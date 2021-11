Voici les jeux de la série Xbox X déjà confirmés par Microsoft.

Les consoles Xbox X Series et S Series sont sur le marché depuis un an maintenant, offrant une meilleure résolution et des taux d’images plus élevés ainsi que le ray tracing aux joueurs du monde entier. Voici une liste des Jeux Xbox X Series a déjà confirmé cette promesse de continuer à offrir toutes ces superbes fonctionnalités dans de nouvelles expériences amusantes.

Jeux optimisés pour la Xbox X Series

Les séries X et S de la Xbox ont été mises en vente sans la sortie d’un titre exclusif majeur. Pour compenser, plus de 30 jeux ont été « optimisés » pour le nouveau matériel. Les jeux existants, comme Fortnite, sont disponibles dès le premier jour avec une certaine forme d’améliorations de la prochaine génération, bien que l’on ne sache pas exactement quelles seront ces améliorations pour chaque jeu.

Ces jeux seront disponibles sous différentes formes. Des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla utilisent la fonction Smart Delivery, permettant aux joueurs qui possèdent la Xbox One de bénéficier d’une mise à niveau gratuite. Certains de ces jeux mis à jour seront disponibles via le Game Pass, notamment des titres comme Gear Tactics et Ori and the Will of the Wisps.

Assassin’s Creed Valhalla (Livraison rapide)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Livraison intelligente)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass et Smart Delivery)

Devil May Cry 5 : Edition spéciale

DIRT 5 (livraison intelligente)

Engagé

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass et Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass et Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass et Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass et Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (livraison intelligente)

NBA 2K21

Observateur : Système Redux

Ori et la volonté des Wisps (Xbox Game Pass et Smart Delivery)

Planet Coaster (Livraison intelligente)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass et Smart Delivery)

Tetris Effect : Connected (Xbox Game Pass et Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass et Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer : Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs : Légion (livraison intelligente)

WRC 9 Championnat du monde des rallyes de la FIA (Livraison intelligente)

Yakuza : Like a Dragon (Smart Delivery)

Oui, Votre Grâce (Smart Delivery)

Nouveaux jeux confirmés

Ces jeux seront disponibles sur les consoles Xbox X Series X/S, mais n’ont pas encore de date de sortie. Certains titres peuvent être disponibles sur d’autres plateformes de console et la plupart seront également disponibles sur PC.

Halo Infinite

Halo Infinite est le prochain chapitre de la franchise Halo et sera lancé en même temps que la série X de la Xbox. Il s’agit de l’une des sorties les plus attendues du moment, qui poursuit l’histoire de Halo 5 : Guardians. D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, il s’annonce encore plus ambitieux que les jeux précédents de la série, grâce au nouveau moteur Slipspace de 343. Ce système donne un nouveau souffle à l’univers de Halo, car il permet de mieux transmettre les émotions des personnages. Nous savons également que cette version sera plus grande que les deux précédentes versions de la franchise réunies, comme indiqué lors du récent événement de la société.

Starfield

Starfield est le premier RPG original de Bethesda depuis 25 ans. La société n’a pas révélé grand-chose en dehors de la bande-annonce montrée à l’E3 2018 et d’une seconde à l’E3 2021. Nous ne disposons pas encore de tous les détails importants, mais nous savons que le jeu sera une expérience solo et qu’il sera exclusivement proposé sur la Xbox.

State of Decay 3

State of Decay 3 existe, et c’est tout ce que nous savons. Suite du jeu de zombies en monde ouvert d’Undead Labs sorti il y a quelques années, cette version arrivera exclusivement sur console et PC, et sera également disponible via le système Game Pass le jour du lancement.

Avoué

Ce titre mettra probablement encore un certain temps à arriver, surtout avec l’expédition du DLC The Outer Worlds, qui arrive bientôt. Ce que nous savons, en revanche, c’est qu’il sortira exclusivement sur Xbox Series X et PC. Il s’agira vraisemblablement d’un RPG à la première personne en monde ouvert similaire à Skyrim. Le jeu se déroulera à Eora, le même monde que Pillars of Eternity, et proposera un format de combat de mêlée avec lancement de sorts entre les personnages.

