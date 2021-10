Voici les meilleurs logiciels gratuits de retouche photo

Comme si le coût élevé des applications professionnelles de retouche photo ne suffisait pas, la réalité est qu’il n’est généralement pas facile de les maîtriser sans formation professionnelle non plus. Heureusement, il existe logiciel de retouche photo gratuit qui ne sont pas compliqués et offrent une grande variété d’outils dont vous pouvez tirer parti.

Les meilleurs logiciels gratuits de retouche photo

GIMP

GIMP est par consensus l’une des meilleures alternatives à Photoshop. Il a été créé et est mis à jour par une communauté de spécialistes qui ont volontairement développé le produit et continuent à l’améliorer. Il est disponible pour MacOS, Windows et Linux. Cette option est très professionnelle et est la plus semblable à Photoshop de cette liste. Il est parfait pour les concepteurs qui ne peuvent ou ne veulent pas offrir à Adobe des centaines de dollars pour leur produit.

Une fois le programme ouvert, vous trouverez une fenêtre dédiée pour visualiser l’image à modifier et une autre pour organiser les outils et les différents calques. Il ressemble à Photoshop, mais GIMP a sa propre empreinte. Si vous disposez d’un ou deux grands écrans, vous aurez suffisamment d’espace pour jouer avec les images. Les icônes de la boîte à outils représentent les différentes options dont vous disposez pour modifier vos photos, telles que l’échelle, le crayon, le pinceau, le remplissage du seau, l’aérographe, la bavure et autres.

Paint.NET

C’est un cas classique où l’élève surpasse le maître. Paint.NET était à l’origine parrainé par Microsoft dans le cadre d’un projet destiné aux étudiants de dernière année en design universitaire. Aujourd’hui, il fait toujours partie du programme éducatif. L’objectif était de développer un remplacement pour Paint. Aujourd’hui, Paint.NET est beaucoup plus utile que Paint de Microsoft et possède quelques fonctions avancées.

Il dispose d’une interface facile à utiliser, qui permet d’utiliser des couches, des effets spéciaux, entre autres. Paint.NET est capable de réaliser des montages avancés que d’autres programmes payants, comme Photoshop, lui envieraient. Paint.NET est disponible en tant que programme de bureau traditionnel gratuit pour Windows et en tant qu’application à 7 $ dans le Microsoft Store.

Photoshop Express

Si les options ci-dessus vous semblent excessives ou si vous souhaitez bénéficier de l’expérience Adobe sans en payer le prix, Photoshop Express est une autre option à considérer. Bien que réduite par rapport à Photoshop standard, la variante Express offre un certain nombre d’excellentes options pour modifier vos photos, le tout avec une courbe d’apprentissage beaucoup plus progressive.

Photoshop Express offre un accès rapide et facile aux réglages de la barre de défilement et aux corrections « d’une seule touche » pour les photos de toutes sortes. Des « effets » préemballés permettent de modifier rapidement les images, qu’il s’agisse d’améliorer la coloration ou le contraste. Les outils de recadrage et de transformation vous permettent de régler l’orientation et la mise au point d’une photo, et les « détails » vous permettent de contrôler la netteté.

La prise en charge est limitée aux fichiers bruts de l’appareil photo et aux fichiers TIFF, JPG et PNG. Photoshop Express est une application gratuite que vous pouvez utiliser de manière transparente sur votre PC Windows, votre appareil iOS ou Android.

Pixlr

Pixlr propose deux outils auxquels vous pouvez accéder gratuitement : Pixlr X (express) et Pixlr E (avancé). Tous deux fournissent des outils d’édition essentiels, des niveaux limités et quelques autocollants. Ces outils sont financés par la publicité, mais vous pouvez passer au niveau Premium (5 $ par mois en prépaiement) ou au Creative Pack (15 $ par mois en paiement annuel) pour supprimer les publicités et débloquer des fonctionnalités supplémentaires.

Dans une comparaison entre Pixlr E et Pixlr X, ce dernier offre une édition plus rapide et plus facile et un design convivial. Ce logiciel est livré avec 12 outils essentiels, de l’application de filtres à l’ajustement des photos.

