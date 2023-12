Voici 4 plantes utiles pour repousser les insectes de votre domicile

Envahis par les insectes dans votre maison ? Il existe des solutions naturelles et efficaces pour les repousser : certaines plantes. Voici 4 plantes que vous pouvez utiliser pour éloigner ces indésirables.

1. La Citronnelle

La Citronnelle, connue sous le nom scientifique de Cymbopogon citratus, est une plante tropicale largement utilisée pour ses propriétés répulsives contre les moustiques. Son odeur citronnée, agréable pour nous, est insupportable pour ces derniers. Elle est surtout efficace contre l’espèce Aedes, responsable de la dengue et du chikungunya.

Faire pousser la citronnelle en pot ou en pleine terre dans un endroit ensoleillé.

Maintenir le sol humide, mais pas détrempé.

2. Le Géranium

Le Géranium, particulièrement la variété à feuilles de lierre (Pelargonium peltatum), est une autre plante répulsive intéressante. Son parfum fort perturbe les insectes volants comme les mouches et les moustiques.

Cultiver le géranium dans un sol bien drainé et sous un soleil modéré.

Arroser régulièrement sans détremper la terre.

3. L’Absinthe

L’Absinthe (Artemisia absinthium) est une plante aromatique au parfum puissant qui éloigne les insectes de votre maison, notamment les mouches, les fourmis et les puces.

Cultiver l’absinthe en plein soleil ou à mi-ombre dans un sol bien drainé.

Arroser modérément car elle résiste bien à la sécheresse.

4. Le Basilic

Enfin, le Basilic, cette herbe aromatique populaire dans la cuisine, est aussi un excellent répulsif contre les mouches et les moustiques. On recommande particulièrement le basilic citron et le basilic cannelle pour leur efficacité.

Cultiver le basilic dans un sol riche et bien drainé sous un soleil modéré.

Arroser régulièrement sans détremper la terre.

Ainsi, ces quatre plantes peuvent aider à repousser naturellement les insectes de votre domicile. Non seulement elles sont efficaces, mais elles embellissent aussi votre maison tout en diffusant des parfums agréables. C’est donc une solution gagnant-gagnant pour vous et l’environnement ! Alors n’hésitez pas à essayer ces méthodes naturelles avant de recourir aux insecticides chimiques.