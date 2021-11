Vous trouverez l’ordinateur portable 4K que vous recherchez dans cette liste.

Le meilleur Ordinateur portable 4K Les ordinateurs portables que vous pouvez trouver sur le marché sont énumérés ci-dessous. Ces machines vous offrent des images de la plus haute qualité, tout en étant équipées des technologies les plus avancées. Jetez un coup d’œil à ces ordinateurs portables et choisissez celui qui vous convient le mieux.

Les meilleurs ordinateurs portables 4K

Dell XPS 13 (2021)

Pourquoi vous devriez l’acheter : Parce que le XPS 13 est un excellent ordinateur portable à tous points de vue et qu’il est superbe avec son écran 4K.

Pour qui ? tout le monde sauf les joueurs.

Le XPS 13 est notre ordinateur portable préféré, il n’est donc pas surprenant que son option 4K figure en tête de la liste de nos ordinateurs portables 4K préférés. La dernière version va plus loin que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent : elle a déplacé la webcam vers le haut, réduit encore plus les bords et le châssis, et offre quelques-unes des meilleures caractéristiques techniques que l’on puisse trouver actuellement dans le format 13 pouces (bien qu’il existe quelques autres options).

Le modèle 4K UHD doté d’un processeur Intel Core i7-118G7 de 11e génération à six cœurs, de 16 Go de RAM et d’un téraoctet de stockage SSD PCIe NVMe offre des performances de premier ordre, mais il existe un certain nombre d’alternatives avec moins d’options matérielles. Quelle que soit l’option choisie, l’écran tactile 4K est fantastique, même dans les bureaux lumineux et en extérieur, grâce à sa luminosité de 500 nits. Il offre un excellent contraste, une large gamme de couleurs (bien qu’elle ne soit pas aussi étendue que celle des autres ordinateurs de notre liste) et une meilleure précision des couleurs que la plupart des ordinateurs portables de ce segment.

Le seul bémol à tout cela est que l’écran 4K exige davantage de la batterie, ce qui oblige à sacrifier un peu de la longévité du XPS 13 (2021) pour passer au 4K. De plus, si les cartes graphiques intégrées Iris Xe constituent une grande amélioration par rapport à plusieurs générations précédentes et permettent de jouer à des jeux d’entrée de gamme, rien ne remplace une puce graphique intégrée.

Dell XPS 15

Pourquoi vous devriez l’acheter : Parce que c’est le XPS 13 mais avec plus d’espace pour profiter de ce magnifique écran 4K.

Pour qui ? pour tous ceux qui veulent plus qu’un ordinateur portable de 13 pouces.

Plus grand et plus performant, mais un peu moins portable que son petit frère, le XPS 15 se place en tête de notre liste des meilleurs ordinateurs portables de 15 pouces et la configuration 4K est l’une de nos préférées. Vous bénéficiez d’un prix plus avantageux et d’une meilleure autonomie avec l’option 1080p, mais si c’est une expérience 4K que vous recherchez, le XPS 15 offre l’une des meilleures.

La dernière version ne présente plus le mauvais placement de la webcam à la base des bords de l’écran, ce qui est un changement agréable. Ses performances sont solides grâce aux puissants processeurs Intel Core i7 et i9 de 9e génération, à une mémoire pouvant atteindre 32 Go et à une puce graphique Nvidia RTX 3050 Ti, ce qui lui permet d’offrir des capacités de jeu de base décentes et des performances solides pour les applications créatives. L’écran OLED 3.5K en option vous permet de bénéficier de l’un des meilleurs écrans du marché en termes de contraste, de précision des couleurs et d’incroyable luminosité.

Bien qu’il ne soit pas aussi élégant que certaines des mises à niveau plus récentes des ordinateurs portables XPS, ce modèle XPS 15 est toujours fantastique à regarder et à utiliser, et il est l’un de nos ordinateurs portables 4K préférés disponibles actuellement.

Dell XPS 17

Pourquoi vous devriez l’acheter : vous avez besoin d’un ordinateur portable grand et puissant pour une utilisation quotidienne.

Pour qui ? les créateurs de contenu et les prosommateurs.

