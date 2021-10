Voici le Mitsubishi Highlander hybride rechargeable 2023

Lorsque Nissan a pris le contrôle de Mitsubishi en 2017, le petit constructeur japonais a non seulement fait partie de l’alliance de son nouveau propriétaire avec le français Renault, mais a également eu accès au vaste empire de ressources de Nissan, le deuxième plus grand constructeur automobile du Japon.

L’un des premiers produits nés de cette nouvelle synergie est le nouveau Mitsubishi Outlander 2022, un frère mécanique de la génération actuelle du Nissan Rogue, qui est arrivé pour remplacer le précédent après presque neuf ans sur le marché. À première vue, il est difficile de deviner la parenté entre le nouveau Mitsubishi Outlander et la Nissan Rouge, ce qui est accentué par le fait qu’avec trois rangées de sièges, l’Outlander peut accueillir sept personnes à l’intérieur, alors que la Rouge ne peut accueillir que cinq passagers.

Le précédent Outlander était le seul crossover aux États-Unis à offrir une option de motorisation hybride rechargeable, ou PHEV, et Mitsubishi vient de confirmer que ce modèle sera réintroduit dans la nouvelle génération à la fin de l’année prochaine en tant que modèle 2023. Cependant, le nouveau Mitsubishi Outlander PHEV 2023 ne sera plus le seul crossover hybride rechargeable sur le marché, puisqu’il affrontera le Ford Escape PHEV et le Toyota RAV4 Prime.

Mitsubishi n’a pas encore révélé de détails techniques sur la composition du groupe motopropulseur hybride rechargeable, et n’a pas non plus communiqué beaucoup d’informations sur son autonomie électrique (24 miles sur le modèle précédent) et sa consommation de carburant, chiffres qu’il a réservés pour la présentation officielle le 28 octobre.

Le Mitsubishi Outlander PHEV se distingue de ses frères et sœurs à moteur à combustion interne uniquement par des badges sur les ailes avant et un port de charge électrique sur l’aile arrière.

Contrairement à son design extérieur, l’intérieur du Mitsubishi Outlander trahit sa relation avec le Nissan Rouge, avec lequel il partage l’écran du système d’infodivertissement et la grande majorité de ses interrupteurs et commandes. Incidemment, pour 2021, bien qu’il s’agisse officiellement d’un modèle 2022, l’habitacle du nouvel Outlander figure parmi les membres de la liste respectée des 10 meilleurs intérieurs de Wards Autos.

Les ventes au Japon devraient débuter à la mi-décembre de cette année, et les premières unités commenceront à être distribuées aux États-Unis dans le courant de l’année 2022.