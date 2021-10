Voici comment télécharger des vidéos à partir de Vimeo

Cette vidéo que vous regardez encore et encore, gardez-la pour toujours ! Dans ce guide, nous expliquons comment télécharger des vidéos depuis Vimeo. Le processus n’est pas compliqué.

Avant de vous expliquer comment procéder, n’oubliez pas que les lois relatives à la copie et à la distribution de matériel protégé par le droit d’auteur diffèrent d’un endroit à l’autre. En outre, chaque créateur a une politique différente quant à l’acceptation ou non de la copie de son travail.

Étape 1 : visiter KeepDownLoading

Le moyen le plus simple de télécharger des vidéos de Vimeo est d’utiliser un convertisseur en ligne. Faites attention à celui que vous choisissez, car il n’y a aucune garantie de la qualité des téléchargements et les services peuvent comporter des publicités. Notre préféré est KeepDownLoading, car il est intuitif et facile à utiliser.

Étape 2 : copiez et collez le lien vers la vidéo Vimeo.

Pour commencer, localisez la vidéo Vimeo que vous souhaitez télécharger et copiez son URL dans la barre d’adresse de votre navigateur. Retournez à KeepDownLoading et collez-le dans la boîte. Entrez votre URL ici. Cliquez ensuite sur Télécharger pour lancer la conversion.

Étape 3 : Téléchargez votre vidéo

Une fois la conversion de votre vidéo terminée, vous verrez un autre écran où cinq options de résolution vous seront proposées via des boutons bleus ; 1080p est la résolution la plus élevée possible. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’un des boutons et choisissez, dans le menu contextuel, l’option Enregistrer le lien sous.

Dans la section Nom du fichier Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez un nom plus approprié que la chaîne de chiffres aléatoire fournie par le système et choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la vidéo. Cliquez sur Sauvez (vous verrez que le clip commence à se télécharger).

Remarque : un clic gauche sur l’un des boutons bleus ouvrira le fichier dans le navigateur. Pour le télécharger d’ici, il faut aller dans le menu du navigateur et trouver l’option Enregistrer la page sous. Le gestionnaire de fichiers s’ouvre et vous permet de renommer la vidéo et de sélectionner une destination de téléchargement.

Méthode alternative

Si l’utilisation d’un convertisseur en ligne est la meilleure méthode pour télécharger des vidéos depuis Vimeo, il existe d’autres alternatives. Certains clips sur la plateforme peuvent avoir un bouton de téléchargement au-dessus de la description pour vous permettre d’obtenir une copie ; tout dépend du créateur qui a téléchargé le matériel à l’origine.

Si le bouton est absent, vous pouvez utiliser un logiciel tel que 4K Video Downloader. Pour commencer, téléchargez et installez d’abord le programme sur votre PC ou votre Mac. Copiez l’URL de la vidéo qui vous intéresse, puis ouvrez l’application et appuyez sur le bouton. Coller le lien dans le coin supérieur gauche. Suivez ensuite les instructions à l’écran. Ne vous fiez pas au nom, vous pouvez télécharger la vidéo dans des résolutions autres que 4K.