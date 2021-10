Voici les 7 concepts avec lesquels Mopar arrive au salon SEMA 2021.

La division Mopar de Stellantis se consacre à la conception, à la fabrication et à la vente de pièces et d’accessoires, principalement pour les véhicules produits par les marques américaines du jeune conglomérat multinational de l’automobile. Mopar est également l’un des exposants les plus prolifiques et les plus intéressants du salon géant de la personnalisation automobile SEMA, qui se tient chaque année à Las Vegas.

L’année 2021 ne fera pas exception. Mopar arrive au SEMA, après un congé sabbatique forcé par la pandémie de coronavirus, avec sept véhicules conceptuels personnalisés avec des pièces et des accessoires, dont la plupart sont disponibles dans le catalogue de pièces Mopar chez les concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram des États-Unis. Ces sept nouveaux véhicules personnalisés témoignent de la passion, de la créativité et de l’innovation de l’équipe Mopar « , a déclaré Mark Bosanac, vice-président du service, des pièces et du service clientèle de Mopar en Amérique du Nord.

Concept de la Jeep Wrangler 4xe

La Jeep Wrangler 4xe Concept explore les possibilités de personnalisation de la version hybride rechargeable de la légendaire Jeep Wrangler tout-terrain, avec des pièces et accessoires du catalogue Jeep Performance Parts, ou JPP, de Mopar.

Le concept est imposant, et un peu impressionnant, grâce à un kit de levage de 2 pouces avec des amortisseurs FOX calibrés selon le modèle, permettant l’utilisation de roues JPP beadlock avec des anneaux fonctionnels et des pneus BFGoodrich KM3 de 37 pouces. Des feux de bas de caisse personnalisés éclairent le sol aux quatre coins pour que le conducteur puisse voir et éviter les dommages causés par les pierres et les débris.

Il est doté d’un pare-chocs en acier avec une protection pour le treuil et un feu à DEL intégré sur le dessus, d’un pare-brise JPP en verre Gorilla – presque indestructible – qui offre trois fois la résistance d’un pare-brise classique, et de feux tout-terrain à DEL JPP de 5 pouces aux extrémités de sa base.

Il a également été équipé de portes tubulaires JPP et d’un support de charnière de porte arrière qui permet de monter l’énorme roue de secours de 37 pouces et sa jante, tandis que le kit de déplacement de feu de frein arrière JPP déplace le troisième feu de frein au centre de la jante de secours.

Les sièges en cuir Katzkin bleu avec surpiqûres couleur tungstène sont également Mopar, tout comme le plancher en vinyle Armorlite en trois parties avec quatre bouchons de vidange qui est encore à l’état de concept. Le tableau de bord dispose d’un système de rails qui permet de fixer toutes sortes d’appareils tels que des téléphones portables ou des caméras GoPro.

Concept de la Jeep Wrangler Overlook

La Jeep Wrangler Overlook Concept est basée sur un Wrangler Sahara de série étiré de 12 pouces pour accueillir trois rangées de sièges, et cherche à explorer la possibilité d’une expérience tout-terrain luxueuse.

Dans un souci de confort, son toit modulaire est surélevé de 5 pouces par rapport au modèle standard pour offrir plus d’espace pour la tête. La visibilité est améliorée par deux petites fenêtres latérales et trois fenêtres orientées vers l’avant dans le toit au-dessus des deuxième et troisième rangées, tandis que le toit ouvrant amovible en verre d’une seule pièce, baptisé patriotiquement Freedom Top, ouvre la vue panoramique pour le conducteur et le passager avant.

Comme le concept Wrangler 4xe, le concept Overlook est équipé du kit de levage JPP de 2 pouces avec des amortisseurs FOX qui ont permis l’installation de pneus boue BFGoodrich KM3 de 37 pouces avec des jantes Black Rhino York de 20 pouces.et nécessite les marchepieds latéraux, qui dans ce cas sont des tubulaires noirs avec des inserts moulés pour une meilleure adhérence.

