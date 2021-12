Voici le nouveau « feed » pour les vidéos musicales

Quoi TikTok est l’un des réseaux sociaux les plus populaires aujourd’hui n’est pas une découverte. L’application vidéo de ByteDance s’est taillé une place de choix au niveau mondial, ce qui a conduit d’autres plateformes à copier certaines de ses principales caractéristiques. La dernière en date à avoir pris le train en marche – bien qu’à titre d’essai pour l’instant – est la suivante Spotify.

Tel que publié par TechCrunch le service de musique en streaming a commencé à expérimenter une nouvelle section dans ses applications mobiles. Il s’appelle Découvrez (Découvrir) et son icône apparaît dans la barre de raccourcis de l’application, entre Démarrer et Rechercher. De quoi parle cette section ? D’un alimentation exclusif pour les vidéos musicales que l’utilisateur peut parcourir en faisant glisser le curseur verticalement dans le meilleur style TikTok.

Mais Découvrez ne se limite pas à la visualisation des clips en question, mais vous permet également de réagir à ces derniers. Les utilisateurs peuvent utiliser l’icône en forme de cœur pour indiquer s’ils aiment la vidéo, comme c’est déjà le cas pour les chansons dans la version 100% audio de Spotify. Et il y a aussi un menu avec des données supplémentaires sur la musique jouée.

Comme mentionné ci-dessus, la nouvelle section de Spotify inspirée de TikTok est en cours de test. Cela signifie que les utilisateurs finaux ne le recevront pas encore sur leurs appareils mobilesIl n’est pas non plus certain que la plateforme musicale aille définitivement de l’avant avec sa mise en œuvre.

En fait, cette fonctionnalité a été découverte par Chris Messina lors du test bêta de Spotify pour iOS sur TestFlight. Le développeur lui-même a publié la découverte sur son compte Twitter.

Spotify pourrait avoir son propre TikTok musical

Le fait que Spotify explore de nouvelles façons de tirer parti du contenu audiovisuel est logique. Si la plateforme reste centrée sur l’audio – et continuera de l’être – Spotify a exploré de nouvelles façons d’exploiter le contenu audiovisuel, travaille depuis plusieurs années avec la vidéo dans le but d’élargir ses horizons.. Dès lors, offrir aux utilisateurs la possibilité d’adopter une expérience de type TikTok sans quitter son application semble idéal.

En outre, cette nouvelle alimentation pourrait faire un usage réel du format Canvas. Rappelons que cette fonction permet aux artistes de créer des visualisations qui s’affichent lorsqu’une chanson est jouée. Ainsi, par exemple, les utilisateurs ne voient plus seulement l’image statique d’une pochette d’album, mais un complément graphique plus attrayant. Cependant, Spotify n’a pas encore réussi à faire des Toiles au goût de tous, mais il pourrait retrouver le chemin du retour avec l’aide de Découvrez.