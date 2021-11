Voici les meilleurs programmes de dessin gratuits du marché

Il existe deux programmes de dessin et de conception très populaires chez Adobe : Photoshop et Illustrator. Avec eux, vous pouvez faire du bon travail, mais à long terme, ils peuvent être très coûteux. Cependant, il existe également programmes de dessin gratuits avec de nombreux outils d’édition et une qualité comparable au premier cité, consultez notre liste des plus remarquables et choisissez celui qui correspond le mieux à vos attentes.

Voici les meilleurs programmes de dessin gratuits

Le meilleur

Inkscape

Inkscape est probablement le logiciel de dessin vectoriel le plus utilisé depuis son lancement en 2003. Dix-sept ans plus tard, il constitue toujours une excellente alternative gratuite de niveau professionnel à Adobe Illustrator. Il est soutenu par une communauté internationale qui peut vous aider à démarrer et vous guider en cas de problème avec ce logiciel open source.

Comme Illustrator, Inkscape dispose de tout ce dont un artiste numérique a besoin pour créer des illustrations de qualité quasi photographique. Sa palette d’outils de base comprend la création de lignes droites, de lignes à main levée, de formes, de boîtes 3D, de courbes de Bézier, de spirales, etc. Vous pouvez ajouter des couches, des remplissages de couleur et même des effets, tels que des flous, des biseaux, des ombres, des textures ou des lueurs.

De nombreux tutoriels texte et vidéo sont disponibles, et il vous donne également accès à des manuels et à des références rapides, notamment des informations sur les raccourcis clavier et les instructions en ligne de commande. Le tout, sans frais mensuels.

Le reste

Vectr

Il s’agit d’un autre outil de dessin vectoriel que vous pouvez télécharger ou utiliser gratuitement en ligne. Il possède une interface extrêmement propre, avec la pile de calques répertoriée sur la gauche, un tableau d’art assis au centre, et la configuration des objets que vous sélectionnez sur le tableau d’art apparaissant sur la droite. La boîte à outils semble minimaliste, jusqu’à ce que vous cliquiez sur le bouton « plus de formes » de la barre d’outils pour révéler 28 autres modèles.

À la base, Vectr est idéal pour créer des cartes de visite, des logos typographiques, des affiches et d’autres conceptions qui ne comportent pas beaucoup de détails. Il s’appuie sur des leçons intégrées couvrant les dégradés, les calques, les filtres et l’importation d’images. Vous trouverez également des didacticiels qui vous aideront à recréer l’icône Google Android, à concevoir l’image d’arrière-plan d’une chaîne YouTube, à créer les logos de Superman et de Batman, etc. Oh, et tous les dessins peuvent être exportés, imprimés et partagés sur Facebook ou Twitter.

Pixlr X ou Pixlr E

Bien qu’il soit connu comme un éditeur de photos en ligne simple et gratuit, vous pouvez utiliser Pixlr X pour créer de nouveaux dessins. L’interface est simple et facile à naviguer et vous permet de modifier des photos, de créer des dessins et d’ajouter une grande variété d' »éléments », c’est-à-dire la collection intégrée de superpositions, de bordures, de formes et d’autocollants de Pixlr.

Si Pixlr X est trop simple pour vous et que vous avez besoin de plus de fonctionnalités, la bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de passer à une version premium du service pour effectuer des modifications avancées. Vous pouvez simplement utiliser Pixlr E. Bien qu’elle ne soit pas aussi facile à utiliser, cette version est toujours gratuite et vous offre davantage de fonctionnalités et de personnalisation. Par exemple, vous pouvez personnaliser la forme ou le style des pinceaux et des stylos, ainsi que leur taille et leur opacité. Parmi les autres fonctions, citons le floutage, l’éclaircissement, la création de gradients et l’ajout de changements de couleur tels que l’intensité, la saturation et la température. Et vous aurez également accès aux outils et effets inclus dans Pixlr X.

Programme de manipulation d’images GNU (GIMP)

Cette alternative gratuite et open source à Adobe Photoshop existe depuis 1995 et comprend tout ce dont vous avez besoin pour modifier vos photos et vos dessins. Il vous permet même de créer de superbes peintures numériques à partir de rien. C’est un outil avec lequel tous les artistes numériques devraient vivre.

En général, GIMP fournit deux composants principaux : votre tableau d’art comme fenêtre centrale et une boîte à outils rectangulaire qui peut « flotter » sur le bureau, ou se coller sur le côté de la fenêtre centrale. Vous pouvez créer d’autres outils d’emballage « flottants » que vous pouvez ensuite regrouper, tels que les calques, les pinceaux, les canaux de couleur, les chemins et l’historique. Cette fonction est extrêmement utile si vous souhaitez rationaliser votre processus d’édition et de conception.

Mais c’est dans la boîte à outils que son arsenal artistique brille vraiment, avec des outils de peinture, de crayonnage, de flou, de netteté, de clonage, d’effacement et bien plus encore. Il y a même un outil Paths pour la création de lignes vectorielles de base, si vous ne voulez pas installer un programme vectoriel secondaire. Vous voulez des effets visuels ? Vous aurez accès à une énorme bibliothèque. GIMP prend même en charge les plug-ins créés par la communauté.