Voici comment choisir le meilleur câble Ethernet

Dans cet article, nous expliquons la signification de termes tels que CAT et FTP, accompagnés de tableaux comparant les avantages et les particularités des différents types de câbles Ethernet. Vous apprendrez également ce qu’est le blindage et pourquoi vous pouvez (ou non) en avoir besoin. Si vous voulez savoir comment choisir le meilleur câble Ethernet. Ce sera certainement un point de départ inestimable.

Comment choisir le meilleur câble Ethernet

La façon la plus simple de choisir un câble est d’en choisir un avec la portée et les performances que vous souhaitez. Mais comment savoir exactement ce dont vous avez besoin ?

Commencez par le débit de votre connexion Internet à domicile. Si vous êtes sur un plan de 1Gbps, un vieux câble Ethernet le rendra trop lent. Si vous avez un accès plus lent, quelque chose comme 10 ou 20 MBps, n’importe quel câble CAT5 ou plus récent fera l’affaire.

Si vous ne connaissez pas la vitesse réelle de votre abonnement Internet, connectez votre ordinateur directement au modem et effectuez ce test de vitesse. Cela vous donnera une première idée de ce dont vous aurez besoin en termes de connectivité des câbles. Si votre abonnement ne prend en charge que des téléchargements de 50 Mbps, l’achat d’un câble Ethernet de 1 Gbps est tout simplement trop cher, du moins pour l’instant.

Ensuite, considérez la vitesse nécessaire pour votre réseau. Si vous transférez fréquemment des fichiers volumineux entre ordinateurs ou si vous diffusez des vidéos à très haut débit, un meilleur câble Ethernet peut faire une grande différence.

Comme les routeurs d’aujourd’hui deviennent de plus en plus rapides et performants, facilitant des vitesses de réseau plus élevées, vous avez besoin de câbles adaptés pour en tirer le meilleur parti. Si vous cherchez un câble de remplacement, il est préférable de choisir l’une des dernières versions, à la fois pour profiter des vitesses et pour assurer l’avenir de votre installation pour les années à venir.

Cela signifie généralement qu’il faut choisir un câble CAT6a ou même CAT8. À lui seul, le câble Ethernet ne fera pas une grande différence, mais il peut fonctionner en conjonction avec d’autres dispositifs de mise en réseau haut de gamme pour garantir une connexion aussi solide que possible.

Blindage et gaine en aluminium

Au-delà du CAT6, tous les câbles Ethernet sont également blindés pour réduire les interférences, mais il est important de comprendre comment fonctionne ce blindage.

Les câbles blindés sont recouverts d’une couche de feuille d’aluminium mise à la terre qui permet d’éviter les interférences électromagnétiques. Dans une maison moderne, où les signaux wifi, les connexions Bluetooth et l’activité des appareils électroménagers sont nombreux, les câbles non blindés peuvent créer des problèmes d’interférence et de distorsion.

Cela est particulièrement vrai pour les câbles Ethernet qui s’étendent sur de plus longues distances. Le blindage devient rapidement important dans les configurations plus complexes, c’est pourquoi il est devenu un élément obligatoire de la norme.

En général, la gaine en aluminium est attachée autour de chaque paire torsadée de fils dans le câble Ethernet, car cela permet également de réduire la « diaphonie » ou la contamination du signal entre les paires torsadées elles-mêmes. Toutefois, les versions plus avancées peuvent également ajouter un blindage en feuille comme couche interne de la gaine du câble, pour une protection maximale.

Que signifie « CAT » ?

Si vous avez déjà cherché des câbles en ligne, vous avez probablement remarqué qu’ils sont presque toujours classés comme « CAT5 », « CAT6e » ou quelque chose de similaire.

« CAT » signifie simplement « Catégorie », et le numéro qui suit indique les spécifications selon lesquelles le câble a été fabriqué. En règle générale, les chiffres les plus élevés représentent des vitesses et des fréquences plus élevées, qui sont mesurées en mégahertz (MHz).

Comme pour la plupart des technologies, les câbles les plus récents ont tendance à prendre en charge des largeurs de bande plus élevées et donc à augmenter les vitesses de téléchargement et les connexions plus rapides. Notez que des câbles Ethernet plus longs entraîneront des vitesses de transmission plus lentes.

Ci-dessous, vous pouvez voir ce dont chaque type de câble est capable.

Catégorie

Armour

Vitesse de transmission maximale (à 100 mètres)

Largeur de bande maximale

CAT3

Non blindé

10 Mbps

16 MHz

CAT5

Non blindé

10-100 Mbps

100 MHz

CAT5e

Non blindé

1 000 Mbps – 1 Gbps

100 MHz

CAT6

Blindé et non blindé

10 Gbps jusqu’à 55 mètres

250 MHz

CAT6a

Blindé

10 Gbps jusqu’à 55 mètres

500 MHz

CAT7

Blindé

100 Gbps jusqu’à 15 mètres

600 MHz

CAT7a

Blindé

100 Gbps jusqu’à 15 mètres

1 000 MHz

CAT8

Blindé

40 Gbps jusqu’à 30 mètres

2 000 MHz

CAT3 et CAT5

Le CAT3 et le CAT5 sont tous deux obsolètes. Il n’est pas rare de trouver des câbles CAT5 encore utilisés, mais vous ne devriez même pas penser à acheter l’un de ces câbles Ethernet. Ils sont lents, et personne ne les fabrique plus.