Un ordinateur portable de 17 pouces peut sembler impensable en 2021, mais le Dell XPS 17 prouve que les grands ordinateurs portables peuvent être confortables à utiliser et incroyablement précieux à posséder. Dell a fabriqué des écrans étonnants dans sa série XPS ces dernières années, et le XPS 17 ne fait pas exception. Avec un écran aussi grand, vif et lumineux, c’est la configuration parfaite pour un monteur vidéo professionnel. Combinez cela avec ses performances impressionnantes et vous avez un appareil bien supérieur à son plus proche concurrent, le MacBook Pro 16.

L’autonomie de la batterie est un peu faible, mais il faut s’y attendre car elle doit alimenter un grand écran. Une autre grande qualité de l’appareil est qu’il est extrêmement fin et léger. Grâce à la finesse des bords, Dell offre un écran plus grand dans un espace réduit, et poursuit le design minimaliste des XPS 13 et 15.

HP Spectre x360 15 (2020)

Pourquoi vous devriez l’acheter : parce qu’il s’agit d’un modèle 2 en 1 incroyablement puissant qui offre d’excellents effets visuels en mode portable et en mode tablette.

Pour qui ? pour ceux qui veulent la meilleure clarté d’écran avec 4K dans un ordinateur portable convertible.

Les ordinateurs portables convertibles 2-en-1 manquent généralement l’occasion d’être d’excellents ordinateurs portables en essayant d’en mettre plus. Ce n’est pas le cas du HP Spectre x360 15, qui intègre du matériel très puissant dans un châssis relativement léger pour un ordinateur portable impressionnant doté de quelques capacités de tablette.

L’ordinateur portable propose un modèle de base doté d’un processeur Intel i7-10750H de 10e génération avec un GPU GeForce GTX 1650 Ti, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage PCIe NVMe. Les connexions comprennent Thunderbolt 3, SuperSpeed USB-C, DisplayPort 1.2 et HDM 2.0. Le support du Wi-Fi 6 est également inclus.

L’écran lui-même est superbe et, bien qu’il soit à la traîne par rapport à la concurrence en termes de contraste, sa large gamme de couleurs est de premier ordre et sa précision des couleurs n’a rien à envier à celle du XPS 15. Comme le XPS 15, les dernières versions incluent une option pour un écran OLED 4K qui vous offre d’excellentes performances d’affichage en fonction de votre vitesse.

Le Spectre x360 15 est un peu plus lourd que nous ne l’aurions souhaité pour une utilisation sur tablette, mais à part ce petit reproche, c’est un fantastique ordinateur portable 4K qui convient à peu près à tout le monde.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4

Pourquoi vous devriez l’acheter : Parce que les ThinkPads sont d’incroyables machines de travail et le X1 Extreme ne fait pas exception, désormais doté d’un grand écran 16:10 4K+.

À qui s’adresse-t-il ?Pour tous ceux qui souhaitent optimiser l’espace de leur écran pour le travail ou les loisirs.

Si le design tape-à-l’œil n’est pas votre tasse de thé et que vous recherchez un ordinateur portable à écran 4K plutôt discret, alors le ThinkPad X1 Extreme Gen 4 est ce qu’il vous faut. Il est doté d’un matériel puissant dans un châssis robuste qui privilégie la fonctionnalité au design moderne et offre un clavier fantastique. Et il a été mis à niveau avec un écran 16:10 plus grand, offrant plus d’espace vertical.

Si le X1 Extreme conserve la sensation de rigidité et de solidité de ses prédécesseurs, la dernière version présente un châssis et des lignes plus élégants que les ThinkPads précédents. Ces bords plus fins permettent de contenir un panneau 4K+ à contraste élevé qui offre d’excellentes couleurs et une luminosité étonnante. Les spécifications de base du modèle UHD comprennent un processeur Intel i7-11800H à six cœurs de 11e génération, 8 Go de RAM et un SSD PCIe de 256 To. La carte graphique GeForce RTX 3050 Ti a la même capacité, créant une configuration idéale pour l’édition vidéo plus rigoureuse, ou les jeux esports, et une RTX 3080 peut même être configurée.

Les modèles précédents du ThinkPad X1 Extreme n’ont pas toujours été à la hauteur en matière d’autonomie de la batterie, mais le nouveau modèle Gen 4 s’est un peu amélioré dans cette catégorie.

