ? Un vêtement spécial pour son nouveau fiancé ? Un film ? Ou un appareil fonctionnant sur batterie ? Bien que nous n’ayons pas pu le découvrir, ce sourire effronté en dit long !

Comment choisir ses accessoires BDSM ?

Le célibat permet de se recentrer sur soi-même, sur ses envies. C’est ce qu’a fait Kim Kardashian en s’arrêtant dans un sex-shop afin de satisfaire ses désirs personnels. Néanmoins afin d’effectuer un choix d’accessoires, étudier les comparatifs des meilleurs accessoires BDSM est la meilleure des solutions.

Choisir son accessoire BDSM en fonction de ses envies, ses préférences

Pour choisir un accessoire BDSM, il faut connaître ses envies, ses désirs. Au vu de la multitude des accessoires BDSM qui existent afin de satisfaire les exigences de chacun, trouver celui qui vous correspond sera une tâche aisée. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, l’accessoire BDSM qu’il vous faut, ce sera vos envies personnelles ou bien alors en fonction de vos fantasmes de couples. Les accessoires BDSM sont tous différents, uniques, chaque accessoire BDSM à ses propres particularités, spécificités.

Utiliser un comparatif des meilleurs accessoires BDSM

Vous hésitez entre différents accessoires BDSM ? Vous n’arrivez pas à vous décider ? Utiliser un comparatif des meilleurs accessoires BDSM est la meilleure des solutions afin de trouver les accessoires BDSM qui vous conviennent le mieux. Fouets, menottes ou encore agrandisseur de pénis, trouver les accessoires BDSM qu’il vous faut grâce aux comparatifs.