CAT5e

Le « e » de CAT5e signifie « amélioré ». Il n’y a pas de différence physique entre les câbles CAT5 et CAT5e, mais l’Ethernet 5e est construit selon des normes de test plus strictes pour éliminer les interférences, c’est-à-dire le transfert indésirable de signaux entre les canaux de communication.

Le CAT5e est actuellement le type d’Ethernet le plus courant, principalement en raison de son faible coût de production et de sa capacité à supporter des vitesses plus élevées que les câbles CAT5 d’origine.

CAT6

Les câbles CAT6 supportent des largeurs de bande beaucoup plus élevées que les câbles CAT5 et CAT5e, mais ils sont également plus chers. Ils sont mieux construits que leurs prédécesseurs et sont souvent équipés d’un blindage en feuille ou en tresse.

Ce blindage protège les paires de fils torsadés dans le câble Ethernet, ce qui permet d’éviter la diaphonie et les interférences sonores. Les câbles CAT6 peuvent techniquement supporter des vitesses allant jusqu’à 10 Gbps, mais seulement jusqu’à 55 mètres.

CAT6a

Le « a » de CAT6a signifie « augmenté ». Par rapport aux câbles CAT6 normaux, les câbles 6a prennent en charge deux fois la bande passante maximale et sont capables de maintenir des vitesses de transmission plus élevées sur des câbles plus longs.

Les câbles CAT6a sont toujours blindés et leur gaine, qui est suffisamment épaisse pour éliminer complètement la diaphonie, permet d’obtenir un câble beaucoup plus dense et moins souple que le CAT6.

CAT7

Les câbles CAT7 utilisent la technologie Ethernet la plus récente et la plus répandue, et prennent en charge des largeurs de bande plus élevées et des vitesses de transmission nettement plus rapides que les câbles CAT6.

Ils sont proportionnellement plus chers que les autres câbles Ethernet, mais leurs performances reflètent leur prix élevé. Les câbles CAT7 peuvent atteindre jusqu’à 100 Gbps à une distance de 15 mètres, ce qui en fait un excellent choix pour connecter des modems ou des routeurs directement à vos appareils.

Les câbles CAT7 sont toujours blindés et utilisent un connecteur GigaGate45 modifié, qui est compatible avec les ports Ethernet ordinaires. Cependant, ce connecteur GG45 modifié est un composant propriétaire et, bien que la rétrocompatibilité ait été un peu facilitée, des problèmes subsistent avec les anciennes normes Ethernet.

Cela a conduit la plupart des fabricants à éviter la norme CAT7, c’est pourquoi elle est assez rare aujourd’hui. Cette difficulté a conduit au développement de CAT6a et à une grande confusion marketing, car certains fournisseurs ont commencé à faire référence à CAT6a comme au nouveau CAT7.

Vérifiez toujours les spécifications avant d’acheter et, en cas de doute, nous vous suggérons de choisir plutôt CAT8.

CAT7a

Bien qu’il ne soit pas très répandu et qu’il n’existe que peu d’options de matériel réseau, le câble CAT7a offre actuellement les spécifications les plus élevées des câbles Ethernet que vous pouvez acheter.

Bien que la vitesse de transmission ne soit pas différente de celle du CAT7, les câbles CAT7a offrent une amélioration de plus de 50 % de la bande passante globale, ce qui peut être utile dans certaines configurations.

Cependant, ils sont beaucoup plus coûteux que toute autre option, et ne doivent donc être envisagés que dans des cas très spécifiques.

CAT8

CAT8 est une technologie émergente, bien que les câbles soient actuellement disponibles à l’achat. Cette norme promet une fréquence maximale de 2 000 MHz et des vitesses allant jusqu’à 40 Gbps sur une distance maximale de 30 mètres.

Cette haute fréquence nécessite un blindage, ce qui signifie que vous ne trouverez jamais de câbles CAT8 non blindés. En outre, le CAT8 prend en charge deux connecteurs. Par conséquent, il ne permet que trois câbles connectés d’une longueur combinée de 30 mètres.

Les câbles CAT8 sont plus chers que les autres options, mais ils sont devenus plus abordables de nos jours : vous pouvez trouver des options pour un câble CAT8 de 10 pieds pour moins de 15 $ aux États-Unis.

Glossaire Ethernet

VisualField/Getty Images

Les différences entre les différents types de câbles Ethernet sont en fait assez simples, mais il est facile de s’y perdre dans la nomenclature. Pour vous aider, nous avons établi un résumé rapide de la signification de ces différents termes et de ce que vous trouverez si vous achetez un câble portant ces désignations.

CAT: Comme nous l’avons dit, cela signifie « catégorie ».

TP : Paires torsadées.. Cette terminologie fait référence à la façon dont les lignes du câble sont torsadées ensemble. Les paires torsadées sont une norme industrielle depuis des années et ne sont inférieures aux câbles à fibres optiques qu’en termes de longueur maximale et de vitesse.

UTP : paires torsadées non blindées.. Les câbles désignés pour l’UTP n’ont pas de blindage en torsion ou en aluminium, ce qui rend le câble moins cher à produire et plus flexible, mais sacrifie la qualité du signal et augmente la vulnérabilité aux interférences.

STP : Paires torsadées blindées. Les câbles portant les désignations STP ou SSTP sont protégés par un blindage torsadé, qui est généralement constitué de cuivre ou d’un autre polymère conducteur. Le blindage réduit les interférences et améliore la qualité de la connexion.

FTP : Paires torsadées moussées. Les câbles portant la désignation FTP ou SFTP sont protégés par un blindage en feuille, ce qui permet de réduire les interférences et d’améliorer la qualité de la connexion.