Razer Blade 15 (2021)

Pourquoi vous devriez l’acheterParce que c’est un concurrent digne de ce nom pour le XPS 15, à commencer par son clavier élégant.

Pour qui ? pour ceux qui recherchent la puissance et apprécient les fonctions innovantes.

Le Razer Blade 15 est le meilleur ordinateur portable pour le jeu et a longtemps été notre recommandation pour le jeu. Pour le 4K, vous avez besoin du modèle avancé. Le dernier modèle Razer Blade Advanced est doté d’un écran tactile OLED 4K de 15,6 pouces. Cela génère un contraste plus profond et une prise en charge HDR, ainsi qu’une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et un temps de réponse de 1 ms. Razer étalonne même chacun de ces écrans avant de les mettre en vente.

L’écran est équipé d’une carte graphique Nvidia RTX 3080, d’un processeur Intel Core i9-11900H, de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To. C’est le dernier modèle de Razer qui utilise les dernières pièces.

Le Razer Blade 4K OLED est limité à 60 Hz, ce qui n’est pas la meilleure solution pour les jeux rapides ou compétitifs sans moniteur de jeu externe, mais il existe également une option d’affichage QHD (2 560 x 1 440) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz si cela est important pour vous. Si vous recherchez une machine un peu plus grande, Razer propose le Blade Pro avec un écran de 17 pouces, mais pas avec un affichage 4K.

HP Envy 15 4k

Pourquoi vous devriez l’acheter : offre presque tout ce que les ordinateurs portables haut de gamme ont à offrir à un prix inférieur.

Pour qui ? tous ceux qui veulent un grand ordinateur portable 4K pour moins de 2 000 $.

Pour les professionnels qui privilégient la portabilité de leurs produits, le HP Envy 15 est une excellente option. Si vous souhaitez optimiser l’aspect visuel, l’écran AMOLED en option (jusqu’à 400 nits de luminosité) et la résolution 4K offrent l’une des meilleures expériences visuelles pour un ordinateur portable de 15 pouces et constituent un choix idéal pour le montage vidéo et les travaux professionnels similaires.

Les normes de qualité professionnelle de HP comprennent le lecteur d’empreintes digitales, la webcam équipée d’une vitesse d’obturation et la touche de coupure du microphone, et la compatibilité Wi-Fi 6 signifie que l’ordinateur portable est prêt pour les connexions sans fil les plus récentes.

À l’intérieur, le Envy 15 est équipé d’un impressionnant processeur Intel Core i9-11900H à six cœurs, du très performant GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, de 32 Go de RAM et d’un SSD de 2 To. Il y a également une foule de ports pour gérer vos connexions, dont deux ports Thunderbolt 3/USB-C avec SuperSpeed, DisplayPort 1.4, deux USB-A avec SuperSpeed, HDMI 2.0a et un lecteur de carte microSD.

Si vous voulez un écran de luxe dans un ordinateur portable professionnel bien équipé, le HP Envy 15 est l’un des meilleurs modèles disponibles sans atteindre des coûts exorbitants, et les fonctionnalités mises à jour comme le Wi-Fi 6 signifient qu’il est prêt pour les années à venir.

Asus ROG Zephyrus Duo

Pour qui ? les joueurs et les créateurs de contenu qui n’hésitent pas à dépenser plus pour des fonctionnalités uniques.

L’Asus ROG Zephyrus Duo est en fin de compte un ordinateur portable de jeu. Alors que des machines comme le Razer Blade 15 tendent vers un facteur de forme fin et léger, le Zephyrus Duo est fait pour le jeu. C’est en grande partie grâce au ROG ScreenPad Plus. Il s’agit d’un deuxième écran qui se trouve au-dessus du clavier et que vous pouvez utiliser pour tout, de l’affichage d’informations dans un jeu au contrôle des roues chromatiques dans l’application de montage vidéo DaVinci Resolve. Ce dernier point rend cet ordinateur portable idéal pour le montage vidéo.

À l’intérieur, l’Asus est capable d’accueillir un processeur Intel Core i9-10980HK, un RTX 2080 Super, 48 Go de RAM et 2 To de stockage SSD en RAID 0. Le clavier est tout aussi impressionnant avec un éclairage RVB par touche.

