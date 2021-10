Vous cherchez des ordinateurs portables bon marché ? Pour moins de 500 €, voici les meilleurs

Normalement, pour qu’un ordinateur portable coûte moins de 500 dollars, des sacrifices doivent être faits, que ce soit au niveau des performances, de la qualité de l’écran, de la batterie ou d’un autre élément. Toutefois, il existe des exceptions, Ordinateurs portables bon marché qui parviennent à offrir pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour un prix auquel il est difficile de résister.

Nous avons également fait des choix pour le meilleur Chromebook à moins de 500 €, le meilleur ordinateur portable de 13 pouces (également à moins de 500 €), et même le meilleur ordinateur portable à moins de 200 €.

Les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 dollars

Lenovo Chromebook Flex 5

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur ordinateur portable que vous pouvez trouver à moins de 500 €.

À qui s’adresse-t-il ? Toute personne qui a besoin d’un ordinateur portable bien construit et performant, mais qui n’a pas beaucoup d’argent.

Trouver un ordinateur portable de 13 pouces à moins de 500 € est presque impossible. C’est dommage, car c’est la taille la plus populaire pour un ordinateur portable.

Mais ce n’est pas impossible grâce à Chrome OS, et le Lenovo Chromebook Flex 5 parvient à être proposé à moins de 500 € et offre des performances impressionnantes, avec la flexibilité d’un 2-en-1. Cela place ce Chromebook en tête de notre liste.

On y trouve notamment un processeur Intel Core i3-10110U de 10e génération, ce qui est assez rapide pour Chrome OS. Les 4 Go de RAM pour de bonnes performances et des prouesses multitâches modérées et les 64 Go de stockage sont suffisants si vous faites un bon usage du cloud.

Il n’est pas surprenant que ce soit un Chromebook qui occupe cette catégorie, et le Chromebook Flex 5 est un ordinateur très complet pour un prix modique.

Acer Aspire 5

Mark Coppock / Digital Trends

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur ordinateur portable Windows 10 disponible à moins de 500 €.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui veulent un ordinateur portable Windows 10 qui ne laissera pas votre porte-monnaie vide.

L’Acer Aspire 5 a été considérablement amélioré lors de son récent rafraîchissement, offrant de meilleures performances, une meilleure qualité de fabrication et une meilleure autonomie.

Le dernier modèle, dont le prix est légèrement plus élevé pour le moment, est équipé d’un processeur Core i3-8145U 10th Gen Core, de 4 Go de RAM, d’un SSD de 128 Go et d’un écran Full HD de 15,6 pouces.

C’est beaucoup d’ordinateur pour pas beaucoup d’argent. Mieux encore, il s’agit d’un ordinateur portable économique bien construit qui inspire confiance, son clavier et son pavé tactile sont bien au-dessus de sa catégorie. L’autonomie de la batterie est également un atout, car l’Aspire 5 rivalise avec des ordinateurs portables beaucoup plus coûteux.

L’écran 1080p de 15 pouces est également très bon pour le prix, bien que vous deviez dépasser un peu le budget de 500 € pour ajouter la fonctionnalité d’écran tactile. Cependant, comme cet ordinateur portable n’est pas un 2-en-1, cela pose moins de problèmes.

Ordinateur portable Dell Inspiron 14

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur ordinateur portable de 14 pouces à moins de 500 €.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui veulent un ordinateur portable de moins de 15 pouces pour un prix modique.

Il n’est pas courant d’acheter un ordinateur portable avec un châssis entièrement métallique pour 500 dollars ou moins, sans parler d’un processeur Intel Tiger Lake Core i3-1154G4 de 11e génération, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go.

Ce sont des spécifications qui coûtent normalement des centaines de dollars de plus. Ajoutez à cela un écran IPS Full HD de 14 pouces et le tour est joué. L’Inspiron 14 est également un ordinateur portable de bonne taille, avec une épaisseur de 0,66-0,70 pouces et 3,15 livres.

Il présente même des bords relativement fins, ce qui en fait un châssis plus petit que celui d’un ordinateur portable de 14 pouces classique. La connectivité est également excellente, avec un port USB-C 3.2 (malheureusement non compatible avec Thunderbolt), deux ports USB-A 3.2 et un port HDMI 1.4 de grande taille. La connectivité sans fil est améliorée avec Wifi 6 et Bluetooth 5.1.

