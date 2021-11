Voici le « Simon » d’IBM, le premier smartphone.

Les progrès réalisés dans les années 1990 dans le domaine du transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur (MOSFET) ayant permis la prolifération des réseaux mobiles sans fil et des puces à circuits intégrés, Frank Canova, un ingénieur d’IBM, a découvert que la technologie des puces et du sans fil pouvait être utilisée dans les appareils de poche.

Sa découverte a conduit la société technologique à dévoiler un prototype de smartphone appelé Sweetspot lors de la convention COMDEX à Las Vegas en novembre 1992 (il y a 29 ans).

La société a d’abord approché Motorola pour développer le produit, mais Motorola a décliné l’offre, craignant qu’IBM ne devienne un fabricant de mobiles concurrent.

IBM s’est alors adressée à Mitsubishi Electric pour la fabrication de l’appareil, une société qui a intégré des fonctions de ses propres technologies d’assistant numérique personnel (PDA) sans fil et de radio cellulaire lors de la fabrication de l’appareil d’IBM.

Le prototype a ensuite été rebaptisé « Angler », mais avant sa présentation publique à la Wireless World Conference en novembre 1993, les dirigeants de BellSouth ont donné à l’appareil son nom définitif : « Simon Personal Communicator », plus connu sous le nom d’IBM Simon.

Bien que le terme « téléphone intelligent » n’ait pas été inventé avant 1995, en raison des caractéristiques et des capacités de l’appareil, il est historiquement connu comme le premier téléphone intelligent du monde.

BellSouth avait prévu de commencer à vendre le Simon en mai 1994, mais en raison de problèmes avec le logiciel de l’appareil, il a finalement été mis en vente en août 1994.

Ce Simon volumineux, semblable à une brique par sa taille et son épaisseur, était doté d’un écran tactile LCD vert (accessible avec un stylet), de fonctions de texte prédictif et permettait aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des appels téléphoniques, des e-mails, des pages mobiles, des fax, etc.

Il comprenait également 11 applications intégrées : liste de tâches, calendrier, calculatrice, programmateur de rendez-vous, carnet de croquis électronique, horloge mondiale, claviers à l’écran, notes manuscrites et carnet d’adresses.

Cependant, bien qu’il s’agisse d’un appareil portable, il mesurait 23 cm de long, 6 cm de large et pesait un demi-kilo. Il ne s’agissait donc pas exactement d’un téléphone portable comme ceux que nous utilisons aujourd’hui.

Ce n’était pas non plus un appareil bon marché, et avec toutes ces fonctionnalités et cette technologie, il fallait s’y attendre. Il coûtait 899 $ si vous vous engagiez avec BellSouth pour deux ans ou 1099 $ sans contrat.

Malheureusement, le téléphone présentait plusieurs problèmes, comme une autonomie d’une heure seulement et un manque d’ergonomie. Ce fut également un échec commercial, plusieurs rapports indiquant que l’appareil n’a passé que six mois sur les étagères (entre août 1994 et février 1995).

Au cours de cette période, BellSouth Cellular a vendu environ 50 000 unités et, au fil du temps, le prix du téléphone a même été réduit à 599 $ avec un contrat de deux ans.

Quoi qu’il en soit, le premier téléphone intelligent, qui était à l’époque vendu comme un hybride entre un téléphone mobile et un PDA, a été victime de la progression naturelle de la technologie.

D’une part, le Simon était en avance sur son temps. Il possédait de nombreuses caractéristiques innovantes présentes dans la plupart des téléphones modernes : un système d’exploitation, un écran tactile et une variété d’applications. Mais le problème était que le Simon n’avait pas le matériel nécessaire pour tirer parti de tout ce que le téléphone avait à offrir.

De même, le milieu des années 1990 a vu l’émergence des téléphones à clapet, la domination de Nokia tout au long des années 2000 et l’apparition de nouveaux téléphones compatibles avec Internet qui ont suivi la voie des appareils que nous utilisons aujourd’hui.