Le pare-chocs avant en acier JPP est plus étroit pour augmenter l’angle d’approche et intègre des feux antibrouillard à LED. Au-dessus du pare-chocs se trouve une belle calandre noire satinée, tandis que le couvercle du moteur est doté de fixations Mopar noires avec le logo Jeep Willys. L’avant est complété par une paire de feux tout-terrain à LED JPP de 5 pouces et 4 800 lumens, montés à chaque extrémité de la base du pare-brise.

Comme pour le concept Wrangler 4xe, un support de charnière de porte arrière a dû être utilisé pour monter l’énorme roue de secours de 37 pouces et sa jante, et déplacer le troisième feu de freinage au centre de la roue de secours. A l’intérieur, nous retrouvons de luxueux sièges en cuir Katzkin noir et un tableau de bord garni de cuir de la même teinte.

La question vraiment importante concernant ce modèle est de savoir s’il sera le prélude à une future version à sept passagers de la Jeep Wrangler. Nous garderons un œil dessus.

Concept de la Jeep Grand Cherokee L Breckenridge

La Jeep Grand Cherokee L Breckenridge Concept est un élégant pick-up 4×4 à trois rangées avec un bel extérieur bicolore, équipé de jantes Mopar noires brillantes de 21 pouces, dont le profil est dominé par un conteneur de toit Thule noir monté sur un porte-bagages.

Son luxueux intérieur personnalisé présente des sièges en cuir Palermo bleu, des panneaux de porte matelassés bleus assortis et des appliques en noyer satiné. Les couvre-pédales Mopar en acier inoxydable avec patins en caoutchouc noir ajoutent une adhérence supplémentaire et une touche de sportivité. Le concept comprend également des tapis de sol toutes saisons, un ensemble de mallettes rigides Olivet avec badge Jeep, un ensemble d’oreillers Bleu Atmosphérique pour les longs trajets.

Kaiser Jeep M725 Concept

Le Kaiser Jeep M725 Concept a été construit en utilisant comme base une vieille ambulance militaire Kaiser Jeep M725 de 1967, qui a été transformée en un véhicule de service tout-terrain, dont la mission est d’être un authentique catalogue roulant des produits JPP Mopar.

Il se distingue par ses pneus de 40 pouces sur des jantes noires sous des gradafangs évasés et un panneau de toit qui peut être relevé de 16 pouces au-dessus de l’espace de chargement, permettant aux occupants de se tenir debout tout en livrant des fournitures ou en servant de la nourriture et des collations depuis le panneau arrière ouvert.

L’éclairage avant provient d’un ensemble de feux conceptuels à LED de 7 pouces, entourés de feux tout-terrain à LED de 5 pouces, tandis qu’un feu tout-terrain à LED de 7 pouces est monté en haut du pare-brise, en plein centre, pour servir de projecteur. Pour quand tu dois aller servir de la nourriture au milieu de nulle part.

Le châssis a été renforcé et les ressorts à lames de la suspension arrière d’origine ont été remplacés par un système de suspension multibras à ressorts hélicoïdaux très résistant. Mais la star de cette modification est le moteur V8 Mopar 392 HEMI, développant 485 chevaux et 475 lb-pi de couple, accouplé à une transmission automatique TorqueFlite 727.

Concept Ram 1500 TRX RexRunner

Utilisant le pick-up Ram 1500 TRX comme base, le Ram 1500 TRX RexRunner Concept incorpore une foule d’accessoires et de pièces Mopar pour rehausser le statut de l’un des pick-up les plus puissants de l’histoire.

Ce concept est propulsé par un V8 HEMI 6,2 litres suralimenté qui génère une puissance impressionnante de 702 chevaux et un couple de 650 lb-pi, dont la puissance est reliée à l’asphalte par quatre pneus Goodyear de 37 pouces montés sur des roues Black Rhino Chamber.

Le véhicule se distingue visuellement par des extérieurs gris cendré et bleu Mopar, notamment une bande centrale qui court le long du capot et du toit, des graphiques TRX sur les côtés de la caisse, le logo RAM sur la calandre et deux crochets de remorquage avant. Une RamBar intègre un ensemble de feux conceptuels rectangulaires à LED TYRI de 14 pouces capables de générer 4 300 lumens de lumière, tandis que juste en dessous de la barre se trouve un support de roue de secours Mopar intégré dans la boîte à bagages qui permet de transporter une roue de secours de 37 pouces avec sa jante fixée. L’extension de boîte pliante Mopar vous permet de transporter des outils.

