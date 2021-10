Vos enfants sont-ils en sécurité en ligne ? Bark et Cricket proposent une application de contrôle parental

La sécurité des enfants en ligne est l’une des principales préoccupations des parents aujourd’hui. C’est pourquoi de nombreuses entreprises redoublent d’efforts pour jouer un rôle proactif dans la réduction des risques.

Cricket Wireless et Bark Technologies en sont un bon exemple. Elle propose une version gratuite et un abonnement à prix réduit de son application de surveillance parentale Bark, qui aide une famille à mieux surveiller et comprendre l’activité en ligne de ses enfants au quotidien. Si, en tant que parent, vous êtes à la recherche d’un Une application pour surveiller le téléphone portable de votre enfantL’écorce pourrait être exactement ce que vous recherchez.

Comment fonctionne l’écorce

L’intérêt de l’utilisation de Bark réside en partie dans le fait qu’elle évite aux parents de devoir surveiller les SMS et les activités en ligne de leurs enfants pour assurer leur sécurité. Au lieu de cela, les parents reçoivent des alertes lorsqu’une activité irrégulière est détectée par le système d’intelligence artificielle de l’application, notamment des scénarios de cyberintimidation, des tendances suicidaires, des rencontres possibles avec des abuseurs d’enfants et d’autres contenus dangereux. L’application permet aux parents de décider quand prendre des mesures, car elle facilite le filtrage des sites web, la création de journaux de localisation et la définition de délais pour l’utilisation du mobile ou de la tablette.

Bark se concentre sur une large liste d’applications populaires auprès des jeunes et fournit même aux parents des ressources supplémentaires qu’ils peuvent utiliser pour mieux comprendre les risques potentiels d’être en ligne. Et si les options de surveillance de Bark sont étendues par rapport à d’autres applications de contrôle parental, elles favorisent également le développement sain des jeunes. Le système d’alerte a été conçu dans le respect de la vie privée des enfants. Les familles peuvent donc être assurées que leurs enfants exploreront le monde en toute sécurité et sans dépasser les limites.

En outre, Bark a été utilisé dans une étude sur les risques encourus par les jeunes en ligne, menée par les Centers for Disease Control and Prevention. Entre autres résultats, il a été constaté que certains comportements surveillés par l’application peuvent être utilisés pour prédire l’intention suicidaire chez les jeunes qui ont été confrontés à des contenus plus dangereux. Si l’application elle-même ne peut pas prédire si un enfant sera à risque à l’avenir, l’étude montre qu’avec davantage de données contrôlées avec Bark, il est possible de comprendre quel contenu affecte le plus un enfant et comment les parents peuvent l’empêcher à l’avenir.

Y a-t-il une meilleure option ?

Si Bark ne répond pas à vos besoins, il existe d’autres applications de contrôle parental. Vous n’en aurez peut-être même pas besoin, car la plupart des téléphones les plus récents comportent des outils conçus pour la sécurité des enfants. Cela vaut donc la peine de se pencher sur les meilleurs téléphones pour enfants.

En outre, toutes les applications de contrôle parental ne finissent pas sur le marché. Apple a récemment tenté de créer une fonction similaire à Bark, qui visait à empêcher la diffusion de matériel pédopornographique en ligne en créant une base de données iCloud des photos des utilisateurs, mais les projets ont été interrompus en raison de problèmes de confidentialité.

Comment vous pouvez essayer l’écorce

Si vous êtes client Cricket, vous pouvez bénéficier d’un abonnement gratuit à Bark Jr qui, s’il ne vous montrera pas d’alertes sur l’activité de vos enfants, vous permettra de gérer leur temps d’écran, de filtrer les sites web et d’utiliser les journaux de localisation. Si vous voulez essayer le système d’alerte, vous pouvez obtenir un abonnement Bark Premium à prix réduit, à raison de 10 dollars par mois pendant 12 mois. D’autres options d’abonnement sont disponibles sur le site web de l’écorce.