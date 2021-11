Voici les offres de Microsoft pour le Black Friday 2021

Microsoft a annoncé ses offres du Black Friday et du Cyber Monday 2021, qui seront disponibles sur le Microsoft Store et s’appliqueront à ses appareils Surface, à l’abonnement Xbox Game Pass et aux jeux publiés par Xbox Game Studios, notamment les séries Forza Motorsport et Gears of War.

Microsoft Black Friday 2021 : offres sur les ordinateurs portables et les tablettes Surface

La meilleure nouvelle de Microsoft pour le Black Friday 2021 est que les ordinateurs portables Surface 4, les plus récents de la société, bénéficieront d’une réduction allant jusqu’à 150 $. La gamme Surface Go, qui représente la famille d’ordinateurs portables abordables de Microsoft, bénéficiera également d’une réduction allant jusqu’à 200 dollars.

Nous vous présentons ci-dessous toutes les offres Microsoft pour le Black Friday et le Cyber Monday 2021 sur les appareils Surface :

Mark Coppock/Digital Trends

Économisez jusqu’à 200 $ sur certains Surface Laptop Go, à partir de 549,99 $ (l’offre prend fin le 24 décembre 2021).

Microsoft Surface Laptop 4

Économisez jusqu’à 150 $ sur certains Surface Laptop 4s, à partir de 799,99 $ (l’offre prend fin le 16 décembre 2021).

Économisez jusqu’à 150 $ sur certains Surface Go 2, à partir de 299,99 $ (l’offre prend fin le 5 décembre 2021).

En plus de ces promotions, Microsoft a indiqué qu’il y aura des réductions allant jusqu’à 600 $ sur certains ordinateurs et des remises de 100 $ sur les accessoires JBL.

Microsoft Black Friday 2021 : Offres spéciales Xbox Game Pass

Les fêtes de fin d’année 2021 sont certainement la meilleure saison pour le Xbox Game Pass, avec des sorties comme Forza Horizon 5 et Halo Infinite qui arrivent entre novembre et décembre. Malheureusement, l’offre ne s’applique qu’aux nouveaux abonnés au Game Pass et uniquement sur PC.

Économisez 95 % sur Xbox Game Pass pour PC en obtenant vos trois premiers mois pour 1 $ et l’accès à des centaines de jeux pour PC, dont Minecraft, Forza Horizon 5 et Halo Infinite (l’offre prend fin le 1er avril 2021).

Il y aura également 40 % de réduction sur les accessoires HyperX Gaming pour Xbox et PC.

Toutes les offres seront disponibles sur le Microsoft Store dès les premières minutes du Black Friday et du Cyber Monday 2021.