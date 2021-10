Voici comment nettoyer l’écran de votre téléphone portable, PC, tablette et autres.

in

Pour expliquer les progrès réalisés par les écrans intelligents, entendus comme ceux qui peuvent être connectés à l’internet ou à d’autres dispositifs, il suffit de dire que nous avons désormais la possibilité de les « porter » au moyen de différents wearables. Bien entendu, les écrans de dernière génération sont également exposés à toutes sortes de facteurs, des coups accidentels à la graisse des empreintes digitales de l’utilisateur. Ainsi, l’objectif de ces lignes est de répondre à la question de savoir comment nettoyer l’écran de votre téléphone portable, de votre ordinateur et de votre tablette, entre autres.

Comment nettoyer l’écran de votre appareil

La société Apple donne des conseils généraux sur la manière de nettoyer les produits qui portent sa marque, du MacBook à l’iPhone.

Ainsi, les recommandations qui s’appliquent à tous ses appareils sont les suivantes :

Utilisez uniquement un chiffon doux et non pelucheux. Évitez d’utiliser des chiffons abrasifs, des serviettes, des serviettes en papier ou des articles similaires.

Évitez tout nettoyage excessif, car cela pourrait endommager le produit.

Débranchez toutes les sources d’alimentation externes, les appareils et les câbles.

Gardez les liquides à l’écart du produit, sauf indication contraire pour des produits spécifiques.

Ne laissez pas l’humidité pénétrer par les ouvertures.

N’utilisez pas de sprays en aérosol, d’agents de blanchiment ou de substances abrasives.

Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur l’appareil.

Qu’en est-il de l’utilisation de désinfectants sur l’écran des appareils électroniques ? Le conseil de Cupertino est que vous pouvez utiliser des lingettes contenant 70 % d’alcool isopropylique ou 75 % d’alcool éthylique – ainsi que des lingettes désinfectantes Clorox – pour nettoyer délicatement les surfaces imperméables et dures de l’équipement, comme l’écran, le clavier ou d’autres surfaces externes.

» N’utilisez pas de produits contenant de l’eau de Javel ou du peroxyde d’hydrogène. Évitez de mouiller les ouvertures et ne plongez pas le produit Apple dans un quelconque produit de nettoyage. N’utilisez pas ces produits sur des surfaces en tissu ou en cuir », précise la société cofondée par Steve Jobs.

Il précise en outre que les dommages causés par les liquides ne sont pas couverts par la garantie d’Apple ou l’AppleCare Protection Plan, mais qu’ils peuvent « être pris en compte dans le cadre des lois de protection des consommateurs ».

Pour ceux qui veulent être très prudents, il est préférable de nettoyer l’écran avec un chiffon doux, non pelucheux, humidifié uniquement avec de l’eau. Une solution d’alcool isopropylique à 70 % peut être utilisée à cet effet pour éliminer une tache tenace.

Pour vos iPads, la recommandation reste d’utiliser uniquement le chiffon légèrement humide, peut-être en raison du fait que les tablettes contiennent un revêtement oléophobe.

« La capacité de ce revêtement à repousser les graisses diminue avec le temps et l’utilisation normale. Si l’écran est frotté avec un matériau abrasif, ce processus s’accélère et l’écran peut être rayé », explique Apple.

Avec ses iPhones de dernière génération (séries 11, 12 et 13), Apple n’exclut pas l’utilisation de lingettes à l’alcool isopropylique à 70 % ou à l’alcool éthylique à 75 % – ainsi que de lingettes désinfectantes Clorox – pour nettoyer délicatement leurs surfaces externes. Cependant, n’oubliez pas que les produits de nettoyage et les matériaux abrasifs usent le revêtement oléophobe (résistant aux traces de doigts) et peuvent rayer les téléphones.

Les lingettes ayant les mêmes caractéristiques sont bonnes pour essuyer délicatement les surfaces extérieures de l’Apple Watch et les bracelets métalliques, uniloop et sport, tout comme le chiffon juste humidifié avec de l’eau fraîche. « Vous pouvez également tenir l’Apple Watch sous un léger jet d’eau tiède pendant 10 à 15 secondes ».

Samsung

Avant de nettoyer les téléphones Galaxy, les tablettes Galaxy et même les montres Galaxy (à l’exception des bracelets), Samsung recommande d’éteindre les appareils et de retirer les boîtiers ou les couvercles, ainsi que de débrancher les câbles et les accessoires, le cas échéant.

Ensuite, il est essentiel de disposer d’un chiffon en microfibre doux et non pelucheux avec lequel vous pourrez essuyer délicatement la surface extérieure des appareils. Si nécessaire, une extrémité du tissu peut être humidifiée avec de l’eau distillée ou un désinfectant, tel que des produits à base d’acide hypochloreux (50-80 ppm) ou de l’alcool (éthyle ou isopropyle à plus de 70 %). L’important est d’éviter un nettoyage excessif, selon Samsung.

La recommandation ci-dessus s’applique uniquement aux surfaces en verre, en céramique et en métal des appareils. Il n’est pas recommandé pour les accessoires souples, c’est-à-dire ceux en cuir, en caoutchouc ou en plastique.

En plus de ne pas recommander l’utilisation de lingettes javellisées, elle déconseille l’utilisation d’air comprimé ou la pulvérisation d’eau de Javel ou de solutions liquides directement sur l’écran.

Pour ses écrans grand format, tels que les moniteurs et les téléviseurs intelligents, la Corée du Sud conseille d’essuyer le panneau doucement, en effectuant des mouvements circulaires, avec un chiffon sec et non pelucheux. » N’utilisez pas de nettoyants ou d’abrasifs : alcool, benzène, ammoniac, acétone, diluants à peinture ou liquides de nettoyage de meubles en bois.

Il avertit également que les écrans sont sensibles aux chocs physiques et aux pressions, qui pourraient déplacer le liquide à l’intérieur et, par conséquent, rendre les panneaux inutilisables.

S’il est nécessaire d’utiliser de l’alcool isopropylique, il suffit d’appliquer une fine couche de cette substance sur le tissu. Il faut ensuite l’essuyer sur l’écran par petits cercles (sans exercer de pression) jusqu’à ce que la saleté soit éliminée. Les personnes peuvent mettre l’appareil en marche 15 minutes après la fin du processus de nettoyage.

Autres fabricants

LG recommande également d’utiliser un chiffon en microfibre sur ses écrans intelligents, qui doivent être essuyés doucement dans un sens. Il est déconseillé d’utiliser un chiffon humide ou un chiffon contenant d’autres produits chimiques. Dans tous les cas, il indique qu’il est nécessaire de se conformer au manuel de l’utilisateur.

Oui, ce guide imprimé ou numérique est celui qui peut donner des indices sur la meilleure façon d’entretenir les écrans électroniques. Leurs progrès technologiques ont été si importants qu’ils peuvent nécessiter des soins particuliers.

Une chose dont vous pouvez être sûr à partir de ce qui précède, c’est qu’il y a certains produits ou substances qui ne devraient même pas s’approcher des écrans de la maison ou du poignet.