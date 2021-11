Voici les nouvelles séries Marvel qui arrivent sur Disney Plus.

Disney se lance à fond dans Disney Plus et, en pleine Journée Disney Plus, ils ont annoncé ce qu’ils prévoient d’ajouter au catalogue d’ici 2022 et au-delà. Et oui, il s’agit de super-héros Marvel.

Parmi ces annonces, l’une des plus accrocheuses est celle de X-Men 97, qui sera une suite de la série animée X-Men des années 1990. La nouvelle série sera dirigée par le scénariste Beau DeMayo, et un détail important est que les acteurs de la série originale seront de retour pour prêter leur voix à la nouvelle production ; parmi eux, Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Alison Sealy-Smith, Chris Potter, Catherine Disher, Adrian Hough et Christopher Britton.

Cela dit, si certains reprendront leurs rôles précédents, d’autres en joueront de nouveaux, selon les informations officielles publiées par Disney. La distribution sera également rejointe par de nouveaux acteurs, dont Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett et AJ LoCascio.

X-Men ’97 sortira en 2023 et, pour faire l’annonce, Marvel a adopté le mème populaire du Wolverine triste, car nous vivons à une époque où les mèmes sont embrassés, mais jamais méprisés.

Encore des super-héros de Marvel pour Disney Plus.

En plus du nouveau X-Men, Disney prépare une poignée de spectacles de la maison Marvel pour la plateforme de streaming. La liste comprend Echo, Agatha House of Harkness, She-Hulk, Ms. Marvel, Moon Knight, Secret Invasion et Ironheart, plus une deuxième saison de What If… ? et les séries animées I Am Groot, Marvel Zombies et Spider-Man Freshman Year.

Aucune de ces productions n’a de date de sortie confirmée, mais toutes commenceront à arriver à partir de décembre 2022. En outre, la plupart des acteurs qui ont déjà fait partie du MCU seront présents, notamment Kathryn Hahn, Samuel L. Jackson, Tim Roth et Mark Ruffalo.