Les mondes extérieurs 2

Dévoilé à l’E3 2021, The Outer Worlds 2 est le prochain volet du RPG de science-fiction d’Obsidian, qui a reçu un accueil favorable. Nous n’avons qu’un bref aperçu de l’annonce, mais nous savons que le même niveau d’humour et de conscience de soi sera présent dans la suite. Bien qu’il s’agisse d’une suite, le jeu se concentrera sur de nouveaux acteurs dans de nouveaux environnements. La bande-annonce se termine sans date de sortie, ce jeu pourrait donc être long à venir.

Les merveilles de Tiny Tina

Une sorte de jeu dérivé d’un jeu dérivé, Tiny Tina’s Wonderland est un jeu basé sur le DLC de Borderlands 2, dans lequel vous incarnez un personnage participant à un jeu fictif de Donjons et Dragons dirigé par l’adorable et folle Tiny Tina. Malgré son cadre fantastique, ce jeu semble avoir tous les attributs des jeux Borderland que vous aimez ou détestez. Il y a des tas d’armes et de butins, de l’humour absurde, un monde coloré et unique, et encore plus de butins. Ce divertissement dans le monde tordu de l’imagination de Tiny Tina sort le 25 mars.

À la tombée du jour

As Dusk Falls est le premier jeu d’Interior Night, un studio britannique composé d’anciens développeurs de Sony et de Quantic Dream (connus pour leur travail sur Detroit : Become Human et Beyond Two Souls). Fidèle à lui-même, ce titre sera un jeu d’aventure narratif impliquant deux familles sur deux générations. Nous n’avons pas encore vu de vidéos, mais il semble que As Duks Falls pourrait utiliser des images peintes à la main pour raconter l’histoire, à la manière d’un roman graphique que vous pourriez facilement regarder sur votre écran. Nous connaîtrons bientôt la date exacte de la sortie du jeu sur les Xbox Series X, One et PC, qui devrait avoir lieu au cours des premiers mois de 2021.

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Le coeur de Tchernobyl

Microsoft n’a pas beaucoup parlé de Stalker 2 lors de son dernier événement, mais nous savons au moins que le jeu fera ses débuts sur la console de la société. Une série qui est une exclusivité PC depuis quelques années maintenant va arriver sur Xbox Series X. Il s’agit principalement d’un jeu de tir, d’horreur et de survie qui va probablement repousser les limites de la console dès son lancement.

Les soleils de minuit de Marvel

Les surprises de Marvel continuent avec une collaboration que personne n’a vu venir. Firaxis, les créateurs de l’incroyablement populaire XCOM et XCOM 2, s’attaque à la licence Marvel avec Midnight Suns. S’inspirant de leurs jeux tactiques, celui-ci ne sera pas aussi brutal que leurs précédents jeux de cette catégorie. Vous dirigerez une équipe de héros spécialisés dans les sciences occultes, dont les favoris du public comme Blade et Ghostrider, pour faire face à une menace démoniaque. Bien que prévu pour le début de l’année 2022, le jeu a été reporté au second semestre de cette année.

Warhammer 40K : Darktide

Nous ne savons pas encore grand-chose de ce titre, mais il a été conçu par le développeur de Vermintide, Fatshark, ce qui laisse présager des graphismes haut de gamme. En termes de thème, il s’agira d’un jeu de tir où vous devrez affronter des foules d’ennemis, un peu comme dans Left 4 Dead. Il sera lancé exclusivement sur PC et Xbox Series X, bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie officielle.

Dying Light 2 : Stay Human

Ce jeu est la suite du succès surprise qui mêlait survie des zombies et éléments de parkour. Situé 15 ans après l’original, ce jeu se déroule dans un monde où les humains sont tombés quelque peu dans une « ère des ténèbres », comme le disent les développeurs. Si c’est mécaniquement amusant de courir, sauter et frapper des zombies comme dans l’original, nous serons heureux. Il arrivera le 7 décembre 2021.

