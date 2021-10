Voici ce qu’il y a de nouveau lors du récent événement PlayStation.

Sony a organisé une nouvelle capsule State of Play, des mini-spectacles présentant les nouveautés à venir pour la PlayStation 5 et la PlayStation 4. La dernière en date, le 27 octobre, était principalement axée sur des titres tiers, pour la plupart familiers, tels que Deathverse : Let It Die, Star Ocean : The Divine Force et Star Ocean : The Divine Force.

Deathverse : Let It Die

Deathverse : Let It Die est un jeu de survie, d’action et de combat de mêlée multijoueur développé par GunHo Online Entertainment. Il sera disponible sur PS4 et PS5 au deuxième trimestre 2022.

Nous sommes OFK

We Are OFK racontera l’histoire du groupe du même nom, dans une série de cinq épisodes tournant autour d’une seule chanson et créée par les développeurs de Hyper Light Drifter. Il sortira en 2022 sur PS4 et PS5.

Bugsnax : L’île de Bigsnax

The Isle of Bigsnax sera une extension de Bugsnax qui sera publiée gratuitement pour ceux qui possèdent déjà le jeu original. L’extension se déroulera sur l’île éponyme, avec de nouveaux insectes géants, des dessins, des structures et bien plus encore. Il sortira début 2022 sur PS4 et PS5.

Five Nights at Freddy’s : faille de sécurité

Security Breach est une sorte d’extension des traditionnels Five Nights at Freddy’s, des titres d’horreur conviviaux qui ont beaucoup d’adeptes. Security Breach sera lancé le 16 décembre 2021 sur PS4 et PS5.

La porte de la mort

Death’s Door est l’un des meilleurs jeux de 2021 à ce jour. Il était déjà disponible sur PC, mais il a maintenant été annoncé pour PS4 et PS5 (ainsi que pour Nintendo Switch) le 23 novembre.

KartRider Drift

KartRider Drift est, comme son nom l’indique, un jeu de karting similaire à d’autres déjà réalisés par PlayStation, avec des personnages stylisés et caricaturaux. Ce nouveau titre arrive sur PS4 en format free to play en 2022.

King of Fighters XV

Le prochain King of Fighters XV aura une bêta ouverte avec huit personnages, dont Dolores, un nouveau membre de la série. Cette bêta sera pour PS4 et PS5, entre le 19 et le 20 novembre, tandis que le jeu sortira le 17 février 2022.

Trouble de première classe

First Class Trouble est un autre jeu basé sur la mécanique de déduction sociale de Among Us ; ici, six joueurs entreront dans le jeu, mais deux d’entre eux tenteront d’empêcher les autres de s’échapper.

Star Ocean : La Force Divine

Un nouveau volet de Star Ocean, qui aura 25 ans en 2021, sera disponible l’année prochaine sur PS4 et PS5. Son nom complet est Star Ocean : The Divine Force et il est développé par Tri-Ace et Square Enix.

Petit diable à l’intérieur

La présentation s’est terminée par Little Devil Inside, un titre intéressant pour la PlayStation 5 dont le cadre est très accrocheur. Situé au 19ème siècle, vous devrez guider des explorateurs à la recherche d’événements surnaturels, tout en vous défendant avec une épée. Il n’y a pas de date de sortie pour le moment, mais il devrait arriver sur PS4, PS5, Switch et Xbox One.