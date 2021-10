Voici les meilleurs jeux de tir pour la Switch

Dès ses débuts, Nintendo est apparu comme une option aux innocents jeux de société familiaux, ce qui a un peu changé. Maintenant, vous avez l’opportunité de jouer certains des meilleurs… jeux de tir dans différents formats pleins de sang, de violence et de corps mutilés. Certes, mais la console Switch n’est guère la mieux adaptée pour abattre des dizaines d’ennemis et relever d’autres défis en même temps.

Dans cette liste, nous allons passer en revue les meilleurs FPS de la plateforme, tout en soulignant ce qui les rend si géniaux. Espérons que la Nintendo Switch continue sur sa lancée et qu’elle reste une excellente console pour les jeux de tir dans les années à venir.

Doom

Id Software et Bethesda ont surpris tout le monde en rééditant la franchise Doom en 2016, et pas seulement en reprenant le nom, mais avec un résultat bien meilleur que prévu. L’action fluide et le système brutal de Glory Kills étaient impressionnants sur PC, Xbox One et PS4, mais la version Nintendo Switch a également réussi à rendre ce titre parfaitement jouable sur une console portable. Malgré des résolutions inférieures et quelques textures plus pauvres, Doom fonctionne comme un charme sur Switch, et sa suite, Doom Eternal, arrive également sur la plateforme, et il y a même des contrôles de mouvement maintenant via une mise à jour.

Metroid Dread

Si vous cherchez l’un des meilleurs jeux Metroidvania sur Switch, c’est celui-ci. Metroid Dread reprend là où Fusion s’est arrêté du point de vue narratif, mais c’est un titre beaucoup plus moderne du point de vue mécanique.

En tant que jeu de tir, il a l’ambiance d’un jeu Metroid 2D de la vieille école avec des combats difficiles. Vous avez accès à des améliorations d’armes, à des améliorations de suites et à un ensemble complet de compétences pour jouer. Consultez notre guide du débutant sur Metroid Dread pour vous aider à démarrer.

L’horreur s’ajoute également aux tendances horrifiques de la série, puisque Samus doit échapper au robot E.M.M.I., qui la traque comme les xénomorphes d’Alien. Tout cela forme l’un des jeux les plus effrayants, les plus durs et les plus élégants que Nintendo ait créés depuis longtemps.

Wolfenstein II : The New Colossus

L’autre franchise de tir à la première personne de Bethesda a pris une direction très différente avec la réédition en 2014 de Wolfenstein : The New Order, et sa suite Wolfenstein II : The New Colossus est disponible dans toute sa gloire sur Nintendo Switch. L’histoire du jeu, qui se déroule principalement dans une Amérique alternative envahie par l’Allemagne nazie, voit le héros légendaire BJ Blazkowicz s’attaquer aux fascistes de manière encore plus divertissante et offre même un aperçu de son enfance et de ses parents. L’histoire est soutenue par un excellent jeu de tir à la première personne avec de nombreux défis, vous permettant d’incarner une équipe de démolition à un seul homme ou un agent furtif éliminant les ennemis à distance.

Overwatch

Il a fallu quelques années, mais Overwatch est finalement sorti sur Nintendo Switch en 2019, et malgré quelques textures en basse résolution et quelques problèmes de chargement, c’est une façon parfaitement correcte de jouer au jeu de tir en ligne. Cette version conserve les mêmes personnages, les mêmes cartes et les mêmes modes et constitue le moyen idéal de continuer à jouer et de faire évoluer votre compte. La combinaison du schéma de jeu tactique basé sur l’équipe et de l’action à outrance ne vieillit jamais, et la sortie continue de nouveaux personnages et événements a incité les joueurs sur d’autres plateformes à revenir à ce jeu pendant des années. Peu de jeux ont réussi à le faire, malgré la pléthore d’imitateurs qui ont tenté de reproduire le succès de Blizzard.

Superhot

Peu de jeux de tir sont aussi créatifs que Superhot, et encore moins sont capables d’exécuter le schéma aussi bien. Dans un monde à l’esthétique cyberpunk et à l’interface utilisateur semblable à celle de The Matrix, vous combattez des ennemis sans visage et mourez instantanément si vous encaissez un seul coup. Cependant, dans Superhot, le temps s’écoule pendant que vous vous déplacez, ce qui vous permet de planifier chaque étape et chaque attaque à l’avance pour abattre vos cibles efficacement. C’est une approche simple qui s’avère extrêmement efficace, et l’histoire qui se déroule entre chaque étape nous a complètement accrochés du début à la fin.

