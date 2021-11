Voici les chaînes YouTube ayant le plus d’abonnés en 2021.

Derrière Google, YouTube est la plateforme internet la plus fréquentée au monde, avec quelque 22 milliards de visites par mois selon les analyses de Statista. Une grande partie de ces visites proviennent des chaînes ayant le plus d’abonnés, qui comprennent celles générées automatiquement par YouTube avec de la musique et des films, ainsi que le contenu des grandes chaînes de télévision ou des youtubers asiatiques. Dans cet article, nous allons vous dire ce qu’ils sont Chaînes YouTube ayant le plus d’abonnés en 2021.

Chaînes YouTube avec le plus d’abonnés

10. Sports (75,1 millions)

La chaîne Sports regroupe simplement le contenu d’autres chaînes YouTube sous un thème connexe. Dans ce cas, la chaîne « Sports » propose des vidéos liées au sport, qu’il s’agisse d’informations, de résumés ou d’événements sportifs en direct. Cette chaîne a démarré le 15 décembre 2013 et, selon la section À propos, « a été générée automatiquement par le système de découverte de vidéos de YouTube ».

9. WWE (83 millions)

La WWE est de retour sur notre liste avec plus de 71 millions d’abonnés. Si vous ne le savez pas, laissez-nous vous l’expliquer : WWE est l’abréviation de World Wrestling Entertainment, et est essentiellement une société de divertissement qui présente des matchs de lutte professionnelle.

Sur cette chaîne, vous trouverez des clips et des vidéos de matchs des plus célèbres shows de la WWE.

Le Kids Diana Show est en fait une émission pour enfants animée par une petite fille nommée Diana. Ses vidéos intègrent souvent des activités telles que le déballage de jouets, des vlogs, des chansons, des jeux avec son frère et divers sujets éducatifs. La chaîne a été lancée le 12 mai 2015.

7. Jeux (90,9 millions)

La chaîne Gaming semble être une autre chaîne générée automatiquement par YouTube. Dans ce cas, elle sélectionne et rassemble des contenus liés aux jeux sur d’autres chaînes YouTube. Ce contenu comprend des jeux en direct, des tutoriels et d’autres vidéos de jeux. Selon Social Blade, cette chaîne a été créée le 15 décembre 2013, tout comme la chaîne Sports.

PewDiePie a plus de 100 millions d’abonnés. Créée en 2010 par le comédien suédois Felix Arvid Ulf Kjellberg, la chaîne YouTube est bien connue pour ses Let’s Play et ses blogs, ainsi que pour sa personnalité excentrique. Le contenu de sa chaîne a été décrit comme étant stupide, haineux et plein de blasphèmes. C’est un youtuber très controversé.

Après avoir abandonné l’université pour se concentrer sur la création de contenu, PewDiePie a dépassé le million d’abonnés deux ans seulement après son lancement. L’influence de Kjellberg sur les médias sociaux a également stimulé les ventes de jeux vidéo indépendants, notamment Goat Simulator et McPixel. En mai 2020, il a signé un contrat d’exclusivité avec Youtube.

Sony Entertainment Television India est une chaîne indienne qui propose un contenu familial 24 heures sur 24. Lorsqu’elle a atteint 32,2 millions d’abonnés, elle a évincé les artistes Taylor Swift et Katy Perry du top 10. Lancée en tant que chaîne en 1995, SET India est présente sur YouTube depuis 2006. Cette chaîne comprend des émissions spéciales de comédie, comme The Kapil Sharma Show, et des drames policiers comme Crime Patrol.

4. Musique (115 millions)

Il s’agit d’une autre chaîne générée automatiquement par YouTube qui tire et regroupe le contenu d’autres espaces sous un thème donné. Vous pouvez y trouver des vidéos musicales, des listes de lecture de chansons et même des performances en direct. Cette chaîne a été créée le 24 septembre 2013.

Cocomelon – Nursery Rhymes est une chaîne YouTube qui se concentre presque exclusivement sur les comptines classiques avec animation 3D, ainsi que sur quelques chansons originales. Appelé à l’origine ABCkidTV, il a publié sa première vidéo en septembre 2006. Il a connu une croissance régulière au fil des ans, mais sa popularité a explosé en 2017, où il a commencé à gagner plus de 100 000 nouveaux abonnés par mois. Cocomelon – Nursery Rhymes a également des aspects controversés : il possède l’une des vidéos les plus détestées de tous les temps, Bath Song. Cette vidéo a accumulé 1,6 million de réactions négatives.

YouTube Movies n’est pas une véritable chaîne vidéo, mais plutôt un centre de location et d’achat de films sur YouTube. Vous pouvez toujours vous abonner pour recevoir des notifications sur les dernières sorties, comme Fast and Furious 9 ou Paw Patrol : The Movie.

T-series est une société indienne de musique populaire qui compte 197 millions d’abonnés et plus de 3 milliards de vues mensuelles. C’est également la chaîne YouTube la plus abonnée en Inde, ce qui en fait aussi la chaîne la plus visitée au monde. La chaîne est bien connue pour ses bandes sonores de musique bollywoodienne.

Si la chaîne T-series a été créée en 2006 (YouTube a démarré en 2005), la société T-series qui la gère existe depuis les années 1980. La percée de la société a eu lieu en 1990, avec l’album de la bande originale du film Aashiqui. Il s’est vendu à plus de 20 millions d’unités en Inde, ce qui en fait l’album Bollywood le plus vendu de tous les temps.