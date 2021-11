Vous envisagez d’offrir une console de jeux ?

Les fêtes de fin d’année approchent, et vous pensez peut-être qu’un mois est largement suffisant pour acheter tous les cadeaux dont vous avez besoin, mais nous vivons à l’ère de la livraison le lendemain – il n’a jamais été aussi facile de laisser les achats à la dernière minute ! Vous n’aurez probablement aucun problème à vous connecter sur Amazon ou Best Buy depuis votre ordinateur le 15 décembre, à acheter une PlayStation 5 et à la déposer sous le sapin à temps, emballée et tout.

Faites-nous confiance : si vous voulez passer des fêtes de fin d’année heureuses et sans stress, vous devez changer cet état d’esprit dès maintenant. Cette année, obtenir une console de jeux vidéo avant le 25 décembre n’est pas une mince affaire. En fait, il est peut-être déjà trop tard.

La rareté n’est pas un jeu d’argent

De nos jours, les consoles sont une denrée recherchée et difficile à trouver. Ce n’est pas un hasard ; tout d’abord, l’industrie du jeu vidéo a connu un boom en 2020, car beaucoup se sont tournés vers le jeu pour se divertir pendant la période d’enfermement due à la pandémie de COVID-19. Les consoles telles que la Nintendo Switch ont commencé à se vendre à mesure que l’intérêt grandissait. Et si, en 2021, ce facteur a diminué, les amateurs de jeux vidéo sont aujourd’hui plus nombreux que jamais, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de personnes essayant de mettre la main sur des consoles.

Taylor Frint/Digital Trends

Ce regain de popularité est également dû au lancement de la série X/S de la Xbox et de la PlayStation 5 en novembre de l’année dernière. L’arrivée d’une console sur le marché suscite toujours l’enthousiasme du public, il est donc souvent difficile de s’en procurer dès sa mise en vente. Pour compliquer encore les choses, les revendeurs en ont amassé autant qu’ils le pouvaient et les ont vendus à des prix exorbitants, aggravant encore la crise provoquée par les pénuries. Les détaillants ne parviennent toujours pas à maîtriser le problème, même avec de nouveaux matériels comme la Nintendo Switch OLED.

Tous ces facteurs ont été aggravés par le plus gros problème de tous : le manque de puces. Comme vous le savez peut-être déjà, il n’est actuellement pas facile de trouver les pièces clés nécessaires à de nombreux produits électroniques – un problème d’approvisionnement causé par la pandémie. Malheureusement, ces puces sont essentielles à la fabrication des nouvelles consoles, et l’offre ne cesse de diminuer.

C’est une recette parfaite pour un désastre. Tout le monde veut une nouvelle console, mais il est physiquement impossible pour les fabricants de les produire au rythme nécessaire. Et quand ils le feront, les revendeurs s’arracheront le peu de stock qu’il reste. Vous n’avez pas trouvé de PS5 pour votre enfant frustré ? C’est pour ça.

Que pouvez-vous faire ?

Il n’y a pas de réponses simples. La première étape consiste simplement à comprendre la gravité de la situation. Il ne s’agit pas du cas classique du jouet à la mode qui est le must-have des fêtes de fin d’année et que vous ne trouverez pas avant d’avoir passé la journée dans les magasins. Ici, les détaillants reçoivent des quantités très limitées et il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faire pour accélérer le processus.

En étant conscient de cela, vous pourrez agir sans hésiter lorsque vous parviendrez à trouver la console que vous cherchez à acheter. Ne t’y attarde pas. Vous ne trouverez pas de Xbox X Series moins chère ailleurs. Si vous le voyez en vente sur le site de Best Buy, ne perdez pas une précieuse seconde à vous demander s’il ne sera pas bientôt sur Amazon. Le moment d’en acheter un, physiquement ou en ligne, est l’instant où vous le voyez.

Ce conseil est particulièrement précieux pour le Black Friday et le Cyber Monday, car il est probable qu’après ces journées, les magasins n’auront plus de consoles disponibles avant Noël. Peut-être qu’en décembre, l’un d’entre eux surgira inopinément quelque part, mais la réalité est que, chaque jour qui passe, les chances de succès s’éloignent de plus en plus.