Et puis il y a l’affichage. Le modèle 4K Asus ROG Zephyrus Duo couvre 100 % du spectre RVB Adobe et 137 % du spectre RVB, et l’écran secondaire offre une résolution de 3 840 x 1 100. Bien que l’écran 4K prenne en charge G-Sync, il est limité à 60 Hz. Asus propose également un écran Full HD avec 300Hz.

Conseils de recherche et d’achat

Un ordinateur portable 4K en vaut-il la peine ?

Un écran 4K (3 840 x 2 160) offre une image beaucoup plus nette, avec quatre fois plus de pixels qu’un écran Full HD. Si vous envisagez d’acheter un ordinateur portable de 15,6 pouces ou plus, cela vaut la peine d’envisager une machine avec cette résolution. Les écrans Full HD peuvent sembler un peu granuleux en grande taille, notamment en ce qui concerne le texte. La résolution 4K garantit que tout est net, que le texte est aussi proche que possible de l’impression et que les images sont aussi proches que possible de l’original.

Si vous préférez les écrans de 14 pouces ou plus petits, la résolution 4K est moins nécessaire. Plus l’écran est petit, plus l’image est nette, mais il y a une limite à ce que vous pouvez remarquer. Cependant, si vous travaillez beaucoup avec du texte ou des images, vous pourriez vouloir une résolution 4K sur un écran aussi petit que 13,3 pouces. Vous profiterez d’une image extrêmement nette où vous ne pourrez pas voir les pixels individuels, quels que soient vos efforts.

Si vous voulez regarder des vidéos en 4K, par exemple via Netflix ou Amazon Prime, vous aurez besoin d’un écran 4K. Là encore, il se peut que vous ne remarquiez pas la différence sur les petits écrans, mais si vous voulez la meilleure qualité possible, vous devez opter pour l’un de ces appareils.

Cependant, il existe des raisons légitimes d’éviter les ordinateurs portables 4K. Ils ont tendance à être plus chers, certaines applications plus anciennes ne s’affichent pas bien sur les écrans à très haute résolution, et ils consomment également plus de batterie.

Que devez-vous rechercher dans un ordinateur portable 4K ?

Vous devez rechercher les mêmes éléments dans un ordinateur portable 4K que dans un ordinateur portable de résolution inférieure. Lisez les critiques et assurez-vous que le panneau utilisé possède non seulement cette résolution, mais qu’il offre une large gamme de couleurs précises et un contraste élevé. Les fabricants utilisent généralement de meilleurs écrans dans les ordinateurs portables 4K, vous avez donc plus de chances d’en trouver un bon. Et bon nombre des technologies les plus récentes, telles que les OLED, sont utilisées dans ces machines.

Les ordinateurs portables 4K ont-ils besoin de cartes graphiques dédiées ?

Non, les ordinateurs portables 4K ne nécessitent pas de cartes graphiques dédiées. Les cartes intégrées telles que l’Iris Xe d’Intel sont suffisantes pour faire fonctionner le système d’exploitation, les applications de productivité et les applications multimédia.

Cependant, si vous travaillez avec des applications créatives comme la suite Adobe ou si vous êtes un joueur, vous aurez besoin d’une carte graphique dédiée pour améliorer les performances. C’est particulièrement vrai pour les jeux vidéo ; dans ce cas, vous aurez besoin d’un GPU dédié très rapide pour pouvoir jouer à des titres modernes en résolution 4K.

Un écran 4K affecte-t-il l’autonomie de la batterie ?

Oui, un écran 4K réduit l’autonomie de la batterie, car il faut plus d’énergie pour éclairer quatre fois plus de pixels qu’un écran Full HD, et les systèmes graphiques doivent travailler davantage. Réduire la résolution n’aidera pas la batterie, car le même nombre de pixels doit être éclairé.

Nous ne parlons pas seulement de quelques minutes d’autonomie en moins. Un écran 4K peut réduire l’autonomie de la batterie de plusieurs heures, ce qui en fait l’une des principales raisons d’acheter un ordinateur portable 4K uniquement si vous en avez vraiment besoin.