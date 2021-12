Vous n’avez plus besoin d’utiliser des applications tierces pour créer des autocollants sur WhatsApp.

WhatsApp est enfin autorisé, créer des autocollants dans l’application elle-même comme cela a été rapporté par 91Mobiles grâce à une nouvelle fonctionnalité vue dans la dernière bêta. Jusqu’à présent, la possibilité de transformer des images ou des GIF en autocollants n’était disponible que via des applications tierces.

Avec le nouveau bouton « créer », qui apparaîtra dans la section des autocollants de WhatsApp, tout utilisateur pourra télécharger une image et la transformer en autocollant.. L’outil comprendra probablement des options permettant de recadrer, de modifier ou de personnaliser l’autocollant. Ceux-ci seront enregistrés dans la galerie, avec le reste des autocollants, et pourront être partagés via les chats. Le destinataire pourra également l’ajouter à ses favoris.

La fonctionnalité, pour le moment, est destinée aux membres de la version bêta de WhatsApp pour Android et sera déployée à tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines. En attendant, il est possible de créer des autocollants à l’aide d’applications telles que « Sticker Maker Studio », qui fonctionne de manière similaire à ce que propose l’application de messagerie.

WhatsApp augmente le temps pendant lequel vous pouvez supprimer un message

91Mobiles affirme également que WhatsApp teste également l’extension du délai de suppression des messages pour tous. Pour l’instant, ils ne peuvent être supprimés que si une heure au maximum s’est écoulée depuis l’envoi du message, mais l’entreprise pourrait augmenter ce délai. jusqu’à 6 jours plus tard.

Pendant ce temps, l’application de messagerie appartenant à Meta continue de travailler sur d’autres fonctionnalités qui pourraient arriver très bientôt. Parmi elles, la possibilité de détecter si un compte WhatsApp Business est ajouté ou non à la liste des contacts. Si ce n’est pas le cas, l’application vous en avertira par un message en bas de page. Il s’agit d’une petite fonctionnalité qui peut empêcher un utilisateur de tomber dans le piège des escroqueries. ou de recevoir des SPAM d’une entreprise qui ne les intéresse pas. L’application vous permettra également d’empêcher ce chat d’envoyer d’autres messages.

WhatsApp est également en train de développer un Fonctionnalité de communauté similaire à Discord. Ces canaux offrent des fonctionnalités similaires à celles des groupes, mais avec plus d’outils pour contrôler l’envoi des messages et la possibilité de créer des canaux pour diviser différentes catégories. Les administrateurs auront également la possibilité de limiter l’envoi de messages.