Voici les raisons d’un éventuel changement de nom de la FIFA

EA Sports a récemment annoncé que la série de jeux FIFA pourrait changer de nom et laisser derrière elle la marque de l’instance dirigeante du football professionnel. Et les raisons de cette situation pourraient n’être rien d’autre qu’un désaccord entre la société de production du jeu et la Fédération Internationale de Football Association.

Selon un rapport du New York Times, EA Sports et la FIFA négocient depuis deux ans une prolongation de contrat qui se termine en 2022. Des sources proches des deux entreprises révèlent que le contrat porte sur 150 millions de dollars qu’EA verse à la FIFA chaque année, montant que la FIFA entend doubler lors d’un éventuel renouvellement pour le porter à plus d’un milliard de dollars tous les quatre ans.

À l’heure actuelle, ce contrat est exclusif et personne d’autre ne peut utiliser la marque FIFA pour des produits liés aux jeux vidéo. De même, « les pourparlers sont au point mort car ni la FIFA ni EA ne peuvent se mettre d’accord sur les droits impliqués par cette exclusivité ».

EA Sports serait intéressé par l’exploitation des droits au-delà de la simple création de jeux vidéo sur une base annuelle. La FIFA, pour sa part, estime qu’elle ne devrait avoir aucun problème à réaliser de nouveaux profits en concédant des licences de sa marque à d’autres entreprises du même segment des jeux vidéo.

Toutefois, les mêmes sources indiquent qu’EA Sports a actuellement un léger avantage en raison de sa position. La première analyse indique que si le jeu de football change de nom, la perte ne serait pas si importante car, techniquement, le seul tournoi de la FIFA qu’il ne pourrait pas présenter avec ses logos officiels serait la Coupe du monde.

En revanche, toutes les autres licences de club et les compétitions individuelles, telles que la Ligue des champions, la Libertadores ou la Premiership anglaise, sont négociées indépendamment de la FIFA. En fait, EA Sports a récemment annoncé qu’il avait renouvelé son contrat avec la FIFPro, le syndicat mondial des footballeurs professionnels qui veille aux droits d’image des joueurs de football professionnels.

Ainsi, les futurs titres pourront continuer à utiliser les noms et les ressemblances physiques des footballeurs sans problème, ce qui montre qu’EA Sports a conclu des accords avec les différentes entités du jeu.

Pour l’instant, on ne sait pas comment la négociation entre les deux partenaires va se terminer, et les experts disent que d’ici la fin de l’année, une fumée blanche devrait s’échapper, soit parce que le partenariat est renouvelé, soit parce qu’il prend fin. Si cela se produit, EA Sports prépare déjà le terrain et a enregistré ce qui pourrait être le nom des futurs jeux FIFA sans le nom de la fédération.