Bullestorm

Un jeu de tir à la première personne qui se présente comme une parodie exagérée d’autres jeux de tir à la première personne ne peut pas passer inaperçu ; malgré cela, Bulletstorm de People Can Fly n’a pas eu beaucoup d’impact lors de sa sortie initiale sur les consoles de dernière génération. C’est dommage, car l’irrévérence du jeu, son scénario ridicule et son système de Skillshot en font une bouffée d’air frais par rapport aux autres jeux de tir de guerre qui sont devenus si populaires. La version Switch inclut même la possibilité d’incarner Duke Nukem tout au long du jeu, si c’est votre truc.

BioShock

Même 13 ans après sa sortie originale, BioShock reste l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne de tous les temps, et heureusement, nous pouvons maintenant y jouer en déplacement sur Nintendo Switch.

Son style visuel est conçu de telle manière qu’il est toujours aussi beau et restera probablement intemporel. La ville sous-marine de Rapture regorge d’histoires environnementales et ses habitants sont toujours aussi effrayants.

On peut dire qu’il n’y a pas assez de jeux d’horreur de survie (ou qu’il n’y en a pas beaucoup), mais BioShock est à la hauteur des plus grands comme Resident Evil et Dead Space. Lorsque vous en aurez terminé avec le premier, vous pourrez jouer à ses suites, BioShock 2 et BioShock : Infinite, dans le cadre de la collection sur Switch.

Borderlands 2

Nous ne pouvons pas non plus nous passer des jeux de tir RPG, mais heureusement, Borderlands 2, le jeu préféré des fans, est disponible sur Switch. Il vous envoie dans une folle chasse au butin, avec des armes démesurées et une boucle de gameplay qui vous fera probablement grincer des dents.

Il est important qu’un jeu soit agréable à jouer, et Borderlands 2 est tout à fait à la hauteur dans ce domaine. Contrairement à de nombreux jeux de tir qui privilégient les tons sombres et réalistes, Borderlands a toujours mis l’accent sur des thèmes loufoques et excelle grâce à ses superbes visuels en cell-shading.

Vous pouvez jouer à l’original de Borderlands, à The Pre-Sequel et à Borderlands 2, ainsi qu’à tous ses DLC, sur Nintendo Switch. Borderlands 2 est facilement l’un des meilleurs jeux FPS de tous les temps et il est maintenant disponible sur Switch !

Splatoon 2

Seul jeu développé par Nintendo sur cette liste, Splatoon 2 est exactement ce qu’une suite de Splatoon devait être : plus de Splatoon. Le gameplay multijoueur reste rapide et intense : vous détruisez vos ennemis avec des pistolets à encre tout en essayant de couvrir la carte avec le plus d’encre possible. Le système de progression multijoueur et les options de personnalisation du jeu vous permettent de rester engagé malgré des matchs qui se déroulent de manière similaire à chaque fois. Il propose également un autre mode de campagne créatif, ainsi qu’un nouveau mode coopératif Salmon Run qui mettra vos compétences à l’épreuve.

Fortnite

Le jeu vidéo le plus populaire au monde peut être joué dans votre salon ou assis sur les toilettes. Fortnite : Battle Royale reprend la formule de base établie dans des titres comme The Culling et PlayerUnknown’s Battlegrounds et y ajoute un élément de construction de structures qui vous permet de transformer n’importe quel endroit en une forteresse défendable. Son style artistique et ses mises à jour continues ont radicalement changé le titre au fil du temps, et le cross-play est compatible avec tous les systèmes. Cela signifie qu’un joueur de la Switch peut profiter du jeu avec ses amis sur Xbox, PS4 ou même sur son téléphone portable, de sorte que personne n’aura plus jamais à jouer seul.

Les mondes extérieurs

Les fans de la série Fallout seront à l’aise car The Outer Worlds offre aux joueurs des dizaines d’options à choisir, d’armes à manier et de lieux à explorer, tout en naviguant dans une histoire satirique.

Certains compromis ont dû être faits en raison des limitations techniques, et les graphismes laissent un peu à désirer, mais tous ceux qui recherchent une fixation FPS seront heureux que ce joyau ait trouvé une maison sur Switch. Vous pouvez également garder un œil sur The Outer Worlds 2, qui sortira dans un avenir proche.

