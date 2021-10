Voici le Titanic construit avec 9000 pièces Lego.

Plus d’un siècle après sa construction et son naufrage, le Titanic continue d’écrire l’histoire, désormais en compagnie de Lego.

La société de jouets danoise présente un ensemble à l’échelle qui reproduit presque parfaitement le célèbre navire du début du siècle dernier.

Tout comme le Titanic était autrefois le plus grand navire jamais créé, ce jeu Lego est le plus grand que la société ait jamais produit : il est composé de 9 090 pièces et, une fois assemblé, il aura une longueur de 1,35 mètre (53 pouces), une hauteur de 44 centimètres (18 pouces) et une largeur de 16 centimètres (7 pouces).

La conception du navire est très fidèlement recréée et comporte toutes les sections qui étaient présentes sur l’original, avec plusieurs ponts et salons intérieurs. En fait, une fois entièrement assemblé, le navire peut être séparé en trois sections pour en apprécier la structure interne.

Selon Lego, les plans originaux du navire ont été utilisés pour créer le bloc en plastique Titanic. L’objectif était de construire une pièce authentique, sans tenir compte des limites physiques que peuvent présenter les blocs Lego.

Le navire possède même des pièces mobiles qui permettent de lever ou d’abaisser l’ancre et de régler la tension des câbles reliant les mâts du navire.

Bien entendu, un jeu de Lego de cette taille n’est pas bon marché, bien au contraire. Lorsqu’il sera mis en vente le 1er novembre, il sera disponible pour 629 $. Il sera certainement très recherché par les collectionneurs et les fans du Titanic.