Si vous ne recherchez pas un ordinateur portable à gros budget, mais que vous ne voulez pas non plus un ordinateur trop petit, l’Inspiron 14 est une excellente option qui coûte un peu moins de 500 €.

Microsoft Surface Go

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur 2-en-1 à moins de 500 €.

À qui s’adresse-t-il ? Pour tous ceux qui veulent un 2-en-1 avec un budget limité.

Le Surface Go de Microsoft est le petit dernier de la gamme Surface, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas une petite machine compétente.

En commençant à un prix bien inférieur à notre limite de 500 €, vous pourriez penser que c’est un peu bon marché, même pour ce que nous regardons, mais vous auriez tort.

Reprenant bon nombre des excellentes caractéristiques de ses frères et sœurs plus coûteux, le Surface Go est un 2-en-1 robuste et bien construit qui fonctionne aussi bien en mode tablette qu’en tant qu’ordinateur portable.

Vous devrez payer un peu plus pour le Type Cover si vous souhaitez bénéficier de l’expérience complète d’un ordinateur portable, mais cela vous laisse la possibilité d’effectuer une mise à niveau ultérieurement si vous souhaitez étaler vos coûts.

Bien que son écran ne soit pas aussi détaillé que celui d’une tablette dédiée comme l’iPad, l’écran du Surface Go est l’un des meilleurs que nous ayons vus pour un ordinateur portable convertible à ce niveau de prix.

Ce n’est pas l’appareil le plus rapide du monde et les jeux ne tournent pas facilement sur le Surface Go, mais il dispose d’une autonomie décente et, à ce prix, vous ne trouverez pas d’ordinateur portable Windows 2-en-1 qui puisse le battre.

Lisez notre comparaison entre Surface Go et Surface Pro 7.

Dell Inspiron 14 2-en-1

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur grand 2-en-1 à moins de 500 €.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui veulent un grand 2-en-1 sans prix élevé.

L’Inspiron 14 2-en-1 a beaucoup de points communs avec son homologue traditionnel, l’ordinateur portable. Il s’agit d’une machine entièrement métallique avec des cadres plus petits, à l’exception du cadre inférieur, qui est plus grand pour accueillir la charnière à 360 degrés qui permet à la machine de se convertir en modes clapet, tente, multimédia et tablette.

Il n’a pas la même configuration que l’ordinateur portable, ni le même prix, avec 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go et un processeur Intel Core i3-1115G4. Mais il prend en charge un stylet pour l’encrage Windows 10, ce qui est un plus, et la flexibilité du facteur de forme 2-en-1 compense les défauts de configuration.

Il partage également la même connectivité que l’ordinateur portable, avec un port USB-C 3.2, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI 1.4 de taille normale et, cette fois, un lecteur de carte SD (qui est absent de l’ordinateur portable). Wifi 6 et Bluetooth 5.1 complètent la connectivité.

L’Inspiron 14 2-en-1 est un excellent ordinateur pour un prix aussi bas et devrait figurer sur la liste de tous les utilisateurs.

Lenovo Chromebook Duet

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur ordinateur portable à moins de 300 €.

À qui s’adresse-t-il ? Pour tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur flexible mais dont le budget est limité.

Si c’est votre cas et que vous souhaitez une tablette détachable capable de répondre à vos besoins de navigation sur le Web et de productivité légère, ne cherchez pas plus loin que le Chromebook Duet de Lenovo.

Il s’agit d’une tablette au prix attractif de 279 € (299 € avec 128 Go de stockage) et, mieux encore, elle est livrée avec un couvercle à béquille et un grand clavier tactile.

Cela fait du Chromebook Duet l’un des appareils au meilleur rapport qualité-prix que nous ayons vu, coûtant des centaines de dollars de moins que les tablettes concurrentes une fois que vous avez dépensé l’argent pour une housse de clavier.

Les performances sont médiocres, mais suffisamment rapides pour les tâches que vous lui demanderez d’effectuer, et l’écran est étonnamment bon pour son prix. Il exécute vos applications Android préférées et offre l’une des meilleures expériences de navigation sur une tablette.

Samsung Chromebook 4+

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur ordinateur portable de 15 pouces à moins de 500 €.

À qui s’adresse-t-il ? Qui veut un ordinateur portable avec un plus grand écran, mais qui n’a pas un plus gros budget.

