Voici les personnages avec lesquels vous pourrez jouer dans Pokémon Unite.

in

Pokémon Unite a été lancé sur Nintendo Switch avec 23 personnages jouables, dont beaucoup sont les favoris des fans depuis plus de deux décennies. Beaucoup d’autres devraient arriver avec les futures mises à jour, mais pour l’instant, vous aurez à votre disposition des monstres emblématiques comme Pikachu, Charizard, Greninja, Gengar et plus encore.

Ces 23 Pokémon sont regroupés en cinq catégories : Attaquant, Speedster, All-rounder, Defender et Partisan. Chaque personnage a un style de jeu spécifique, mais tous apportent leur touche personnelle sur le champ de bataille. Avant de vous aventurer dans la toute nouvelle arène de combat multijoueur en ligne (MOBA), prenez quelques minutes pour vous familiariser avec tous les Pokémon de Pokémon Unite.

Vous voudrez également jeter un coup d’œil à la liste des Pokémon Speedsters, qui sont des personnages non jouables que vous rencontrerez au cours de chaque match et qui vous accorderont divers bonus lorsque vous les vaincrez.

Attaquants de Pokémon dans Pokémon Unite

Ces personnages ont peut-être peu d’endurance, mais ils compensent par des attaques qui peuvent infliger une tonne de dégâts à distance. Tous ceux qui cherchent à mettre la pression sur l’adversaire et à accumuler des points devraient prendre en compte ces Pokémon.

Pikachu : L’une des meilleures options pour les nouveaux joueurs, Pikachu peut facilement attaquer les ennemis à distance. Ses statistiques et son endurance de secours peuvent vous rendre vulnérable, mais tant que vous restez à l’écart de votre cible, vous devriez être en mesure d’infliger de lourds dégâts. Mieux encore, certaines de ses attaques paralysent les ennemis, les rendant vulnérables aux attaques suivantes.

Greninja : évitez d’incarner Greninja jusqu’à ce que vous maîtrisiez les bases de Pokémon Unite. Greninja est l’un des personnages les plus difficiles du jeu. Il est capable d’infliger de lourds dégâts et de surprendre ses ennemis avec des écrans de fumée et des sosies. Vous devrez évoluer de Froakie à Grogadier avant d’obtenir sa pleine puissance, mais le défi en vaut la peine.

Venusaur : Après un bref passage par Bulbasaur et Ivysaur, Venusaur offre d’incroyables dégâts par seconde (DPS). Il est un peu lent et possède les pires statistiques de soutien, mais son mouvement Colère verdoyante est une attaque mortelle qui vide rapidement les barres de santé à proximité.

Alolan Ninetales : Capable d’infliger des dégâts et de geler ses ennemis. Alolan Ninetales est une bénédiction pour n’importe quelle équipe. Évoluant d’Alolan Vulpix au niveau 4, Alolan Ninetales est un bon attaquant qui convient à tous les styles de jeu. Si les choses se compliquent, sa capacité Globe de neige arrêtera les adversaires, vous laissant le temps de vous échapper facilement ou de lancer une rafale d’attaques.

Cramorant : Avec une forte combinaison d’offensives, de résistance et de mobilité, Cramorant est implacable sur le champ de bataille. Il lance sa capacité Missile Gulp au bon moment, et tout Pokémon qui s’en approche sera bombardé d’un assaut de poissons volants.

Cendrillon : Cet excellent Pokémon est parfait pour harceler les ennemis avec des attaques avant de fuir vers un terrain sûr. Étant l’un des seuls attaquants à posséder une mobilité décente, Cendrillon est un bon choix pour les débutants. Le plus difficile ? Essayer de faire évoluer Scorbunny et Raboot ; faites cela et Cendrillon sera difficile à battre.

Gardevoir : Ajouté au jeu après sa sortie initiale, Gardevoir est un Pokémon incroyablement lent qui a un punch puissant. Il vous permettra d’attaquer les ennemis à longue distance avec des attaques psychiques, mais vous devrez maîtriser un ensemble unique de capacités pour l’utiliser correctement.

Pokémon Speedsters dans Pokémon Unite

Si vous voulez traverser le champ de bataille à toute vitesse, ces Speedsters sont idéaux pour cela. Avec des statistiques de Mobilité et d’Offensive élevées, les Pokémon de ce type de combat sont bien équipés pour marquer des points et attaquer rapidement leurs adversaires.

Zeraora : Impressionnante par sa mobilité et sa capacité d’attaque, Zeraora est parfaite pour les joueurs expérimentés. Vous devrez vous approcher pour causer de réels dégâts, mais ses compétences électrisantes sont mortelles dans les bonnes mains.

Talonflame : Avec un statut de mobilité supérieur, Talonflame peut se déplacer sur le champ de bataille plus rapidement que presque tous les autres Pokémon. Vous devrez évoluer rapidement à partir de Fletchling et Fletchinder, mais une fois que vous vous serez transformé en Talonflame, vous pourrez facilement prendre le contrôle du combat.

Absol : Une bonne option polyvalente, Absol est excellente pour infliger des dégâts à courte distance. Une bonne combinaison de mobilité, d’attaque et d’endurance en fait une option attrayante, bien que la nécessité de se déplacer avec précaution les destine aux joueurs expérimentés.

Gengar : Si vous voulez surprendre vos ennemis avec des attaques lourdes, Gengar est celui qu’il vous faut. Gengar offre un style de jeu où vous pouvez vous tapir dans l’herbe avant de sauter et de faire beaucoup de dégâts. Gastly et Haunter ne sont pas aussi puissants, mais Gengar se rattrape lorsque vous atteignez le niveau 9.

