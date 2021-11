Voici comment nettoyer les AirPods, étape par étape.

in

Les AirPods d’Apple font partie des meilleurs vrais écouteurs sans fil du marché. Il n’y a rien de tel que ces appareils pour les utilisateurs d’iPhone. En plus d’être totalement sans fil, ils offrent une foule de fonctions de haute technologie, de l’assistant vocal Siri intégré à l’annulation active de la voix que l’on trouve dans les versions Pro et Max. Pour cette raison, et en raison de leur prix considérablement élevé, il est important de savoir que comment nettoyer vos AirPods. Lisez la suite pour apprendre à le faire étape par étape.

Comment nettoyer vos AirPods ou AirPods Pro ?

Étape 1 : Humidifiez légèrement un chiffon doux, sec et non pelucheux.

Étape 2 : Nettoyez le corps de l’appareil en prenant soin d’éviter les mailles du cornet.

Étape 3 : Utilisez un coton-tige sec pour nettoyer les écrans du microphone et des haut-parleurs.

Étape 4 : Laissez-les sécher avant de les placer dans l’étui de transport ou de les mettre dans vos oreilles.

Comment nettoyer les adaptateurs d’oreille AirPods Pro.

Étape 1 : Si de l’eau s’est accumulée dans l’adaptateur, tapez l’AirPod sur un chiffon doux, sec et non pelucheux avec l’ouverture de l’adaptateur vers le bas pour la retirer.

Étape 2 : Retirez les adaptateurs de chaque AirPod et rincez chaque embout avec de l’eau. Rappelez-vous l’avertissement ci-dessus : n’utilisez pas de savon ou d’autres nettoyants ménagers.

Étape 3 : Essuyez chaque adaptateur avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Attendez que les adaptateurs soient complètement secs avant de les fixer à nouveau à chaque AirPod.

Étape 4 : Remplacez les adaptateurs sur chaque AirPod ; ils ont une forme ovale, veillez donc à les aligner correctement avant de cliquer à nouveau.

Comment nettoyer vos AirPods Max

Tout d’abord, ne mettez jamais vos AirPods Max sous l’eau. Il suffit de les essuyer avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

Si vos AirPods Max ont été exposés à quelque chose qui pourrait causer des taches, comme du savon, du shampoing ou des lotions, alors essuyez-les avec un chiffon légèrement imbibé d’eau. Ensuite, séchez-les avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Ne les utilisez pas avant qu’ils ne soient complètement secs.

Comment nettoyer les coussinets et l’arceau de vos AirPods Max.

Étape 1 : dans un bol propre, mélangez une cuillère à soupe de détergent liquide pour le linge et une tasse d’eau.

Étape 2 : retirez soigneusement les coussinets des écouteurs.

Étape 3 : tremper un chiffon non pelucheux dans la solution d’eau et de savon, l’essorer et découper les oreillettes et l’arceau pendant une minute chacun. Conseil : tenez vos AirPods Max à l’envers pendant le nettoyage afin d’éviter que du liquide ne coule sur le point d’attache de l’arceau.

Étape 4 : séchez les coussinets et le bandeau avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer tout excès d’humidité.

Étape 5 : Placez vos AirPods Max sur une surface plane pour qu’ils sèchent pendant au moins 24 heures avant de fixer à nouveau les coussinets sur l’arceau et de les utiliser.

C’est ça ! La chose la plus importante à garder à l’esprit est d’utiliser le moins de liquide possible. Vous pouvez désormais vous promener avec les AirPods les plus propres du quartier.