Peu d’ordinateurs portables de cette liste sont aussi attrayants. Cependant, le Samsung Chromebook 4+ est étonnamment élégant.

Oui, c’est un ordinateur portable de 15 pouces, mais il ressemble autant à un MacBook Pro qu’à un ordinateur portable à moins de 300 dollars. Ses rebords sont très fins, le pavé tactile est grand et il ne pèse que 3,75 livres.

Mais le Samsung Chromebook 4+ ne se résume pas à son apparence. Il couvre également les éléments essentiels mieux que tout autre Chromebook à ce prix. Il est doté d’un écran 1080p complet, de deux ports USB-C et de 4 Go de RAM.

Il existe des Chromebooks plus rapides, mais cet ordinateur portable peut gérer une quantité modeste d’onglets Chrome et exécuter vos applications Android.

Conseils de recherche et d’achat

Les ordinateurs portables de moins de 500 € sont-ils bons ?

Ils peuvent l’être, mais il est difficile d’en trouver un qui ne présente pas de faiblesses dans plusieurs domaines. Essayez d’éviter les ordinateurs portables dont la résolution d’écran est inférieure à 1080p, les ordinateurs portables Windows 10 dotés d’un processeur Pentium ou les ordinateurs portables sans disque dur.

Il y a toujours des exceptions, mais ce sont les types de composants qui font une différence significative dans votre expérience de l’ordinateur portable.

Quel que soit votre choix, n’attendez pas de votre ordinateur portable à 500 € qu’il effectue des tâches complexes comme le montage vidéo ou les jeux. Ils sont destinés à l’informatique de base, au traitement de texte et à la navigation sur Internet.

Devrais-je acheter un Chromebook ?

Les Chromebooks ne proposent pas Windows, ce qui peut être une bénédiction ou une malédiction, selon votre opinion sur le système d’exploitation de Microsoft.

Au fur et à mesure de leur maturation, les Chromebooks sont devenus des alternatives viables aux ordinateurs portables Windows, notamment dans la gamme de prix inférieure.

Chrome OS étant un système d’exploitation plus léger, avec moins de fonctionnalités, les Chromebooks sont souvent plus rapides et offrent une meilleure autonomie que leurs homologues Windows (à un prix donné).

Ils prennent même en charge les applications Android via le Google Play Store, qui vous donne accès à un large éventail d’applications et de jeux mobiles. Cela dit, l’expérience des applications Android peut laisser beaucoup à désirer, il ne faut donc pas y compter.

L’inconvénient est que vous ne pouvez pas vous connecter et installer n’importe quelle application. En fait, tout ce qui est en dehors de ce que vous pouvez faire dans un navigateur web est interdit.

Pouvez-vous acheter un ordinateur portable de jeu pour moins de 500 € ?

Normalement, non. Les ordinateurs portables de jeu les moins chers se vendent autour de 650 €. Ces ordinateurs portables sont sous-puissants pour les jeux modernes, mais si vous jouez à des jeux plus légers et que vous êtes prêt à jouer avec des paramètres bas, ils seront acceptés.

Aucun des ordinateurs portables de cette liste ne constitue un bon choix pour les jeux en 3D.

Que manque-t-il aux ordinateurs portables à 500 € ?

La plupart des ordinateurs portables à 500 dollars sont en plastique, contrairement à l’aluminium et aux autres matériaux haut de gamme utilisés dans les ordinateurs portables coûteux. Vous trouverez également des performances plus rapides dans ces ordinateurs portables plus chers.

Les processeurs à quatre cœurs et 8 Go de RAM sont la norme pour les ordinateurs portables de milieu de gamme, alors que la plupart des options de cette liste en ont moins.

Les ordinateurs portables coûteux sont souvent spécialisés dans l’autonomie de la batterie ou les performances graphiques. Le Dell XPS 13 vous offrira une autonomie de batterie de toute une journée, tandis que le Razer Blade vous permettra de jouer à des jeux modernes à des fréquences d’images élevées.

Lorsque vous achetez un ordinateur portable à moins de 500 €, vous devez vous attendre à un ordinateur de base. Vous pouvez gérer la plupart des tâches quotidiennes sans problème, mais les jeux, l’édition de photos/vidéos et d’autres tâches plus exigeantes peuvent nécessiter un budget plus élevé.