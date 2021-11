Voici les meilleurs éditeurs vidéo gratuits de 2021

Pendant des années, il fallait avoir accès à des équipements et des logiciels coûteux pour monter des vidéos, mais il existe désormais de nombreux programmes gratuits étonnants que tout le monde peut utiliser. Que vous utilisiez Mac ou Windows, vous n’avez pas besoin de dépenser des centaines de dollars pour un logiciel professionnel. Dans cet article, nous allons vous présenter une liste des meilleurs d’entre eux. éditeurs vidéo gratuit.

Le meilleur

Lightworks (Windows, macOS et Linux)

La plupart des logiciels sont loin de pouvoir se vanter des mérites de Lightworks. Ce système de montage non linéaire a contribué à la production de films tels que L.A. Confidential, Pulp Fiction, Hugo et Le Loup de Wall Street, offrant un ensemble fiable d’outils gratuits et premium incontournables.

Les fonctionnalités comprennent un étalonnage de qualité professionnelle et des effets en temps réel accélérés par le GPU. Lightworks propose également des outils pour importer, découper et combiner des fichiers audio et vidéo en quelques clics. Toutefois, la version gratuite ne peut exporter que des fichiers MPEG-4 d’une résolution maximale de 720p.

Il vous permet également de sélectionner les combinaisons de clavier d’Avid et de Final Cut Pro si vous n’aimez pas la disposition de Lightworks. Malgré ses puissantes capacités, il est rapide. L’interface plein écran est également bien conçue et organisée. Compte tenu de la courbe d’apprentissage abrupte associée au produit freemium, les forums sont très fréquentés.

Lightworks est de loin l’éditeur vidéo le plus riche en fonctionnalités de cette liste. Toutefois, c’est celui qui exige de l’utilisateur qu’il soit le plus compétent sur le plan technique pour tirer pleinement parti de son cadre robuste et de son ensemble de fonctionnalités phares.

Le reste

Visme

Visme est un logiciel de conception hébergé dans le nuage, utilisé par des milliers de spécialistes du marketing dans le monde entier. Avec Visme, vous pouvez créer des infographies, des présentations, des vidéos, des graphiques, des ebooks et bien plus encore. Un outil si facile à utiliser qu’il n’est pas nécessaire d’être un designer pour faire du beau travail.

Vous pouvez créer vos graphiques en ligne en utilisant des photos de galerie, des icônes vectorielles, des outils de visualisation de données et bien d’autres choses encore ; cela peut aider votre site Web ou votre blog et vos e-mails à se démarquer. Le créateur de graphiques en ligne de Visme vous permet de profiter de tous ces accessoires de conception attrayants et faciles à utiliser.

Vous pouvez utiliser Visme pour créer et personnaliser tout type de graphique en ligne. Que vous souhaitiez concevoir des graphiques en ligne pour faire passer votre message dans un article de blog, améliorer une page d’accueil ou afficher des informations dans une lettre d’information électronique, Visme dispose des outils dont vous avez besoin. Partez de zéro ou d’un modèle et personnalisez chaque élément en fonction de votre vision.

iMovie (macOS et iOS)

Pendant des années, iMovie d’Apple a été l’un des éditeurs vidéo les plus orientés vers l’utilisateur. Il est inclus avec tous les nouveaux Macs et offre une grande commodité pour l’utilisateur quotidien. La dernière version vous permet d’importer et de monter des clips 4K à partir de divers périphériques externes, tels que des téléphones et des caméras GoPro, et dispose d’une interface propre et facile à naviguer. La possibilité de commencer l’édition sur un iPhone ou un iPad et de la terminer sur un Mac la rend encore plus pratique.

Pendant le montage de votre vidéo, vous aurez accès à des fonctions de stabilisation du métrage, à 48 effets audio et vidéo et à la possibilité d’ajouter une bande sonore avec du contenu provenant d’iTunes ou de GarageBand.

Une autre fonctionnalité récente considère l’option de prévisualisation, les effets d’écran vert intégrés, la prise en charge de ClassKit pour les travaux éducatifs, et même la possibilité de compléter vos bandes-annonces de films avec des modèles de bande-annonce et des génériques de fin. Ce n’est pas le meilleur en termes de montage vidéo, mais il est suffisant pour les vidéos personnelles et les petits projets. Pensez à le combiner avec un logiciel d’enregistrement audio gratuit.

Blender (Windows, macOS, Linux)



Blender est souvent utilisé pour l’animation et le rendu, mais c’est un excellent outil d’édition gratuit. En plus de ses fonctions 3D plus avancées, Blender permet de faire des coupes et des raccords grâce à une ligne de temps détaillée et intuitive. Ou des tâches telles que le masquage vidéo et l’étalonnage des couleurs pour donner à votre vidéo l’apparence que vous souhaitez.

Parmi les autres fonctionnalités, citons le mixage audio, l’aperçu en direct, l’intégration avec des outils de transitions et des filtres que vous pouvez utiliser pour améliorer votre vidéo.

Shotcut (Windows, macOS et Linux)

Shotcut est un excellent éditeur vidéo pour les amateurs qui souhaitent une compatibilité maximale et une interface simple et personnalisable. Il prend en charge la plupart des formats grâce au projet FFmpeg et facilite la capture et l’édition de vidéos en prenant en charge une résolution allant jusqu’à 4K. Il comprend des fonctions d’édition telles que le fondu enchaîné, les viseurs, les filtres, la compensation de hauteur et le mixage audio.

Cet outil dispose d’une interface simple et intuitive. Si vous le trouvez trop simpliste, vous pouvez le personnaliser en ajoutant des panneaux supplémentaires avec les différents outils dont vous avez besoin pour votre projet. Les rédacteurs professionnels apprécieront cette fonction lorsqu’ils travaillent sur des montages complexes.

HitFilm Express (macOS et Windows)

HitFilm Express figure sur cette liste en raison de son approche moderne du montage vidéo. Cet outil vous permet de créer de nouveaux effets ; toutefois, le logiciel qui l’exploite est utile pour divers projets de compositing 2D/3D. La fonction de verrouillage des pistes d’HitFilm Express garantit que vous ne modifierez jamais votre travail.

Familiarisez-vous avec tous les outils grâce à des didacticiels vidéo pas à pas et apprenez à personnaliser votre poste de travail. Cet éditeur vidéo vous permet de personnaliser votre poste de travail, de sorte que toutes vos fonctions préférées seront disponibles. L’outil de recherche permet également de trouver la fonction nécessaire à la réalisation d’un projet.

HitFilm Express prend en charge tous les principaux formats de fichiers, ce qui en fait un outil idéal pour les nouveaux monteurs qui souhaitent partager leur travail unique avec le monde entier.