Pixlr E vous donne accès à 24 outils utiles. Les utilisateurs peuvent facilement dessiner des silhouettes, flouter, affiner ou cloner une photo et bien plus encore. Des versions de bureau sont disponibles pour MacOS et Windows, mais vous devez payer un abonnement pour les utiliser.

Application mobile Adobe Lightroom

Adobe est peut-être plus connu pour Photoshop, son logiciel de retouche coûteux, mais il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour profiter de la retouche photo de qualité Adobe, surtout si vous savez que vous tirerez le meilleur parti de vos retouches sur un appareil mobile. Avec Adobe Lightroom sur un appareil mobile, vous pouvez effectuer un grand nombre des réglages que vous feriez normalement avec d’autres applications de retouche : recadrage, réglage de la lumière, personnalisation des couleurs, ajout d’effets ou de filtres. Il est facile de naviguer dans l’application elle-même, qui possède une interface simple avec des icônes très identifiables et simples.

Mais Lightroom ne se contente pas de vous aider à améliorer la qualité de vos modifications ; il dispose également de ses propres commandes d’appareil photo pour vous aider à améliorer la qualité des photos que vous prenez avec votre appareil mobile. En fonction de vos appareils, vous pouvez choisir parmi différents modes de caméra tels que Auto, Professionnel et HDR. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement pour utiliser la plupart des fonctionnalités.

Photo Pos Pro

Photo Pos Pro est une option d’édition de photos décente pour les utilisateurs de Windows. La première chose à savoir est que le logiciel s’efforce de mettre l’accent sur la facilité d’utilisation et la personnalisation de l’expérience utilisateur. Il est doté de deux interfaces, une pour les experts (PRO) et une pour les novices (Novice). L’interface que vous choisissez détermine la manière dont vous allez éditer le logiciel. Le programme vous permet de passer facilement d’une interface à l’autre.

Le logiciel PRO ressemble un peu à Photoshop et, comme vous pouvez vous y attendre, il est doté de nombreuses fonctions d’édition avancées. Vous pouvez vous attendre à voir des courbes, des recadrages, des pinceaux, des effets, des règles et des options de réglage des couleurs et de la lumière. Cette interface est pleine d’outils pour une édition plus intense et, en tant que telle, elle peut être un peu écrasante avec ses multiples petites icônes et ses différents types de menus.

L’interface Novice est idéale pour les débutants ou ceux qui ont juste besoin d’apporter quelques modifications rapides à leurs photos. L’inconvénient de cette version du logiciel est qu’elle limite la taille des photos que vous pouvez enregistrer : elles ne peuvent pas dépasser 1 024 x 1 024 pixels.

Cyberlink PhotoDirector Essential

Lorsque vous installez Cyberlink PhotoDirector Essential, vous bénéficiez automatiquement d’un accès temporaire à quelques-unes des fonctionnalités premium en plus de la version gratuite du logiciel. Ces caractéristiques comprennent : un nombre illimité d’effets mensuels, aucun filigrane et des images de qualité supérieure provenant de Shutterstock. L’essai gratuit des fonctions premium ne dure que 30 jours. Lorsque vous ouvrez le logiciel pour la première fois, vous avez le choix entre deux interfaces : Le mode complet (toutes les fonctions) et le mode express (pour une modification rapide et facile).

Le mode complet n’est pas particulièrement intuitif et vous devrez faire quelques clics pour savoir où se trouvent les outils que vous recherchez, mais il y a de nombreux outils affichés de manière détaillée, ce qui est parfait pour les fanatiques de photographie. Le mode Express offre moins de fonctionnalités, mais si tout ce que vous voulez faire, c’est ajouter des filtres et des mises en forme amusantes à vos photos, ce mode est fait pour vous.

Quel est le logiciel de retouche photo le plus facile à utiliser ?

Le plus simple est Paint.NET, surtout si vous avez également besoin de capacités d’édition de niveau Photoshop. Ce programme combine de manière transparente une interface minimaliste, un affichage simple et familier et de nombreux outils et fonctions complexes que vous êtes en droit d’attendre d’un logiciel de retouche photo de haute qualité. Le seul logiciel de notre liste qui s’en approche en termes de facilité d’utilisation est l’application mobile Adobe Lightroom, qui ne propose pas beaucoup d’outils d’édition avancés.