Warframe

Vous ne pouvez pas jouer à Destiny 2 sur Nintendo Switch, mais vous pouvez jouer à un jeu que des millions de joueurs semblent préférer : Warframe. Ce jeu de science-fiction free-to-play combine des éléments de tir à la troisième personne et d’action avec beaucoup de contenu et d’options de personnalisation.

Il s’agit d’un jeu free-to-play bien construit, vous n’aurez jamais l’impression qu’on vous demande de l’argent pour en profiter pleinement ; le développeur Digital Extremes a même prévu d’énormes vaisseaux que vous pouvez faire voler dans l’espace pour affronter des ennemis itinérants.

Vous n’avez pas grand-chose à perdre à l’essayer, si ce n’est le temps que vous passerez à y jouer s’il parvient à vous accrocher.

Resident Evil 4

Bien sûr, Resident Evil 4 est souvent considéré comme un jeu de survie et d’horreur, mais il s’agit aussi d’un jeu de tir. Beaucoup considèrent qu’il s’agit du meilleur jeu Resident Evil de la série, et même si nous préférons les versions plus récentes comme Resident Evil 7 et les remakes récents, Resident Evil 4 est un jeu incontournable.

Il trace magistralement la ligne entre un jeu de tir et un jeu d’horreur, avec des tonnes de personnages ringards et de monstres terrifiants dont on peut tomber amoureux. Ce jeu Switch est particulièrement satisfaisant pour acquérir de nouvelles améliorations afin de rendre le personnage principal, Leon Kennedy, encore plus fort.

Même si ce jeu comporte des éléments datés, comme la représentation de sa demoiselle en détresse, Ashley, il y a encore beaucoup de choses à aimer dans RE4. La rumeur veut qu’il bénéficie d’un remake qui sortira dans les prochaines années, ce qui permettra aux fans de survival horror de l’attendre avec impatience.

The Binding of Isaac : Afterbirth+ (en anglais)

Quel jeu bizarre et sauvage. Nous sommes honnêtement surpris que The Binding of Isaac soit disponible sur Nintendo Switch, en raison de ses thèmes religieux forts. Cela montre à quel point Nintendo, et les jeux vidéo dans leur ensemble, ont évolué au fil du temps.

Dans ce jeu Nintendo Switch, vous incarnez un bébé nu nommé Isaac, qui tire sur d’horribles ennemis avec ses larmes (non, on ne plaisante pas). Il ressemble beaucoup à un dungeon crawler, mais présente des niveaux générés de manière procédurale où aucun parcours n’est identique à un autre.

Mais, par moments, on a aussi l’impression d’être dans un jeu d’horreur. Des gouttes aléatoires aideront (ou nuiront) votre personnage à mesure que vous gravissez les étages de ce jeu de tir de haut en bas. C’est grotesque, difficile et amusant, et il n’y a rien de tel.

Ikaruga

L’un des meilleurs jeux de shoot-hellem-up et bullet hell modernes, Ikaruga est parfait pour la Switch, bien que vous puissiez également le trouver sur d’autres plateformes. Le jeu ne nécessite que quelques boutons, votre vaisseau pouvant tirer des projectiles et changer sa polarité pour infliger des dégâts à certains ennemis tout en absorbant des attaques. Ce jeu a été la principale source d’inspiration de Nier : Automata. Ne vous énervez pas trop si vous avez du mal à tenir plus de quelques minutes sans mourir.

Jamestown +

Sorti pour la première fois en 2011 sous le nom de Jamestown : Legend of the Lost Colony, le jeu de tir vertical est arrivé sur Switch en 2019 sous le nom de Jamestown +. Le jeu se déroule sur Mars il y a des centaines d’années et montre comment les forces colonisatrices se battent avec une variété d’armes avancées. Il offre le feedback intense classique que l’on attend d’un jeu de tir vertical et utilise un système de collecte d’or pour obtenir des capacités spéciales « Vaunt », comme un bouclier momentané et des dégâts accrus. Jamestown + est bien plus qu’il n’y paraît et sa bande sonore est un étrange mélange de nostalgie que nous n’avons jamais entendu auparavant.

Trône nucléaire

Les jeux de tir ne font généralement pas bon ménage, mais personne n’a dit ça à Vlambeer. Cette version vous permet d’améliorer vos compétences dans le désert nucléaire, avec une action de tir foudroyante alors que vous vous frayez un chemin vers le trône nucléaire. Vous pouvez choisir parmi des tonnes d’armes et d’explosifs différents pour vous frayer un chemin jusqu’à votre cible. Vous devrez en apprendre un peu plus à chaque passage si vous voulez réussir. Une seule erreur peut vous rendre vulnérable aux tirs des ennemis bizarres du jeu, alors ne prenez jamais votre sécurité pour acquise.