La saleté

The Gunk est un nouveau jeu d’action-aventure du développeur Steamworld Image and Form. Première incursion du studio dans le domaine de la 3D, il sera intéressant de voir ce que donnera The Gunk lorsqu’il sera lancé en exclusivité sur X Series, One et PC en décembre.

Fable

La franchise Fable sera rebootée avec ce titre, développé par Forza Horizon Studio et Playground Games. Nous ne savons pas encore grand-chose à son sujet, si ce n’est une vague bande-annonce diffusée lors du récent événement Xbox Series X. Nous ne connaissons toujours pas de date de sortie officielle, mais il faudra probablement attendre longtemps avant de pouvoir plonger dans le monde fantastique que Lionhead a créé il y a des années. Cependant, nous savons que ce titre sera exclusif à la Xbox Series X et au PC, et qu’il sera également disponible via le système Game Pass.

Anneau d’Elden

L’équipe de FromSoftware est de retour et nous menace avec une nouvelle IP. Connue pour sa série Dark Souls, l’équipe a cette fois-ci élargi ses perspectives pour créer une expérience en monde ouvert, ainsi que des contributions à l’histoire de George R.R. Martin. D’après le peu que nous avons vu, le combat ressemble beaucoup aux anciens jeux Souls, ce qui plaît certainement aux fans. Nous sommes vraiment impatients d’explorer un nouveau monde laid, dangereux et mystérieux et de développer une histoire ensemble. Il arrive le 25 février.

Crossfire X

Crossfire X, un classique du PC, arrive sur les consoles Xbox en 2021. Crossfire est un FPS qui oppose deux factions militaires privées, vous permettant de choisir votre camp et d’accomplir les missions choisies pour cette mission particulière. La nouvelle campagne, développée par la société à l’origine de Control : Alan Wake, Remedy Entertainment, sortira le jeu sur Xbox One et X Series plus tard dans l’année, bien qu’il ne serait pas disponible sur Game Pass.

Senua’s Saga : Hellblade II

Hellblade II est la prochaine entrée dans la franchise Hellblade du développeur Ninja Theory. Il s’agit d’une suite directe de Hellblade : Senuas Sacrifice, qui racontait l’histoire d’un guerrier celte brisé, hanté par des visions et des voix dans sa tête alors qu’il se battait pour l’âme de son amant. Les développeurs du premier jeu ont fait appel à des neuroscientifiques et à des personnes souffrant de psychose pour créer l’atmosphère sinistre du premier Hellblade, qui, espérons-le, se poursuivra dans le second.

Requiem d’une histoire de peste

la suite du hit indie A Plague Tale : Innocence, ce jeu présente de nombreuses similitudes avec les jeux Senue. Il est plus petit et plus concentré sur l’intrigue, possède une conception de combat solide et une conception graphique presque incroyable pour la taille de l’équipe. Le jeu sera une suite directe du premier jeu, après Amicia et Hugo, et arrivera dans le courant de l’année 2022.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum

The Lord of The Rings : Gollum est un jeu d’aventure centré sur les événements qui se déroulent entre la découverte de l’anneau unique par Gollum et le début de l’histoire du Seigneur des Anneaux que nous connaissons et aimons tous. Deadalic Entertainment a signé un accord avec Middle-Earth Enterprises pour développer ce projet, ce qui signifie que le jeu ressemblera davantage aux livres qu’aux films.

Everwild

Annoncé lors de l’événement XO19 de Microsoft, Everwild est le nouveau titre de Rare Studios. Everwild est un jeu d’aventure dont le style artistique est similaire à celui de Sea of Thieves de Rare. Il n’y a pas eu de date de sortie confirmée ni beaucoup d’informations sur le jeu. Vous pouvez toutefois visionner la bande-annonce d’Everwild ici pour vous faire une idée de l’aspect graphique du jeu.