Pokémon Tout-Terrain dans Pokémon Unite

Ces véhicules tout-terrain sont dotés d’une combinaison d’attaque et d’endurance. Certains sont agiles, quelques-uns offrent d’excellents dégâts lors des affrontements, et d’autres ajoutent un jeu furtif au mélange. Quel que soit votre choix, vous bénéficierez d’une expérience de jeu polyvalente.

Charizard : Commencer comme un Charmander lent n’est pas facile, mais il évolue en Charmeleon et finalement en Charizard pour avoir l’un des ensembles de compétences les plus polyvalents de tout Pokémon Unite. Avec un solide équilibre entre l’attaque, l’endurance et la mobilité, Charizard peut efficacement stopper la progression de l’ennemi.

Lucario : Alliant mobilité et offensive, Lucario est un combattant redoutable qui nécessite de rester en mouvement pour réussir. Utilisez Aura Canon et vous aurez un énorme rayon d’énergie qui dévastera quiconque se trouve sur son chemin.

Machamp : Si vous recherchez la force brute, Machamp devrait être en tête de votre liste. Avec d’excellentes statistiques offensives et une endurance et une mobilité surprenantes, Machamp est un excellent Pokémon pour le combat rapproché. Blitz Bombardement est le mouvement phare de son arsenal, permettant à Machamp de lancer une série de coups mortels sur sa proie.

Garchomp : La capacité rugueuse de Garchomp peut causer des dommages à quiconque l’attaque, ce qui en fait un excellent moyen de blesser les adversaires négligents qui ne font que gaspiller leurs capacités.

Les défenseurs de Pokémon dans Pokémon Unite

Avec les meilleures statistiques d’endurance de tout Pokémon Unite, ces trois défenseurs sont les meilleurs pour protéger leurs coéquipiers et éloigner les adversaires des points clés de la carte. Ils sont peut-être un peu lents et manquent de puissance, mais ils savent définitivement encaisser les coups.

Snorlax : Croyez-le ou non, Snorlax ne bloquera aucun chemin dans Pokémon Unite. Au lieu de cela, il s’agit d’un personnage entièrement jouable, doté d’un indice d’endurance qui ferait honte aux autres. Capable d’encaisser de nombreuses attaques avant d’être assommé, Snorlax est un excellent personnage pour les nouveaux joueurs.

Crustle : Avec quelques capacités de contrôle des foules, Crustle est excellent pour contrôler le flux du combat. En érigeant un mur de roche pour stopper vos adversaires dans leur élan, il donne à vos coéquipiers le temps d’intervenir et de causer des dégâts massifs.

Slowbro : est peut-être très lent, mais il sait comment encaisser un coup. Combinez son impressionnante Endurance avec d’excellentes capacités de secours, et Slowbro est un maître pour attirer l’attention de l’ennemi pendant que votre équipe fait le reste.

Blastoise : Un autre des derniers arrivants de Pokémon Unite, Blastoise est le défenseur parfait pour les fans de longue date de la série. L’immense tortue peut repousser ses adversaires avec des attaques étonnamment puissantes, tout en étant capable d’encaisser des coups si quelqu’un parvient à s’approcher.

Les supporters de Pokémon dans Pokémon Unite

Qu’ils soignent les alliés, augmentent la vitesse de déplacement ou endorment profondément les ennemis, ces Pokémon donnent l’avantage au reste de l’équipe. Au lieu de causer ou d’absorber des dégâts massifs, les Supporters appliquent divers effets de statut pour renverser le cours de la bataille.

Eldegoss : Manque de puissance réelle, mais Eldegoss peut rapidement restaurer la puissance de son équipe. Il peut également augmenter sa vitesse de déplacement, ce qui lui permet de rattraper plus facilement ses ennemis ou de s’échapper rapidement.

M. Mime : Assommer et ralentir les adversaires est la spécialité de M. Mime. C’est l’un des personnages les plus lents de Pokémon Unite, mais son ensemble unique de capacités de modification des mouvements en fait un personnage amusant qui peut changer la direction d’un combat.

Wigglytuff : vous allez vouloir rester proche de vos ennemis en tant que Wigglytuff car la plupart de ses statistiques sont incroyablement basses. Cependant, cela est presque compensé par une statistique de sauvegarde supérieure. Plus précisément, l’utilisation de la capacité Récital d’étoiles vous protégera, vous et vos alliés, dans un rayon limité. Associé à de bons attaquants, Wigglytuff est un excellent choix.

Blissey : Un peu comme Eldegoss, vous ne ferez pas beaucoup de dégâts avec ce personnage. Au lieu de cela, vous disposerez d’une grande variété de mouvements pour restaurer votre puissance, mais il sera important de rester proche des joueurs les plus puissants de votre équipe.

Pokémon sauvage dans Pokémon Unite

Ces Pokémon sauvages apparaîtront de manière aléatoire lors de vos combats, battez-les et vous gagnerez divers bonus et points pour votre équipe. Certaines sont spécifiques à certaines cartes et d’autres n’apparaissent qu’à certains moments du jeu. Ce sont tous les Pokémon sauvages que vous pouvez vous attendre à rencontrer dans Pokémon Unite.

Ouvrir

Aipom

Alolan Meowth

Araquanidés

Audino

Avalugg

Bouffalant

Corphish

Crawdaunt

Combee

Drednaw

Électrode

Dewpider

Frosmoth

Ledyba

Ledian

Lillipup

Ludicolo

Regigigas

Rotom

Snom

Sunkern

Sunflora

Venomoth

Vespiquen

Zapdos