Cuphead

Initialement disponible uniquement sur Xbox One et PC, Cuphead est sur Nintendo Switch. Ce jeu de tir en 2D est un titre classique de type run-and-gun mélangé à un jeu de plates-formes, mais sa particularité est un style artistique qui rappelle les films d’animation classiques de Disney. Ne vous laissez pas tromper par son aspect mignon, car c’est aussi l’un des jeux les plus difficiles de la Switch. Les boss sont sans pitié, surtout quand on approche de la fin.

Tireur d’élite

Rolling Gunner est un jeu de tir horizontal de style classique conçu spécialement pour la Nintendo Switch. Il plaira à tous les amoureux de Thunder Cross ou de Gradius. Vous devrez être sur vos gardes pour éviter les balles et aligner les tirs sur les vaisseaux ennemis, mais il y a plusieurs options de difficulté. Son style visuel se situe quelque part entre le moderne et le rétro, avec des ennemis au premier plan et en arrière-plan. S’il n’essaie pas de réinventer radicalement la roue, il comprend ce qui a rendu les jeux de tir classiques si vénérés dans les années 90 et au début des années 2000.

Chrome flamboyant

Contra : Rogue Corps est disponible sur Nintendo Switch, mais nous ne l’avons pas inclus dans notre liste car ce n’est pas seulement un mauvais jeu Contra, mais aussi un mauvais jeu de tir d’arcade. Nous vous recommandons plutôt Blazing Chrome, qui reproduit à merveille le gameplay de Contra III et Contra : Hard Corps. Les boss et les ennemis sont toujours aussi implacables et vous disposez d’un grand nombre d’armes différentes, mais ce qui rend Blazing Chrome plus jouable que ses prédécesseurs, c’est un système généreux de points de contrôle et de continuité.

Sine Mora EX

À l’instar d’Ikaruga, Sine Mora EX reprend essentiellement la formule classique des jeux d’arcade aériens et y apporte une touche unique : lier votre santé à la limite de temps du jeu. Lorsque vous êtes touché par des ennemis, vous n’explosez pas automatiquement, mais le temps dont vous disposez pour terminer le niveau s’écoule. En ralentissant le temps d’arrêt et en battant les ennemis rapidement, vous pouvez arriver à la fin, mais vous devez jouer aussi bien que possible. Il est enveloppé dans une histoire apocalyptique extrêmement sombre, et comporte même un jeu de voix et un mode arcade séparé pour ceux qui veulent juste s’éclater sans tout le préambule.

Turok : Chasseur de dinosaures

Turok : Dinosaur Hunter, qui fonctionne comme un portage amélioré du classique de 1997, est un jeu de tir à la première personne qui, comme son nom l’indique, vous oppose à des dinosaures mortels.

En 1997, les mondes en 3D étaient encore une idée nouvelle, et c’est l’un des jeux qui a mis la 3D au premier plan. Dans ce jeu Nintendo Switch, vous utiliserez un large arsenal d’armes (dont un lance-grenades, un fusil à impulsion plasma, un canon à fusion atomique, etc.) pour éliminer une multitude d’ennemis comme le T-Rex à guidage laser.

Attendez-vous à vous frayer un chemin à travers des pièges et des énigmes tout au long de votre progression vers la victoire sur le seigneur maléfique connu sous le nom de « Campaigner ».

Légendes d’Apex

En termes de valeur, il n’y a pas beaucoup mieux que Apex Legends, un jeu de tir Battle Royale multijoueur gratuit qui a récemment été lancé sur Nintendo Switch. Ce jeu FPS est disponible sur d’autres plateformes depuis 2019, mais il est désormais possible d’y jouer sur Switch, avec également une fonctionnalité de cross-play.

Apex Legends propose une pléthore de personnages parmi lesquels choisir, chacun ayant ses propres capacités et personnalités. Il s’agit d’un changement par rapport à la formule familière de Battle Royale, en lui donnant également des éléments de tir de héros.

Grâce au soutien continu de Respawn Entertainments, les joueurs d’Apex Legends ne manquent pas de contenu à apprécier, et d’autres sont prévus pour l’avenir.