Bright Memory Infinite

Bright Memory Infinite est un jeu de tir de science-fiction dont le scénario est épisodique. Le jeu, développé par le studio indépendant chinois FYQD Studio, reprend le genre FPS et y ajoute le combat de mêlée, offrant ainsi une action rapide. Vous incarnez Shelia, une employée de l’Organisation de recherche scientifique chargée d’arrêter un groupe militaire cherchant à acquérir un ancien pouvoir légendaire capable de réveiller les morts.

Les premiers épisodes du jeu sont disponibles dans le cadre du programme Early Access de Steam depuis l’année dernière et ont reçu des critiques positives de la part des utilisateurs. Le premier Bright Memory a été développé par une seule personne, démontrant ainsi la puissance de l’Unreal Engine pour les développeurs solo. Il y avait beaucoup de bogues et de corrections, principalement dus à une mauvaise traduction, mais nous nous attendons à ce que ces problèmes soient résolus lorsque le jeu sera lancé sur les consoles current-gen et X-Series plus tard cette année.

Mépris

Le jeu d’horreur à la première personne Scorn plonge les joueurs dans un monde rempli de cauchemars et d’énigmes. Le jeu est en préparation depuis 2013 et a finalement été lancé comme la meilleure expérience d’horreur sur Xbox. Selon le développeur Ebb Software, le monde de Scorn s’inspire visuellement du peintre suisse HR Giger et du peintre polonais Zdzislaw Beksinski, et l’inspiration conceptuelle provient d’œuvres d’écrivains célèbres tels que Fanz Kafka, Thomas Ligotti et JG Ballard, entre autres. En fait, il s’agira d’une expérience de rêve à nulle autre pareille.

Chorus

Chorus est une version moderne du classique jeu de tir spécialisé développé par Deep Silver. Le titre devrait être une expérience solo rapide, qui vous opposera à des hordes de chasseurs stellaires ennemis, de grands vaisseaux de guerre et des entités inconnues du vide. Tout au long du jeu, vous pourrez débloquer des armes dévastatrices, des capacités époustouflantes et participer à des combats.

Microman

Dans le bien nommé Microman, vous incarnez un gardien réduit à la taille d’une fourmi. Le principe est très basique – vous luttez pour votre vie contre des fourmis, des araignées, des grenouilles et des rats tout en essayant de revenir à votre état normal – mais certaines mécaniques pourraient pousser le simulateur un peu plus loin. Vous pouvez utiliser des papillons comme moyen de transport, par exemple, ou utiliser divers outils comme armes. Le développeur Glob Games affirme que le concept rappelle celui de Marvel’s Ant-Man ou Honey, I Shrunk the Kids, ce qui, à première vue, semble assez juste.

Rainbow Six Extraction

Ubisoft a pris son temps pour partager des informations sur Rainbow Six Extraction, précédemment sous-titré Quarantine, jusqu’à l’E3 de cette année. Nous savons que le jeu de tir tactique mettra en scène divers opérateurs de Rainbow Six Siege contre le parasite alien mutant. Le jeu s’inspire du populaire mode Outbreak qui était brièvement disponible dans Rainbow Six Siege. Une équipe nouvelle et différente développe Rainbow Six Extraction chez Ubisoft. Bien qu’il s’agisse d’un membre de la série Rainbow Six, nous nous attendons à une ambiance différente. Ce jeu arrivera dans le courant du mois de janvier.

Saints Row

Les Saints sont de retour, mais dans une nouvelle ville et avec un nouveau groupe de Saints. Cette nouvelle version renouvelle complètement l’intrigue créée par les jeux, ce qui est logique si l’on considère qu’il serait impossible de reprendre l’histoire là où elle s’est arrêtée. Aujourd’hui, l’équipe veut rendre l’intrigue et le gameplay plus ancrés dans la réalité, même si l’on voit encore beaucoup de comédie et de gameplay de type arcade qui éloignent le jeu d’un style strictement réaliste. Cette nouvelle version arrivera le 23 août.

