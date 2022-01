WhatsApp va permettre d’écouter les messages vocaux en arrière-plan

WhatsApp travaille sur de nouvelles options multitâches pour l’application de messagerie. L’une d’entre elles, telle qu’elle a été divulguée grâce à la version bêta (en développement) de l’application, est la possibilité d’écouter en arrière-plan les messages vocaux qui vous sont envoyés par vos contacts.

S’il est actuellement possible d’écouter un message vocal en éteignant l’écran du téléphone et en utilisant des écouteurs, ce qui vous permet de garder votre téléphone dans votre poche tout en écoutant ces « mini-podcasts » de plusieurs minutes que vous envoient certains de vos amis sur WhatsApp (j’avoue que je fais généralement partie de ces amis), à l’avenir, il sera également possible d’écouter un message vocal en arrière-plan tout en consultant une autre conversation, en répondant à quelqu’un d’autre ou en rattrapant le temps perdu dans l’un des groupes auxquels vous appartenez.

Cela sera possible, selon les images de la version en développement de l’application publiées par WABetaInfo, grâce à une nouvelle barre de lecture qui apparaîtra en haut de l’application de messagerie où nous pourrons mettre en pause le message audio, le rembobiner, l’avancer rapidement ou simplement fermer le lecteur avec lui, le message vocal. Cette fonction est officiellement connue dans WhatsApp sous le nom de « lecteur de notes vocales global ».

La fonctionnalité est toujours en cours de développement, donc nous ne savons pas quand elle sera disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp sur Android et iPhone, mais elle promet certainement d’être un excellent petit ajout qui nous empêchera de rester coincés dans une seule fenêtre de chat tout en écoutant ces 8 minutes d’audio où votre ami vous raconte ses théories sur ce qu’il pense qu’il pourrait se passer après les événements de Spider-Man : No Way Home. [WABetaInfo vía AndroidPolice]