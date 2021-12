Voici à quoi ressemblera le fil d’actualité de Twitter, dans le style de TikTok

Il est devenu très courant, ces derniers temps, qu’un réseau social copie une fonctionnalité d’un autre. Lorsqu’une plateforme parvient à devenir populaire grâce à certains aspects caractéristiques, à court ou à long terme, la concurrence finit par faire de même.

Depuis l’apparition de TikTok avec son format vidéo vertical, d’autres plateformes populaires comme Instagram ont adopté cette initiative. Quant à Twitter, l’application à l’oiseau bleu travaille à la mise en place d’un flux similaire à celui de TikTok.

L’entreprise a montré qu’il y aura des changements dans la façon dont elle affichera le contenu graphique sur sa plateforme. Ce flux sera vu à partir des tendances du jour, car c’est la section la plus utilisée et celle qui reçoit le plus d’attention de la part des utilisateurs.

C’est par le biais du compte Twitter Support que l’entreprise a publié l’information en expliquant que » si cela semble différent, alors vous êtes dans notre dernier test : une nouvelle expérience Explore pour vous aider à découvrir le meilleur contenu tendance « . Disponible dans certains pays pour ceux d’entre vous qui utilisent Twitter en anglais sur Android et iOS ».

*checks Explore tab*

If it’s looking different, then you’re in our latest test: a new Explore experience to help you discover the best content that’s trending. Available in certain countries for some of you who use Twitter in English on Android and iOS. pic.twitter.com/PGQwMT8r8B

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 8, 2021