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2

Situé dans un Seattle sombre et réimaginé, Bloodlines 2 est la suite du classique culte de 2004. Dans ce RPG d’action, vous incarnez un humain qui est tué et ressuscité en tant que vampire relativement faible. Vous pouvez personnaliser votre personnage grâce à une poignée de disciplines améliorables et même vous allier à un clan de vampires et naviguer dans le Monde des ténèbres, une Terre alternative où vampires, loups-garous, démons et autres créatures façonnent l’histoire de l’humanité. Les vampires doivent rester cachés de la race humaine aussi longtemps qu’ils le peuvent, mais les vampires rebelles ont été attaqués publiquement par la population de Seattle, ce qui a provoqué des tensions entre les clans de la ville. Vos décisions changeront l’équilibre du pouvoir dans la ville.

Gotham Knights

Successeur spirituel de la série Batman : Arkham, Gotham Knights est un RPG d’action mettant en scène Batgirl, Red Hood, Robin et Nightwing. La sortie du jeu est prévue cette année sur Xbox X Series. Bien que succédant aux jeux Arkham, celui-ci est développé par Rockesteady Studios. C’est Warner Bros. Montreal, le studio derrière Arkham Origins, qui est aux commandes.

L’héritage de Poudlard

Le jeu Harry Potter en monde ouvert tant attendu est enfin arrivé et il a un nom. L’héritage de Poudlard se déroule dans le monde d’Harry Potter, bien sûr, mais il semble que le nouveau développeur Portkey Games fasse prendre à l’intrigue une direction différente. Bien que le jeu ait été annoncé lors de l’événement PS5 de Sony en septembre, L’héritage de Poudlard sortira également sur la série X. Cependant, nous ne savons pas quand ce sera le cas.

Suicide Squad : Tuer la Ligue des Justiciers

Rocksteady ne fait pas Gothem Knights car ils sont occupés à travailler sur Suicide Squad : Kill the Justice League. Ce jeu est l’une des rares exclusivités next-gen confirmées, qui sortira sur la série X en 2022. Nous ne savons pas encore grand-chose du jeu, mais il se déroule dans l’univers de Batman : Arkham et dans un monde ouvert, Metropolis. Nous savons également qui seront les quatre personnages jouables du jeu : Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang.

Perfect Dark

Le premier jeu d’un nouveau studio Microsoft appelé The Initiative a été dévoilé comme un remake de la série Perfect Dark. Nous n’avons pas vu ce FPS d’espionnage de science-fiction depuis que Perfect Dark : Zero est sorti sur la Xbox 360, mais le jeu original sur N64 est toujours considéré comme l’un des meilleurs FPS de tous les temps. Le jeu n’a fait l’objet que d’une bande-annonce annonçant son existence, nous ne savons donc presque rien à son sujet, même si nous espérons qu’il respecte le gameplay furtif et basé sur les gadgets du jeu original. Pour l’instant, nous n’avons aucun indice sur la date de son arrivée, mais ce ne sera probablement pas avant 2023.

Dragon Age 4

Techniquement, Dragon Age 4 n’est pas confirmé pour la Xbox X Series. Il est seulement confirmé qu’il s’agit d’une « expérience next-gen ». Cependant, comme il s’agit d’une énorme propriété intellectuelle tierce, elle sera probablement publiée sur la série X. Nous n’avons pas de date de sortie ni d’informations sur la sortie du jeu Dragon Age, mais ne l’attendez pas de sitôt. Au plus tôt, la date de sortie ne sera pas avant 2022 ou 2023.

The Elder Scrolls VI

Tout comme Starfield, Elder Scroll VI a été annoncé à l’E3 2018 et il faudra encore attendre des années avant sa sortie. En fait, Pete Hines, de Bethesda, a récemment fait savoir sur Twitter que Elder Scrolls VI ne sortirait pas avant Starfield. Avec la Xbox Series X, nous pouvons nous attendre à des cartes plus étendues et à des temps de téléchargement plus rapides, bien qu’il n’y ait pas de date définitive sur la date à laquelle nous pourrons remettre les pieds sur le continent de Tamriel.