Des plaques de protection en métal sont disponibles pour protéger les parties inférieures avant et arrière du véhicule. La plaque avant contribue à l’augmentation de l’angle d’approche de 2,3 degrés à 32,5 degrés. Sous le pare-chocs arrière, on trouve une paire d’embouts d’échappement Mopar noirs de 5 pouces et un marchepied Mopar avec un bras articulé pour accéder facilement à la boîte.

L’intérieur du concept TRX RexRunner est inspiré de la course et conçu pour offrir une expérience de conduite dynamique ultime grâce à une combinaison d’éléments que l’on retrouve dans les versions de production des rapides Ram 1500 TRX et Ram 1500 Tradesman.

Ram 1500 Outdoorsman Concept

Le concept du Ram 1500 Outdoorsman est orienté vers le travail et les loisirs à l’extrême. Il est basé sur le Ram 1500 Big Horn Crew Cab 4×4 et s’inspire des commentaires des clients à la recherche d’éléments innovants qui leur permettraient de créer un véritable camion à double usage.

Le Ram 1500 Outdoorsman se distingue par une structure de galerie de toit en aluminium à deux positions qui occupe toute la largeur de la caisse de chargement et permet de transporter en toute sécurité des articles tels que des échelles et des matériaux de construction, ou des équipements de loisirs comme des kayaks et des vélos. Les feux TYRI de 2 pouces sont intégrés à chaque coin de la traverse arrière de ce système, tandis que les feux CHMSL ajoutent un troisième feu de freinage sur la traverse arrière.

Monté sur le plancher de la boîte, un système coulissant Expertec modifié avec deux panneaux roulants de 2 000 livres facilite le chargement et le déchargement de l’équipement. Chaque panneau coulissant comporte des rails en T et des supports pour fixer les objets.

Sur le panneau intérieur du hayon se trouve un établi avec des tables de conversion, une jauge d’angle et un système de serrage à rail en T, qui offre un espace de travail solide et polyvalent pour couper du bois, réparer des vélos ou affûter des skis.

Le Ram 1500 Outdoorsman Concept dispose d’un kit de levage Mopar de 2 pouces avec des amortisseurs FOX, offrant une garde au sol supplémentaire pour accueillir des jantes agressives de 20 x 9 pouces à six rayons noirs Rhino montées sur des pneus Continental de 35 pouces.

Des tapis de sol Mopar toutes saisons protègent le plancher, tandis qu’un aspirateur RamVac Concept, caché sous la banquette de deuxième rangée, facilite le nettoyage de l’habitacle après les loisirs ou le travail.

Concept de la Dodge Challenger Holy Guacamole

Le célèbre coupé sportif Dodge Challenger est la base du concept Dodge Challenger Holy Guacamole qui célèbre à la fois l’histoire et l’avenir du modèle. Les gens de Mopar ont pris une Challenger R/T Scat Pack Widebody 50th Anniversary 2020 de production limitée et lui ont donné un traitement « rétro » des années 1970, ce qui lui convient étonnamment bien.

Évidemment, avec ce nom, ce concept ne pouvait être que vert, mais c’est un vert créé exclusivement pour le modèle que les concepteurs ont baptisé « Avocat pourri ». Le modèle est mis en valeur par une prise d’air centrale dorée de style Shaker, une bande latérale spéciale, des roues Forgeline de 20 pouces espacées et un kit de suspension Mopar abaissé.

L’air frais capté par le Shaker passe par un filtre et une boîte à air optimisée pour améliorer le flux d’air et les performances du moteur V8 HEMI de 392 pouces cubes du modèle.

Mais la star de ce concept est son intérieur orné d’inserts en bois légitime, et de doublures en tissu à carreaux verts et jaunes, dans le style de ce qui était à la mode dans les années 1970, qui convient à la Challenger comme peu de voitures que nous avons vues auparavant, et qui fait de la Dodge Challenger Holy Guacamole notre préféré des concepts Mopar pour le Sema 2021.